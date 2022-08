Ayuda legislador de EP en investigación de tiroteo en Uvalde

El representante estatal Joe Moody se sentó en el auditorio de la Iglesia Católica St. Luke en El Paso el 3 de agosto de 2019, preparándose para un retiro religioso con un grupo de feligreses. Ese día, estaban hablando de comunidad.

“Gran parte de esa discusión fue algo así como, ¿qué haces en tu vida diaria para reflejar el amor de Dios en la sociedad?”, recuerda Moody.

Luego, algunos miembros de la policía del equipo comenzaron a recibir llamadas y empezaron a irse. El representante se enteró rápidamente de que un hombre armado de 21 años había abierto fuego en un Walmart local, matando a 23 personas e hiriendo a muchas más en una masacre por motivos raciales contra inmigrantes hispanos.

El demócrata de El Paso dijo que fue a la escena del tiroteo y fue testigo del dolor de las familias que esperaban saber si se reunirían con sus seres queridos.

“No te imaginas que suceda algo así”, dijo Moody. “Pero… te cambia, y la urgencia que pone en tu corazón es diferente”.

Tres años después del tiroteo en su ciudad natal, el legislador está en el centro de la respuesta del estado a otro tiroteo masivo: el asesinato del 24 de mayo de 19 estudiantes y dos maestros en la Escuela Primaria Robb en Uvalde por un pistolero de 18 años, el tiroteo más mortífero en una escuela pública en la historia de Texas.

El presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan, nombró a Moody vicepresidente del comité de investigación de la Cámara sobre el atentado en la escuela primaria Robb, que publicó su informe provisional en julio. Después de que gran parte de la culpa por una demora de más de una hora en confrontar y matar al pistolero recayó en la policía local, particularmente en el jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, Pete Arredondo, el informe también criticó la inacción de cientos de agentes del orden público estatales y federales que respondieron.

El documento también le dio al público una descripción detallada del tirador, destacando las señales de alerta que surgieron en sus comunicaciones con amigos y conocidos en línea, y la facilidad con la que pudo comprar legalmente las armas y municiones que usó en la masacre.

“Lo que eso me dice como formulador de políticas es que si no hay ningún impedimento legal para hacer lo que se hizo aquí, entonces debería haberlo”, señaló Moody.

El representante dijo que una promesa que hizo a las familias de las víctimas en El Paso –continuar luchando para mejorar la seguridad de las armas y mantenerlas fuera del alcance de “personas que no las necesitan”– ha guiado su trabajo desde entonces.

“No podemos ser complacientes y tenemos que hacer lo que podamos para que las personas estén seguras”, aseveró el demócrata.

Pero después de cada uno de los tiroteos masivos en Texas en los últimos cinco años (Sutherland Springs, Santa Fe High School, El Paso, Midland-Odessa y Uvalde), los llamamientos para restringir la posesión de armas no han ido a ninguna parte en la Legislatura del estado dominada por los republicanos, que en cambio aprobaron leyes para facilitar el porte de armas de fuego en el estado.

“Conozco la pendiente de la colina frente a nosotros”, dijo Moody. “Lo he estado haciendo… muchas veces, me siento como Sísifo, pero tienes que seguir haciéndolo”, afirmó. “Tienes que seguir trabajando en todos los ángulos posibles para hacer algo”.

La advertencia de Moody resuena un año después

A raíz del tiroteo de El Paso, el gobernador Greg Abbott formó la Comisión de Seguridad de Texas, que realizó una serie de mesas redondas y recomendó soluciones para prevenir tiroteos masivos. El gobernador había organizado eventos similares después del ataque en la escuela secundaria de Santa Fe en 2018, que dejó ocho estudiantes y dos adultos muertos, que dio lugar a un Plan de acción de seguridad escolar y de armas de fuego.

Después de las discusiones de la mesa redonda de Santa Fe, Abbott firmó proyectos de ley que fortalecerían las iniciativas de salud mental y proporcionarían fondos a las escuelas para aumentar la seguridad en sus edificios. El Plan de Acción de Seguridad Escolar y de Armas de Fuego alentó a la Legislatura a “estudiar la posibilidad de crear una legislación de ‘bandera roja’ para identificar a las personas que son un peligro para sí mismas o para otros y que tienen acceso o poseen armas de fuego”.

Ari Freilich, director de política estatal en el Giffords Law Center, un grupo con sede en San Francisco que promueve el control de armas, dijo que las mesas redondas organizadas después del tiroteo en Santa Fe parecían sugerir que la futura legislación sobre seguridad de armas podría ser posible. Al final, eso no funcionó.

“Las recomendaciones quedaron muy por debajo de lo que se necesitaba para abordar de manera significativa las crecientes tasas de violencia armada en Texas y los aumentos devastadores en la frecuencia y letalidad de los tiroteos masivos”, dijo Freilich en un correo electrónico.

Durante la sesión legislativa de 2019, Moody presentó un proyecto de ley para crear una norma de bandera roja, pero murió sin llegar al escritorio del gobernador.

Después de la masacre de El Paso, la Comisión de Seguridad de Texas publicó el Informe de Acción de Seguridad de Texas, que hizo una serie de recomendaciones para la legislación relacionada con las armas de fuego. Abbott también emitió órdenes ejecutivas que, según dijo, aumentaron “la capacidad de las fuerzas del orden para responder a actividades sospechosas”.

Pero Freilich señaló que las recomendaciones de la comisión de seguridad “nuevamente se centraron en gran medida en reforzar la capacitación de las fuerzas del orden, el intercambio de datos y los sistemas de evaluación de amenazas” en lugar de centrarse en las verificaciones de antecedentes obligatorias para la compra de pistolas.

Propietario de un arma, Moody ha presentado múltiples proyectos de ley destinados a mejorar la seguridad de las armas.

En la sesión legislativa de 2021, la primera después del tiroteo en El Paso, Moody presentó otro proyecto de ley de bandera roja, que nuevamente fracasó, así como varias otras medidas de seguridad que no se convirtieron en ley.

En esa sesión, los legisladores dieron a los defensores del derecho a las armas una gran victoria después de que Abbott promulgó el Proyecto de Ley 1927 de la Cámara de Representantes, que permite a los texanos portar un arma de fuego sin entrenamiento o permiso en cualquier lugar donde no esté prohibido de otro modo.

Antes de que sus colegas en la Cámara votaran sobre la propuesta de porte sin permiso, Moody, desalentado, se levantó para dirigirse a ellos.

“Un día, una tragedia llegará a su comunidad”, dijo en un apasionado discurso. “Ha llegado a la de muchos otros, y también llegará a la suya, porque no somos responsables ante los miembros de nuestras comunidades en todo el estado. Rezo para que no llegue ese día, pero llegará”.

La advertencia de Moody parecía profética después del tiroteo masivo en Uvalde exactamente un año y un día después.

Una cruz de madera para mayor comodidad

Moody hizo su primera visita a Uvalde como miembro del Comité de Investigación de la Cámara el 15 de junio, llevando un rosario de madera especial que le entregó uno de los miembros de su grupo de la iglesia de los sábados. El representante dijo que lo recogió el día del tiroteo en El Paso y lo ha llevado consigo desde entonces.

Moody, el único demócrata en el comité de tres miembros junto con el representante Dustin Burrows, republicano por Lubbock, y la ex jueza de la Corte Suprema estatal Eva Guzmán, dice que revisar los archivos de investigación del tiroteo en Uvalde ha sido un desafío debido a la violencia que describen. Pero afirmó que les deben a las familias de las víctimas separar los hechos de la desinformación.

Después del ataque en Robb Elementary, Abbott y otros funcionarios públicos anunciaron que asignarían 105.5 millones de dólares en fondos estatales a la salud mental y la seguridad escolar, con un poco más de 11 millones destinados a servicios de salud mental.

“Nosotros, como estado, como sociedad, debemos hacer un mejor trabajo con respecto a la salud mental”, dijo Abbott en una conferencia de prensa el 25 de mayo. “Cualquiera que le dispare a otra persona tiene un problema. Nosotros, como gobierno, debemos encontrar una manera de abordar ese desafío de su estado mental y hacer algo al respecto”.

Moody llama el enfoque en la salud mental una “pista falsa” y dijo que le preocupa estigmatizar a las personas con enfermedades mentales.

Los defensores de la salud mental han advertido contra el uso de la enfermedad mental como chivo expiatorio cuando se trata de violencia armada. “La gran mayoría de la violencia con armas de fuego no se atribuye a una enfermedad mental”, dijo la Asociación Estadounidense de Psiquiatría en un comunicado después del tiroteo en Uvalde.

Mientras Moody mira hacia la sesión legislativa de 2023 que comienza en enero, dice que debe mantener la esperanza de que se pueda hacer más para evitar otro tiroteo masivo.

“No regresaría al Capitolio si no tuviera esperanza”, dijo. “Si no llevo eso conmigo, entonces no debería estar en este trabajo. Si no estás dispuesto a hacer lo difícil y lo desafiante, entonces necesitas encontrar una línea de trabajo diferente”.