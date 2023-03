Avanza ley para elevar pena del voto ilegal

El Senado de Texas dio ayer lunes su aprobación inicial, en una votación de 19 a 12, a la legislación que elevaría la pena por votar ilegalmente de un delito menor a un delito mayor, una prioridad para el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, y otros legisladores conservadores que han trabajado para rehacer las leyes de votación del estado desde las elecciones de 2020, a pesar de la falta de evidencia de fraude electoral generalizado en el estado.

Si el Proyecto de Ley 2 del Senado (SB 2) se convierte en un decreto, una persona declarada culpable del delito podría enfrentar hasta 20 años de prisión y más de $10 mil en multas.

El debate en la sala el lunes entre los legisladores demócratas y el senador Bryan Hughes, republicano por Mineola, autor del proyecto de ley, se centró en gran medida en lo que constituye una votación ilegal. Los legisladores discreparon sobre si, según la propuesta, una persona que vota ilegalmente por error podría ser procesada. Los demócratas señalaron ejemplos como el de una persona que sabe que ha sido condenada por un delito grave pero no se da cuenta de que eso la hace inelegible para votar o una persona que sabe que no es ciudadana estadounidense pero no sabe que la hace inelegible.

Algunos legisladores demócratas le dijeron a Hughes que les preocupaba que esos votantes fueran procesados por “errores inocentes”.

“Sólo le pediría que considere las consecuencias no deseadas de su propuesta”, le dijo a Hughes el senador John Whitmire, demócrata por Houston. “Todos estamos en contra del fraude electoral. Pero darle la gravedad que tiene hoy realmente asusta a algunos de nosotros que hemos trabajado con votantes que simplemente no van a estar tan informados como quizás suponen que están, como alguien que sale de libertad condicional, como un joven de 17 años”.

Otros le preguntaron a Hughes si creía que aumentar la pena disuadiría a los votantes de emitir su voto. “¿De qué votantes estás hablando?” Hughes comentó. “El objetivo es disuadir los votos ilegales. Permítanme ser muy claro, sí, quiero disuadir los votos ilegales sin importar a quién estén a favor o en contra”.

Hughes defendió repetidamente el proyecto de ley y dijo que las personas serían procesadas sólo si “a sabiendas e intencionalmente” votaron ilegalmente. La senadora republicana Joan Huffman, republicana por Houston, reiteró que un fiscal tomaría en cuenta todas las circunstancias.

Hughes también repitió el estribillo de que el proyecto de ley no era un “cambio radical a la ley”.

Pero el proyecto de ley cambia la redacción legal existente a lo que se conoce como el “requisito de intención”. La norma, tal como se promulgó bajo una reescritura radical de las leyes electorales del estado aprobadas hace dos años, dice que una persona comete un delito si “a sabiendas o intencionalmente” vota o intenta votar en una elección en la que la persona “sabe que no es elegible”. La legislación de Hughes cambiaría ese lenguaje para incluir a cualquiera que vote o intente hacerlo en una elección en la que “la persona conoce una circunstancia particular que hace que la persona no sea elegible para sufragar”.

La legislación de 2021 también rebajó la pena por votar ilegalmente de un delito grave de segundo grado a un delito menor de Clase A después de haber sido un delito mayor durante casi 50 años. Ese cambio fue una pequeña parte de un proyecto de ley de votación general y pasó desapercibido en gran medida hasta que el gobernador Greg Abbott promulgó el proyecto de ley.

En 2021, Patrick dijo que el cambio de “último minuto” debería corregirse. Este año, agregó SB 2 a su lista de prioridades legislativas. La propuesta es una de varias presentadas por legisladores republicanos en ambas cámaras con la misma intención.

El representante David Spiller, republicano por Jacksboro, quien presentó un proyecto de ley similar al SB 2 en la Cámara, dijo en enero que se necesitaban sanciones más altas para “garantizar que tengamos elecciones seguras”.

Los defensores del derecho al voto dicen que se alegraron de ver a los legisladores que se oponen al proyecto mencionar el lunes cómo este podría abrir la puerta a un posible “enjuiciamiento deshonesto de los votantes”.

Katya Ehresman, gerente del programa de derechos electorales de Common Cause Texas, dijo que todos conocen a un votante, un amigo o un vecino que podría verse afectado por la legislación pendiente.

Ehresman señaló que en algunos escenarios una persona podría intentar votar en ausencia por correo porque tiene 65 años o está discapacitado. Si no pueden saber si se recibió su boleta y están confundidos acerca de si se contó su voto, podrían intentar ir en persona y emitir un voto provisional.

“Ese elector podría ser responsable bajo la SB 2 por una sanción por delito grave” porque sabían que ya habían emitido su voto por correo, dijo Ehresman. “Especialmente si su boleta se contó ese mismo día. Ese es un tipo de preocupación que potencialmente vemos con la propuesta”.

Hughes en el piso el lunes dijo que un votante no elegible que intenta emitir una boleta provisional, que a menudo puede ser atrapado antes volver a contarlo, no sería suficiente para enjuiciar a los votantes.

“Pero vimos con Crystal Mason que claramente ese no es el caso”, dijo Ehresman a Votebeat y al Texas Tribune. “Entonces, realmente cualquier texano podría ser susceptible al riesgo y al temor de una sanción si esto se convierte en ley”.

El caso de Crystal Mason, una mujer del condado de Tarrant, atrajo la atención estatal y nacional y ha sido objeto de debate político después de que se le impuso una sentencia de prisión de cinco años por votar ilegalmente en 2016. Mason emitió un voto provisional mientras estaba en libertad supervisada de una condena federal y no sabía que no era elegible para votar.

Cuando se acusó a Mason, el delito era un delito estatal de segundo grado. Como no sabía que no era elegible para votar, una presentación en la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas solicitó a una corte de apelaciones inferior que reconsiderara el caso. El resultado aún está pendiente.