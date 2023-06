Avanza Gasolinagate en Comisión de Ética

Una queja de ética presentada por George Zavala contra la representante de la Ciudad de East-Central Cassandra Hernández, por el uso excesivo de tarjetas de combustible el año pasado, se remitirá a la Comisión de Revisión de Ética de la Ciudad.

Lo anterior fue informado por el abogado externo Frank Garza –contratado por la Ciudad–, a Zavala por medio de una comunicación por escrito.

En la carta, dirigida a Zavala el 8 de junio, Garza afirmó: “Habiendo revisado la denuncia, he determinado que algunas de las alegaciones hechas en la denuncia sobre el uso de la tarjeta de combustible emitida por la Ciudad por parte de la representante Hernández describen un asunto que está dentro de la jurisdicción de la Comisión de Revisión de Ética.

“Si bien no se ha determinado que la representante Cassandra Hernández violó el Código de Ética, los hechos que alega en la denuncia sobre el uso de la tarjeta de combustible emitida por la Ciudad por parte de la representante Hernández requerirán revisión por parte de la comisión”, continuó Garza en la carta.

“La determinación final de si se violaron las reglas dependerá de la Comisión de Revisión de Ética”.

“Hernández tiene 14 días para presentar una respuesta ante la oficina del secretario municipal antes de que la comisión se ocupe del asunto”, señaló Zavala en entrevista con El Diario de El Paso.

Precisó que por tratarse de días hábiles, el plazo se extiende porque se han atravesado feriados como el de Juneteenth que se conmemora este lunes.

Zavala, residente del Distrito 3, es una de las personas que Hernández representa e insiste en que sus acciones la inhabilitan para continuar como miembro del Concejo municipal.

“Siempre escuchas esta conversación sobre corrupción, gastar dinero donde se supone que no debes hacerlo”, dijo Zavala, un activista comunitario. “Entonces, cuando me enteré de lo que pasó con la señorita Hernández, y soy elector de su distrito, me molesté”.

“Tiene que haber alguna forma de rendición de cuentas”, agregó. “Sólo quiero ver... algún tipo de acción”.

Zavala dijo que espera que la denuncia llegue a la comisión a finales de julio.

Falta ética

“En cualquier tipo de empleo... si hacen algo que no se considera ético, hay consecuencias”, dijo Zavala. “Eso no muestra fe. Ya no puedo confiar en ella. Le dimos la oportunidad de ser nuestra voz y, sin embargo, nuestra voz no sigue las reglas”.

“Estamos luchando para salir adelante y luego tienes a la Sra. Hernández gastando más de $6,000 en gasolina en un año. Sí, lo devolvió, pero eso no detiene lo que hizo mal”, dijo Zavala.

El 11 de mayo de 2023, el Cabildo votó, seis a uno, para contratar a un investigador externo para investigar el uso de las tarjetas de crédito para gasolina emitidas por la Ciudad. Hernández votó en contra de investigarse a sí misma.

Durante la reunión del Concejo municipal, se reveló que una investigación policial del 5 de mayo recolectó evidencia en video que mostraba quién estaba usando las tarjetas de gasolina emitidas a la ex representante del Concejo municipal Claudia Rodríguez y la actual representante municipal Cassandra Hernández.

Los hallazgos revelaron transacciones realizadas mientras Hernández estaba fuera de la ciudad. En otros casos, la tarjeta de gasolina se usó fuera de El Paso.

De acuerdo con el parte policiaco, Jeremy Jordan, esposo de Cassandra Hernández, fue captado por las cámaras de seguridad de una gasolinera cargando combustible con la tarjeta asignada a su pareja.

Días después, Cassandra pagó a la Ciudad 6 mil 700 dólares para cubrir los gastos de gasolina incurridos en su tarjeta de gasolina financiada por los contribuyentes y emitida por la Ciudad en 2022.

La representante Hernández dijo en un comunicado de prensa que su “familia ha decidido pagar a la Ciudad de El Paso $6,700, una cantidad que cubre un año de gastos de gasolina autorizados, utilizando fondos personales”.

“Espero que esta acción resuelva efectivamente cualquier distracción causada por ataques con motivaciones políticas”, dijo Hernández.

No obstante, una auditoría de los cuatro primeros meses de 2023 señaló que Hernández compró más gasolina que ninguna otra persona del Cabildo entre enero y abril: más de 500 galones por casi mil 600 dólares.