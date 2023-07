Avanzan recortes al impuesto a la propiedad

Después de un enfrentamiento de meses entre los principales republicanos de Texas, los legisladores estatales finalmente llegaron a un acuerdo el lunes sobre cómo reducir los impuestos a la propiedad de los texanos.

El compromiso de 18 mil millones de dólares entre la Cámara de Representantes y el Senado de Texas –que incluye más de $5 mil millones aprobados para el alivio del impuesto a la propiedad en 2019–, reduciría los impuestos para los 5.7 millones de propietarios de viviendas del estado y agregaría un límite temporal en los aumentos de tasación para algunas propiedades no ocupadas.

PUBLICIDAD

También reduciría los impuestos de franquicia para las pequeñas empresas y enviaría miles de millones de dólares a los distritos escolares para que puedan reducir sus impuestos en todos los ámbitos. Sin embargo, nada de ese dinero se destinará a fondos adicionales para la educación pública, según la legislación presentada el lunes por los líderes del presupuesto estatal.

La propuesta debe pasar ambas cámaras antes de dirigirse al escritorio del gobernador Greg Abbott. Abbott dijo que espera aprobarlo. Luego, los votantes deben avalar el plan en una elección constitucional en noviembre. Si los votantes aprueban el acuerdo, los recortes comenzarían a partir del año fiscal 2023.

“Prometí durante mi campaña que el estado devolvería a los contribuyentes de impuestos sobre la propiedad al menos la mitad del superávit presupuestario más grande que jamás hayamos tenido”, dijo Abbott en un comunicado después del anuncio del lunes. “El acuerdo de hoy entre la Cámara y el Senado es un paso hacia el cumplimiento de esa promesa. Espero que esta legislación llegue a mi escritorio, para que pueda promulgar la mayor reducción de impuestos a la propiedad en la historia de Texas”.

El vicegobernador Dan Patrick dijo que la última semana de negociaciones entre él, el presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Dade Phelan, y miembros de ambas cámaras “marcaron la diferencia”.

“Ha sido un largo camino, pero este es un gran día para todos los propietarios”, dijo Patrick. “Puede haber tomado tiempo extra, pero el proceso ha producido una gran factura para los propietarios de viviendas y negocios”.

La legislación, que se espera sea aprobada esta semana, asigna alrededor de $12 mil 600 millones para reducir la tasa del impuesto a la propiedad escolar en 10.7 centavos por cada $100 de valuación para propietarios de viviendas y propiedades comerciales. También incluye un aumento de la exención estatal de vivienda familiar de $40 mil a $100 mil a un costo estimado de $5 mil 300 millones, y algún alivio adicional para personas mayores y propietarios con discapacidades, con un promedio de $170 adicionales por año.

El autor del proyecto de ley del Senado, el senador estatal Paul Bettencourt, republicano por Houston, dijo que el acuerdo ahorraría al propietario promedio alrededor del 41.5 por ciento en impuestos a la propiedad cada año, o un promedio de alrededor de mil 300 dólares por año.

“¡Los contribuyentes GANAMOS! ¡Todos los bienes inmuebles residenciales y comerciales GANAN! ¡5.72 millones de propietarios GANAN!” dijo Bettencourt en una declaración escrita.

Otra parte del plan, que en cierto modo revive una idea controvertida que la Cámara había propuesto previamente, instituiría un límite del 20 por ciento durante tres años en los aumentos de tasación para propiedades comerciales y no ocupadas valoradas en $5 millones o menos, una cifra que podría ser ajustada por la Contraloría con la inflación de cada año.

Los líderes se refirieron a esa parte del proyecto de ley el lunes como un programa de “interruptor de circuito”, pero es un nombre algo inapropiado. A diferencia de los programas en otras partes del país con el mismo nombre, la propuesta de Texas no calcula los impuestos a la propiedad en función de los ingresos o la capacidad de pago de una persona, ni busca beneficiar específicamente a los contribuyentes de bajos ingresos.

“Reducir los impuestos a la propiedad, brindar alivio a los propietarios de pequeñas empresas y reformar nuestro sistema de tasación garantizará el crecimiento económico y la prosperidad, y este acuerdo es una victoria significativa para todos los texanos”, dijo Phelan en un comunicado.

El nuevo proyecto de ley de desgravación de impuestos a la propiedad, un proyecto de ley de desgravación de impuestos de franquicia y la enmienda constitucional requerida para promulgar los recortes se presentaron el lunes.

El acuerdo marca el final de un estancamiento entre los principales republicanos del estado que duró casi siete meses mientras discutían cómo repartir $12 mil 300 millones en nuevas exenciones fiscales presupuestadas por los legisladores a principios de este año.

Los republicanos llegaron a Austin este año con un superávit de casi $33 mil millones y grandes promesas de usar una gran parte para proporcionar alivio fiscal a los propietarios de Texas, que pagan algunos de los impuestos a la propiedad más altos de la nación. Pero durante la mayor parte del año, los jefes de la Cámara y el Senado, Phelan y Patrick, no pudieron llegar a un acuerdo sobre cómo hacerlo.

La principal línea divisoria se planteó si los propietarios de viviendas o negocios obtendrían una mayor reducción de impuestos. Phelan y los legisladores de la Cámara de Representantes querían enviar la totalidad de los $12 mil 300 millones en dinero nuevo a los distritos escolares para reducir sus tasas impositivas, una especie de reducción de impuestos conocida como “compresión de la tasa impositiva”. Hacer eso daría como resultado recortes generales para todos los propietarios, pero beneficiaría más a los propietarios de negocios.

Abbott y los guerreros conservadores de la reducción de impuestos vieron la propuesta como una forma de poner al estado en un camino más rápido para eliminar eventualmente el impuesto de mantenimiento y operaciones escolares, la mayor parte del impuesto a la propiedad escolar que paga los gastos escolares diarios como sueldos de maestros.

Pero a medida que pasaban las semanas, el apoyo de Abbott a una propuesta de reducción de impuestos sólo por compresión pareció desvanecerse cuando alentó a los líderes de la Cámara y el Senado a llegar a un acuerdo y enviarle un proyecto de ley.

Patrick y los redactores de recortes de impuestos del Senado acordaron con la Cámara asignar $12 mil 300 millones para recortes de impuestos a la propiedad, pero querían usar sólo el 70 por ciento de esa cantidad para reducir la tasa de impuestos para poder usar el resto para pagar a la exención de viviendas del distrito escolar del estado, la cantidad del valor de una casa que no puede ser gravada para pagar las escuelas públicas. Patrick y Bettencourt, el lugarteniente de Patrick en el tema de la reducción de impuestos, presionaron para aumentar la exención de $40 mil a $100 mil.

Límite de tasación temporal propuesto

Una propuesta anterior buscada por la Cámara para poner un tope más estricto a cuánto pueden aumentar los valores gravables de la propiedad cada año, también conocido como tope de tasación, quedó fuera del acuerdo final.

Actualmente en Texas, esas tasaciones sólo pueden aumentar un 10 por ciento cada año. Ese beneficio sólo se aplica a las personas que son propietarias de las casas en las que viven. La propuesta de la Cámara habría reducido ese límite al 5 por ciento y lo habría ampliado para incluir negocios y otras propiedades que no sean viviendas, una idea que provocó duras críticas de los defensores de la política fiscal en ambos extremos del espectro político.

Su reemplazo propuesto en el acuerdo anunciado el lunes es un programa piloto que limita las tasaciones de propiedades no ocupadas de menor valor. El programa sería una nueva adición al código fiscal, pero no equivale, a pesar de cómo lo describen los líderes, a un programa tradicional de interruptores automáticos.

Los programas de disyuntores se denominan extraoficialmente como tales porque el objetivo es, al igual que un interruptor eléctrico, reducir el costo de los impuestos a la propiedad antes de que puedan dañar la situación financiera de un contribuyente. Brindan alivio específico a ciertos residentes, como personas mayores o inquilinos, cuando sus facturas de impuestos absorben demasiado de sus ingresos. Algunos estados los administran como parte de los sistemas de impuestos sobre la renta o sobre la propiedad, mientras que otros tratan los recortes como reembolsos, según un análisis de Every Texan, un grupo de expertos progresistas de Austin.

Es probable que un programa exitoso en Texas que se base en los ingresos deba ser un programa de estilo de reembolso porque Texas no tiene impuestos estatales sobre la propiedad ni impuestos sobre la renta, lo que ayudaría a verificar los ingresos de una persona y facilitaría la administración de dicho programa. Dice el análisis texano. Una idea para un programa similar en Texas murió en la década de 1990 porque vino con enormes costos administrativos en ausencia de un impuesto sobre la renta, según Every Texan.

El acuerdo del lunes parece eludir esas complicaciones porque el programa no se basa en los ingresos de los contribuyentes, sino que está dirigido a propiedades de menor valor, lo que a los defensores de los residentes de bajos ingresos les preocupa que no beneficie necesariamente a los inquilinos y propietarios de viviendas de bajos ingresos.

El programa de Texas expiraría el 31 de diciembre de 2026, a menos que los legisladores decidan renovarlo o hacerlo permanente más adelante.

Ausente de las propuestas anteriores de cualquiera de las cámaras, hubo una desgravación fiscal específica para los 3.7 millones de hogares arrendatarios del estado. Los demócratas de la Cámara de Representantes dieron a conocer la semana pasada su propio paquete de reducción de impuestos que daría a los inquilinos un reembolso en efectivo equivalente al 10 por ciento del alquiler que pagaron el año anterior. Pero los republicanos no incluyeron nada de eso en el paquete publicado el lunes.

Los republicanos y algunos expertos en política fiscal argumentan que los inquilinos se beneficiarán de la parte de compresión del paquete de reducción de impuestos porque los propietarios no pasarán tantos impuestos sobre la propiedad a sus inquilinos, lo que resultará en aumentos de alquiler más pequeños. Pero otros dicen que la demanda del candente mercado de alquileres del estado y la escasez de oferta para satisfacer esa demanda, no los impuestos a la propiedad, han impulsado los aumentos de alquileres en los últimos años.

“A excepción del mercado inmobiliario excepcional del año pasado, la mayoría de las propiedades probablemente no se verán afectadas por esta disposición”, dijo Dick Lavine, experto en política fiscal de Every Texan. “E, incluso si el límite propuesto evita que los impuestos sobre una propiedad de alquiler suban más rápido de lo que lo harían de otro modo, no hay garantía de que un arrendador benévolo transfiera los ahorros a sus inquilinos”.

Aun así, dado que los planes anteriores de la Cámara de Representantes fueron criticados por ser más beneficiosos para los propietarios de viviendas y negocios adinerados que para los texanos de bajos ingresos, el nuevo límite temporal parece ser la adición más novedosa al acuerdo del lunes.

Y es lo más parecido a una victoria que la Cámara parece tener en el compromiso, que incluye toda la exención de vivienda que pedía el Senado, pero sólo el 60 por ciento de la compresión que la Cámara y Abbott estaban presionando durante la primera legislatura especial del año.

Dada la resistencia a las propuestas anteriores de topes de tasación, es una concesión que parecía poco probable en los primeros días de las negociaciones.