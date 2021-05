Avaló ex superintendente contratos con sus amigos

Archivo / Juan Cabrera

Una auditoría interna publicada este jueves encontró “una apariencia de conflicto de intereses” entre el ex superintendente del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), Juan Cabrera, y dos proveedores de servicios académicos que defendió durante su mandato.

La auditoría se centró en 10 contratos de servicios académicos por un total de 3.49 millones emitidos durante los años escolares 2019-20 y 2020-21 que se clasificaron como “varios”. De ellos, cinco contratos por un total de 1.89 millones de dólares carecían de documentación que mostrara que el personal de EPISD había identificado la necesidad, la justificación y la “aportación apropiada de las partes interesadas” para obtener el servicio. A seis les faltaban “datos de utilización” que mostraran si los servicios se estaban utilizando como se esperaba.

Dos de esos cinco incluían proveedores con los que Cabrera tiene “estrechas relaciones sociales y profesionales”, según las notas de auditoría: Renaissance K-12 Educational Software Systems y Engage Learning Inc., más comúnmente conocido como Engage2Learn.

Y dos de los contratos, con “Engage2Learn” y “Con Mi Madre”, por un total de casi 1.3 millones de dólares, cumplieron con la definición de desperdicio del gobierno federal porque el personal del distrito podría brindar servicios similares por sí mismo.

La Oficina de Contabilidad del Gobierno define el desperdicio como “el acto de usar o gastar recursos de manera descuidada, extravagante o sin ningún propósito”, señala el informe de auditoría.

En respuesta a las preguntas enviadas por correo electrónico desde El Paso Matters, Cabrera criticó los hallazgos de la auditoría.

“Durante la pandemia, estábamos luchando por brindar servicios a nuestros estudiantes de manera virtual. Al igual que todos los demás distritos de Estados Unidos, compramos y nos centramos en los proveedores de servicios digitales y nos centramos en los proveedores existentes. Todos los proveedores mencionados en la auditoría eran proveedores existentes. Es falso analizar únicamente nuestra relación con estos proveedores en el vacío durante la pandemia. Muchos de estos proveedores tienen una larga historia con el distrito”, dijo.

Después de siete años al mando del distrito, Cabrera renunció a principios de noviembre de 2020, tres semanas después de que se supo la noticia de que fue demandado por fraude en relación con un plan de escuelas autónomas de California. Esa demanda civil está pendiente.

La auditoría fue parte de las auditorías planificadas con regularidad de la Auditora Interna en Jefe Mayra Martínez para el año escolar 2020-21.

Resistencia del personal a contratar

La auditoría también encontró que Cabrera ordenó al personal que adquiriera servicios adicionales de Renaissance, Engage2Learn y Con Mi Madre por un total de 2.3 millones de dólares sin hacer una evaluación de necesidades, justificación comercial u obtener comentarios de las partes interesadas. Esos contratos no formaron parte de la revisión de auditoría.

Aunque la política de EPISD no prohíbe a un superintendente hacer esto, “las acciones del exsuperintendente no se alinean con las mejores prácticas del sector público de planificación estratégica y transparencia”, se lee en el informe de auditoría.

La directora académica Tamekia Brown no apoyó el impulso de Cabrera para usar Renaissance en lugar de un proveedor llamado Istation, un cambio realizado seis días antes de una reunión de la junta escolar y dos meses antes del inicio del año escolar 2020-21, señala la auditoría. Ella lo llamó “una compra forzada” y le dijo al auditor que el Departamento Académico tenía que “revisar tanto las metas como la infraestructura” como resultado del cambio.

Brown ha estado de licencia administrativa pagada desde el 11 de mayo en espera de la revisión de su situación laboral, según una carta que Patricia Cortez, asistente del superintendente de recursos humanos, emitió el 10 de mayo.

Cabrera, quien fue entrevistado para la auditoría, dijo que presionó para aprobar los contratos debido a la resistencia del personal.

“El equipo académico de 2013 a 2020 en el distrito no apoyó ninguna de mis iniciativas principales, incluidas Engage2Learn, aprendizaje activo, aprendizaje basado en proyectos, New Tech Network o Renaissance”, afirmó. “Todos literalmente pelearon conmigo en todo momento, al igual que los representantes sindicales y, si los hubiera escuchado, no seríamos el distrito urbano de mayor desempeño en Texas y uno de los de mayor desempeño en el país. Todas esas ideas fueron mías y las apoyo al 100 por ciento hoy sin arrepentirme”.

Además, le dijo al auditor que su selección de Renaissance para un contrato estaba justificada.

“Me considero la persona más conocedora del distrito y, honestamente, una de las más conocedoras del país sobre este tema”, dijo.

Carla Gonzales, superintendente adjunta de académicos y liderazgo escolar, también le dijo al auditor que dos años antes se habían planteado preocupaciones sobre la efectividad de Con Mi Madre, y señaló que “era un programa favorecido por (el exsuperintendente), aunque era, no es el mejor uso de los fondos”.

La superintendente adjunta de Finanzas y Operaciones, Carmen Arrieta-Candelaria, quien fue puesta en licencia el mismo día que Brown, le dijo al auditor “cuando se le indica que haga algo con respecto a un servicio, porque el Superintendente siente que va a hacer una diferencia, va a continuar o eliminarlo”.

Arrieta-Candelaria no ha respondido a una solicitud de comentarios sobre la auditoría de El Paso Matters. Brown no pudo ser contactada para hacer comentarios.

La portavoz del distrito, Melissa Martínez, dijo el pasado miércoles que los dos administradores permanecen de licencia.

Encontrar dinero para un contrato

La auditoría encontró que el distrito no había presupuestado un contrato separado de 1.08 millones de dólares con Engage2Learn. No está claro a partir de la auditoría quién presionó por ese contrato, pero la auditoría señala que la junta escolar no aprobó explícitamente el acuerdo porque los fondos se sacaron de un fideicomisario de 4 millones de dólares aprobado en 2019.

Los depósitos son grandes cantidades preestablecidas de fondos asignados para fines específicos, en este caso, servicios académicos. Sin embargo, parece que esos fondos ya no estaban disponibles.

Eso llevó a los administradores a transferir dinero de un fondo de ayuda federal contra el COVID-19, a pesar de que Arrieta-Candelaria había dicho anteriormente que aprovechar ese dinero para Engage2Learn no estaba permitido porque la compañía ayudó a dar forma al alcance del trabajo para el contrato.

Arrieta-Candelaria dijo a los auditores que el jefe de gabinete de Cabrera, José López, confirmó verbalmente que el contrato de Engage2Learn era para entrenamiento directo debido a la pandemia de coronavirus.

López renunció a EPISD en diciembre de 2020.

La junta solo había aprobado el uso de fondos de estímulo federal para gastos relacionados con la pandemia vinculados a “tecnología educativa” y equipo de protección personal, no gastos de currículo e instrucción. Como resultado, Arrieta-Candelaria en abril intentó que la junta escolar aprobara una transferencia de presupuesto para que los fondos del plan de estudios no utilizados cubrieran la compra.

La junta escolar bloqueó esa transferencia este mes después de conocer los hallazgos de la auditoría.

El “aparente conflicto de intereses” de Cabrera

La auditoría encontró “un aparente de conflicto de intereses” entre Cabrera y Renaissance y Engage2Learn “debido a estrechas relaciones sociales y profesionales”. Desde el 1 de agosto de 2019, EPISD ha celebrado contratos por valor de 2.9 millones de dólares con Engage2Learn y 2.8 millones de dólares con Renaissance, señala la auditoría.

En la entrevista por correo electrónico con El Paso Matters, Cabrera dijo que tenía “CERO” vínculos financieros con Engage2Learn o Renaissance. “Nunca he recibido ningún beneficio económico de ninguna de estas organizaciones en ningún momento antes, durante o después de mi empleo en el distrito”, dijo.

Cabrera le dijo al auditor que tenía una relación tanto profesional como social con el ejecutivo de cuentas estratégicas de campo de Renaissance, quien era el contacto principal de EPISD en la empresa. Esa persona, que no se menciona en la auditoría, está casada con un miembro de la junta de Public School Partners, una organización sin fines de lucro fundada por Cabrera y de la que se desempeña como presidente de la junta, señala la auditoría.

Emilio Zamora, cuyo perfil de LinkedIn lo enumera como gerente de cuentas estratégicas de Renaissance, está casado con Martha Salazar-Zamora, vicepresidenta de la junta de Public School Partner, quien también es superintendente del Distrito Escolar Independiente de Tomball en el sureste de Texas.

Public School Partners celebró un contrato con Renaissance en mayo de 2020 como parte de un acuerdo de estatuto dentro del distrito que la organización sin fines de lucro tiene con el Distrito Escolar Independiente de Benavides, según documentos que El Paso Matters obtuvo a través de las leyes de registros abiertos de Texas. El director ejecutivo de Public School Partners se comunicó directamente con Zamora sobre los programas de capacitación de maestros, según los correos electrónicos recibidos como parte de la solicitud de registros abiertos.

Según la auditoría, Zamora y Cabrera se conocieron en la universidad. Cabrera le dijo al auditor que tiene relaciones profesionales y sociales “con muchas personas en los distritos escolares y personas que sirven como proveedores de los distritos escolares”.

“Creo que es importante construir relaciones con personas que tienen conocimiento sobre la metodología innovadora utilizada para mejorar los resultados de los estudiantes y, por lo tanto, busco estas relaciones”, dijo.

El personal de EPISD le dijo al auditor que Cabrera estaba particularmente interesado en los gastos de Engage2Learn.

Gonzales, el superintendente asociado de académicos y liderazgo escolar, le dijo al auditor: “La actitud del liderazgo anterior era que, si se trataba de una conexión con E2L, EPISD debería buscarla”.

Brown dijo que Cabrera preguntaba cuánto gastaba EPISD en Engage2Learn. Preguntó “qué podemos hacer para que nos brinden servicios”, en lugar de “qué necesitan los maestros”, señala el informe que dice Brown.

La relación de Cabrera con la compañía no está clara, aunque el informe indica que canceló una presentación programada durante una conferencia nacional en octubre de 2020. Eso se produjo después de que los organizadores le dijeron que “los socios corporativos no pueden servir como presentadores”, según la auditoría.

Public School Partners también firmó un contrato con Engage2Learn en mayo pasado.

“La proximidad de estos eventos, junto con las declaraciones proporcionadas por Académicos con respecto a las acciones del exsuperintendente, crea una apariencia de favoritismo para estos dos proveedores”, dice el informe de auditoría.

Esta no es la primera auditoría que plantea dudas sobre la participación de Cabrera en los contratos. Una auditoría interna de 2018 encontró “indicadores de favoritismo de los proveedores, información privilegiada y adaptación de ofertas” en un contrato de supervisión de bonos que Cabrera impulsó. Aunque el proceso de adjudicación del contrato “no se llevó a cabo de manera transparente, ética y/o imparcial”, esa auditoría no encontró violaciones a las políticas.

La auditoría actual recomienda que el superintendente interino Vince Sheffield “reitere la relación fiduciaria” que los administradores tienen con el distrito. Eso incluye “ser buenos administradores de los fondos públicos”.

Y, como parte de su confirmación anual de recepción del manual del empleado, los administradores deben “informar y prevenir pérdidas debido a desperdicio, fraude o actos poco éticos”.

Otra recomendación incluye hacer un análisis comercial abreviado de los 10 contratos auditados, que incluyen Renaissance y Engage2Learn, antes del inicio del año fiscal 2022 el 1 de agosto. Dicho análisis ayudará a las organizaciones a “escudriñar las soluciones e iniciativas propuestas antes de comprometer recursos, tiempo y dinero de los contribuyentes”, dice el informe.