Avanza ley vs ‘polleros’ en Senado de Texas

Aunque el objetivo principal de la sesión especial de la Legislatura texana es la aprobación de los polémicos vales educativos, para que los padres de familia puedan seleccionar a qué escuela enviar a sus hijos, la vigilancia en la frontera con México ocupa un lugar importante en las discusiones legislativas.

Como prueba de ello, el Comité de Seguridad Fronteriza del Senado de Texas presentó el martes propuestas legislativas para combatir el contrabando de personas y las “casas de seguridad” –también conocidas como “de escondite”– y aumentar las sanciones por entrada “indebida” a Texas desde México, publicó el Austin American-Statesman.

El proyecto de ley 4 del Senado (SB 4), que los tres republicanos y dos demócratas del comité aprobaron por unanimidad, aumentaría la pena por tráfico de personas al menos a un delito grave de tercer grado con una sentencia mínima de 10 años de cárcel, aunque podría ser posible una sentencia más leve de cinco años si las personas están dispuestas a cooperar con las autoridades estatales, dijo el senador Pete Flores, republicano por Pleasanton, autor del proyecto de ley.

“Ellos cooperan con nosotros para desmantelar estas entidades, les daremos una sentencia reducida”, dijo Flores mientras presentaba su proyecto de ley.

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, estuvo presente en la audiencia y abrió el panel de discusión con un informe de 20 minutos sobre el estado de la frontera entre Texas y México. McCraw respondió preguntas sobre los lentos tiempos de tránsito de los camiones que llegan a Texas, la dificultad y la escala de asegurar las vastas regiones fronterizas del estado y los obstáculos para detener las redes de tráfico de personas.

Hablando sobre la SB 4, McCraw dijo que las casas de seguridad que a menudo están ocupadas por docenas de personas cautivas son difíciles de recuperar para las autoridades porque esas propiedades a menudo están siendo utilizadas por alguien que las alquila o arrienda.

En algunos casos, los contrabandistas están utilizando casas abandonadas, pero a pesar de esos desafíos, el DPS ha tenido éxito en encontrar y liberar a personas que han sido traficadas al país y luego retenidas para el pago de rescates por parte de familiares en sus países de origen, dijo McCraw.

“Hemos identificado 374 escondites y rescatado a más de 338 personas”, testificó McCraw. “Digo 'rescate' porque eso es lo que estás haciendo”.

Imponer sanciones más estrictas tanto para el tráfico de personas como para la entrada ilegal a Texas fue un gran enfoque para el Comité de Seguridad Fronteriza a principios de este año durante la sesión legislativa regular, con propuestas similares a las que aprobó el martes que fueron presentadas desde el Senado varias veces este año. Sin embargo, ninguna de esas propuestas ha sido aprobada en ambas cámaras.

Bromeando diciendo que había enviado el mismo lenguaje seis veces desde que comenzó la sesión regular, el presidente del comité, el senador Brian Birdwell, republicano por Granbury, presentó el Proyecto de Ley Senatorial 11, que autoriza a las autoridades estatales a arrestar y procesar a cualquier persona que cruce ilegalmente la frontera, en cualquier lugar fuera de un puerto de entrada.

Cualquiera que sea sorprendido cruzando la frontera ilegalmente podría estar sujeto a un delito menor de Clase A y esa pena podría aumentar a un delito grave estatal o un delito grave de segundo grado dependiendo de si hubo intentos previos de ingresar indebidamente al país y los antecedentes penales de la persona.

Birdwell dijo que el proyecto de ley incluye excepciones para los solicitantes de asilo, aquellos con presencia legal y las personas que llegaron al país bajo el ahora expirado programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

A pesar de las excepciones, algunos defensores de los derechos criticaron el proyecto de ley por considerarlo excesivo y peligroso para los texanos, ya que la ley no requiere que un oficial de policía observe visiblemente un cruce sospechoso de ser ilegal.

“Esta podría ser y será la propia versión de Texas de la ley 'muéstrame tus papeles'“, testificó Priscilla Lugo, coordinadora de defensa de la justicia de Texas para LatinoJustice, un grupo nacional de derechos civiles con sede en Nueva York.

Otras preocupaciones incluían la saturación de las cárceles del condado con cientos de miles de posibles arrestos si la SB 11 se convirtiera en ley.

“Bueno, de eso estoy hablando”, dijo el senador Juan “Chuy” Hinojosa, demócrata por McAllen, antes de votar en contra del proyecto de ley. “Algunos de los impactos o efectos prácticos de esta legislación no son prácticos”.

Charles Reed se hizo eco de la preocupación de Hinojosa, quien testificó en nombre del Tribunal de Comisionados del Condado de Dallas y dijo que simplemente no habría suficiente espacio en las cárceles del condado para acomodar el probable aumento en los arrestos.

“Una vez que las cárceles de los condados fronterizos se llenen, irán al siguiente condado, luego pasarán al siguiente condado, y tenemos el deber de aceptar”, dijo Reed.

McCraw dijo que en los últimos meses el estado ha tenido más de 130.000 entradas ilegales al mes. Algunos temen que una posible afluencia de arrestos de este tipo pueda poner en peligro el cumplimiento de las normas penitenciarias por parte de las cárceles estatales.

“Estamos absolutamente aterrorizados de que este proyecto de ley nos lleve por encima de nuestro límite, o capacidad permitida para nuestra cárcel, lo que nos deja fuera de cumplir con la Comisión de Estándares Carcelarios de Texas, que nos somete a cantidades increíbles de multas”, dijo Reed.

Después de una votación del comité de 3-2 a lo largo de líneas partidistas para hacer avanzar la SB 11 al pleno del Senado para su consideración, Birdwell dijo que el proyecto de ley aún no está en su forma final y que el trabajo continuará en el pleno del Senado el jueves.

“Trabajaremos en la versión de piso, tenemos un poco de trabajo por hacer”, dijo Birdwell.

Cuando el panel del Senado terminó su larga discusión fronteriza el martes por la noche, la Cámara aún no se había reunido para discutir la letanía de propuestas fronterizas que se han presentado en la cámara.

Con una gama de legislación más amplia que la de la cámara alta, los proyectos de ley de la Cámara buscan modernizar muchas políticas fronterizas que habían sido discutidas pero que finalmente fracasaron en la sesión ordinaria.

Los legisladores republicanos en la Cámara buscan crear una nueva unidad policial para patrullar la frontera; comenzar una investigación sobre el desarrollo Colony Ridge , un desarrollo de viviendas al noreste de Houston con una población inmigrante en auge; realizar pruebas rápidas de ADN a ciertas personas que cruzan la frontera entre Texas y México; e instar al Fiscal General del estado, Ken Paxton, a presentar una demanda contra el gobierno federal por la práctica de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de “destruir barreras colocadas por Texas a lo largo de su frontera internacional”.

Se tenía previsto que el Senado y la Cámara se volvieran a reunir el jueves a las 9 am y 10 am (8 am y 9 am de El Paso) respectivamente.

