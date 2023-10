Avergüenzan a hispanos por no hablar español

Un estudio reciente de Pew Hispanic Center, una de las instituciones apartidistas más prestigiadas de Estados Unidos, señala que aunque el idioma español goza de cabal salud en este país, donde incluso existe una Academia Estadounidense de la Lengua Española, aquellos latinos que no hablan la lengua de Cervantes son discriminados por otros hispanos.

“Como tengo un nombre en español, casi mexicano, la gente me hablaba en este idioma, al grado que me daba vergüenza no hablarlo y me puse a tomar clases”, dijo Estrella Llamas, una residente del Valle Bajo de El Paso.

“Aunque somos mexicanos, latinos, y mi familia ha estado en esta región por más de 200 años, la educación nos llevó a utilizar preponderantemente el inglés”, dijo la graduada de Ingeniería, quien estudió español en la universidad.

“Somos guadalupanos, comemos enchiladas, tacos, amamos nuestra raza, pero a los hispanos, en especial a los mexicanos, les parece que negamos nuestras raíces si no hablamos la lengua”, precisó.

La mayoría de los latinos estadounidenses hablan español: el 75% dice que puede mantener una conversación en español bastante bien o muy bien. Y la mayoría de los latinos (85 por ciento) dice que es al menos algo importante para las futuras generaciones de latinos en Estados Unidos hablar español.

Pero no todos los hispanos son hispanohablantes, y aproximadamente la mitad (54%) de los hispanos que no hablan español han sido avergonzados por otros hispanos por no hablar español.

Al mismo tiempo, el 78 por ciento de los hispanos estadounidenses dicen que no es necesario hablar español para ser considerados hispanos.

Encuesta bilingüe

Hablar español puede ser una habilidad importante, un medio de comunicación y un marcador de identidad para los latinos estadounidenses. El idioma español es un motivo de orgullo para algunos y muchos padres latinos alientan a sus hijos nacidos en Estados Unidos a hablarlo. Es importante destacar que Estados Unidos tiene una de las poblaciones de habla hispana más grandes del mundo.

Para este informe, el Pew Research Center encuestó a una muestra representativa a nivel nacional de 3,029 adultos latinos de Estados Unidos, en inglés y español, del 1 al 14 de agosto de 2022. Los hallazgos entre la muestra a menudo difieren según el origen, la generación de inmigrantes, la edad, el nivel educativo y el idioma.

Identidad latina

La identidad latina en Estados Unidos puede verse determinada por muchos factores. Uno de ellos es hablar español, que algunos latinos utilizan para distinguir quién es latino y quién no. Sin embargo, la mayoría de los adultos latinos (78%) dice que no es necesario hablar español para ser considerado latino, mientras que el 21% dice que sí lo es. Si bien la mayoría de los latinos dicen que hablar español no es necesario para ser considerado latino, la mayoría está de acuerdo en que es importante que las generaciones futuras lo hablen.

La mayoría de los latinos (65%) dice que es al menos muy importante que las futuras generaciones de latinos en Estados Unidos hablen español, incluido un tercio que dice que es extremadamente importante. Sólo el 5% dice que no es nada importante.

