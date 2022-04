Avanzan sin contención incendios en Nuevo México

El Paso.- Autoridades de Nuevo México, dieron a conocer que la evacuación aún permanece bajo indicación obligatoria debido al esparcimiento de un par de incendios que ha dejado una continua destrucción en el condado de Lincoln.

El incendio de Nogal Canyon que arde al noroeste del incendio de McBride en Ruidoso, ahora tiene un total 400 acres afectados con 4% de contención, informaron autoridades de Nuevo México esta tarde.

La causa del incendio se atribuyó a la caída de líneas eléctricas y a la velocidad del viento que ha dificultado contener el fuego.

Sigue vigente una evacuación obligatoria, informaron.

El incendio está ubicado aproximadamente a 1 milla al sur de la ciudad de Nogal, Nuevo México, moviéndose hacia el incendio de McBride.

En cuanto al incendio de McBride, autoridades informaron que todavía se trabaja para sofocar el fuego que ha afectado a 5 mil 736 acres con 0% de contención.

“Tenemos sesenta y cinco personas asignadas al incendio del cañón Nogal que a partir de hoy podrán detener un incendio las 24 horas del día, por lo que tendremos un buen turno de noche que podrá trabajar” dijo Laura Rabón portavoz del Bosque Nacional de Lincoln.

“Actualmente tenemos un avión de varias misiones que está volando sobre el incendio y podrá darnos algunos acres actualizados tan pronto como aterricen un día activo en el incendio”, añadió.

Rabon dijo que los equipos trabajan para localizar los puntos calientes restantes en el lado suroeste del incendio enfocándose en las áreas alrededor de las estructuras que fueron dañadas y destruidas.

“Estamos tratando de llevar a las personas a hogares tan pronto como sea posible de manera segura y es por eso que estamos recorriendo el área queremos asegurarnos de que no hay puntos de acceso activos en esa área antes de permitir que las personas regresen, dicho esto, las evacuaciones todavía están en su lugar y no hemos tenido nuevas evacuaciones, pero nuevamente las evacuaciones no se han enumerado en este momento” comentó.