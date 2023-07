Avanza instalación de rayos X en puentes

Con el fin de agilizar el cruce de viajeros y de la carga comercial que ingresa a los Estados Unidos por los diversos puertos de entrada de la región, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), lleva a cabo la instalación de sistemas de escaneo de rayos X para vehículos particulares.

El nuevo programa de seguridad, cuyo objetivo es que todo lo que ingresa al país sea confiable, se lleva a cabo en todos los puertos de la frontera Sur, incluyendo el Sector El Paso.

PUBLICIDAD

Las obras de infraestructura, cuyo presupuesto fue autorizado por el Congreso federal, comenzaron a principios del 2023 en el Puerto de Santa Teresa, mismas que ya se encuentran funcionando. En el puente Córdova–Américas –conocido como “Libre”– ya concluyeron los trabajos y sólo faltan pequeños ajustes de cableado y programación digital, en tanto que en Ysleta-Zaragoza ya comenzaron las obras.

De acuerdo a José Hinojos, gerente de Programas de Supervisión de CBP, los llamados ‘arcos’ amarillos que se han instalado sobre los carriles de la zona federal han sorprendido a los usuarios al preguntarse cuál será su uso específico.

“Queremos decirles que esta tecnología de rayos X permitirá que nuestros oficiales de CBP tomen decisiones muy rápidamente sobre si habrá una inspección de los vehículos o no”, expresó el funcionario federal.

Comentó que la mayoría de los vehículos entran limpios y sin problemas pero esta tecnología asegurará al agente que ni el conductor ni el auto representan peligro alguno.

“La verdad sí me sorprendí y me dio miedo pasar por ahí, pero ya no tenía opción”, dijo Maria Luisa Herrera, quien recientemente cruzó por una de las estructuras de metal, situados en los carriles que conducen a las garitas ‘ready line’.

Ante ello el funcionario aseguró que con la colocación de estos arcos otro de los objetivos es dar mayor confianza tanto a los pasajeros como al sector comercial, pero sobre todo, hacer una frontera segura y agilizar los cruces.

“Los vehículos van a pasar por esa estructura y llegarán a un semáforo en donde estará un brazo que se gira y se acciona con sensores que detecta el vehículo, el cual debe pasar a cinco millas por hora. El vehículo será escaneado completo y para cuando llegue a la garita, el oficial ya tendrá el resultado”, dijo el oficial Adrian Guerra, gerente del programa de Rayos X de CBP, con sede en Houston, Texas.

Detalló que el resultado de la verificación será hecho por personal de un centro de comando instalado y operado en el mismo puerto, mismos que ven las imágenes para saber si hay alguna anormalidad en el auto”.

Agregó que de cualquier modo el oficial en turno les hará las preguntas breves referentes a su ciudadanía o la razón de su viaje. De no haber ningún problema el viajero puede seguir el curso de su viaje.

“El posicionamiento de estos aparatos de rayos X es clave, tiene sentido que esté previo a que lleguen a los oficiales. Esto antes no se veía y la revisión era hasta llegar a la garita”.

Añadió que el viejo esquema provocaba lentitud en el cruce debido a que se juntaban muchos vehículos y por ende se requería de más elementos para que lo hicieran.

“Ya teniendo esta maquinaria sólo se mandará a revisión aquel vehículo en el que se detectó una anormalidad”, dijo tras asegurar que este equipo es efectivo y seguro.

“Si hay menos carros en revisión se requiere de menos personal y al haber más personas se pueden dirigir o enfocar en abrir más casetas… y al abrir más casetas se procesa a más vehículos. Todo con el propósito de agilizar y que el tiempo de espera sea mucho menos.”, explicó.

Guerra comentó que durante los escaneo se han encontrado armas ocultas, bultos sospechosos, contrabando, narcóticos y cuerpos humanos dentro de los automóviles de pasajeros, luego de obtener un gráfico generado por computadora casi instantáneo.

En su mensaje a la comunidad pidió que nos tengan paciencia ahorita. No se ha instalado en todos los puertos, pero ya pronto se verá y cuando lleguen a esa estructura metálica que no les dé miedo.

“El Gobierno respeta mucho la privacidad de todos los pasajeros y si una persona opta por razones personales por no pasar por esa zona, hay un carril que permite pasar, pero debe tomar en cuenta que puede tener un mayor retraso por la revisión que podría realizársele”.

El oficial Hinojos agregó que las radiaciones emitidas por el sistema de rayos X son de baja energía, por lo que no representa riesgo mayor para la salud de los usuarios. “La tecnología de radiación es muy avanzada, con muy poco impacto en el público”.

También dijo que en el área de inspección comercial se cuenta con módulos de baja y alta energía. “Al pasar el chofer en su tracto camión pasa por el de baja, pero la caja pasa por el área multi-energía, para escanear lo que trae”, dijo el supervisor de campo de CBP.

Se dijo que eventualmente se harán en todos los puertos del área de El Paso y puertos vecinos de Presidio–Ojinaga, Tornillo–Guadalupe, y los de Nuevo México. Posteriormente se implementará en toda la frontera México–Estados Unidos y para luego aplicar la misma tecnología en la frontera con Canadá.

jtorres@diariousa.com