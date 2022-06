Avalan control de armas… por ahora

Washington– Una Cámara de Representantes dividida aprobó el miércoles un amplio paquete de leyes de control de armas en una votación partidaria, pero era casi seguro que las medidas no llegarían a ninguna parte en el Senado dividido en partes iguales, donde continuaron las negociaciones sobre propuestas más modestas que podrían atraer el apoyo bipartidista necesario para seguir adelante.

La votación de 223-204 se produjo horas después de que padres e hijos afectados por tiroteos masivos en todo el país –incluida una niña de 11 años de Uvalde, Texas, que sobrevivió a una masacre en su escuela untándose con la sangre de un compañero de clase para hacerse pasar por muerta– entregó un testimonio desgarrador ante un comité de la Cámara, instando al Congreso a actuar sobre la violencia armada. En declaraciones dramáticas, el doctor Roy Guerrero, pediatra que atendió a muchas de las víctimas en Uvalde, describió a los legisladores cómo vio cuerpos de niños “pulverizados” y “decapitados” a balazos.

Pero el desgarrador testimonio rápidamente dio paso a la realidad política en el Capitolio, donde los republicanos se separaron amargamente de los demócratas por sus propuestas de control de armas, tanto en el comité como durante las votaciones sobre la legislación más tarde ese día.

El proyecto de ley aprobado el miércoles prohibiría la venta de rifles semiautomáticos a personas menores de 21 años, prohibiría la venta de cargadores que contengan más de 15 rondas de municiones y establecería requisitos más estrictos para regular el almacenamiento de armas en los hogares.

Los líderes demócratas dividieron el paquete en sus componentes, lo que obligó a los republicanos de la Cámara de Representantes a votar cada una de las siete disposiciones para registrarlas en contra de cada propuesta.

La disposición para cerrar un vacío legal y prohibir efectivamente las existencias de choque obtuvo el mayor apoyo bipartidista, con 13 republicanos votando a favor de la medida. La medida de elevar a 21 años la edad para comprar rifles semiautomáticos obtuvo 10 votos republicanos a favor, aunque dos demócratas se opusieron. El proyecto de ley que prohíbe los cargadores de alta capacidad, por parte de los demócratas que llevan 15 rondas o más, definió un apoyo relativamente escaso en la Cámara, con sólo cuatro republicanos apoyando la disposición y cuatro demócratas oponiéndose a ella.

Los demócratas subrayaron la urgencia de actuar rápidamente para promulgar leyes de control de armas más estrictas, señalando el asesinato de 19 niños y dos maestros en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, y la masacre racista en Buffalo, Nueva York, que se cobró la vida de 10 afroamericanos, apenas 10 días antes. Ambos fueron llevados a cabo por hombres armados de 18 años que usaron armas estilo AR-15 compradas legalmente.

“Es inaceptable que en los Estados Unidos de América la violencia con armas de fuego sea la principal causa de muerte entre los niños”, dijo el representante Hakeem Jeffries, demócrata de Nueva York, en una conferencia de prensa en el Capitolio. “¿No es razonable hacer todo lo posible para garantizar que esas armas no caigan en manos de personas que intentan infligir una carnicería a los niños?”.

Pero el feroz debate en el pleno de la Cámara reflejó la gran brecha entre los dos partidos sobre el control de armas. Los republicanos de la Cámara se mantuvieron unidos para oponerse a la legislación, presentándola como un remedio ineficaz para los tiroteos masivos y afirmando que restringiría los derechos de los propietarios de armas responsables.

Los líderes republicanos aconsejaron a sus miembros que rechazaran las medidas y les recordaron que una coalición de grupos conservadores, incluidos Heritage Action y la Asociación Nacional del Rifle (NRA), calificarían a los legisladores según sus votos.

“El líder de la Cámara comenzó diciendo que este proyecto de ley se trata de proteger a nuestros niños”, dijo el representante Jim Jordan, republicano de Ohio. “Eso es importante, seguro que lo es. Pero este proyecto de ley no lo hace. Lo que hace este proyecto de ley es quitar los derechos de la Segunda Enmienda, derechos otorgados por Dios, protegidos por nuestra Constitución, de los ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley”.

Anteriormente en el debate, el furioso representante Jamie Raskin, demócrata de Maryland, acusó a los republicanos de promover la “visión completamente falsa de la Segunda Enmienda”.

“Asuma la responsabilidad de su posición irresponsable”, arengó a los republicanos desde el otro lado del piso de la Cámara.

El representante Joaquín Castro, demócrata de Texas, se basó en el testimonio de Guerrero y les pidió a sus colegas que “imaginen por un segundo que un tirador con un AR-15 entra en la escuela de su hijo” y “deja un agujero del tamaño de una pelota de baloncesto en el pecho, o deja su cabeza decapitada de su cuerpo”.

“Pregúntese qué le pediría a las personas que lo representan”, dijo Castro. “¿Serían sus pensamientos y oraciones lo suficientemente buenos para usted si eso le sucediera a su hijo? ¿Le parece bien que estén preocupados por sus elecciones primarias?”.

La mejor oportunidad de un compromiso bipartidista sobre la legislación de control de armas ahora está en el Senado, donde los negociadores republicanos y demócratas se han reunido para llegar a un consenso sobre medidas más modestas.

“Aceptaremos cualquier movimiento positivo”, dijo la representante Lucy McBath, demócrata de Georgia, “porque sabemos que no hay sólo una forma en particular o una política en particular que va a hacer mella”.