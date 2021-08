Autoriza juez amparo de la Ciudad vs Greg Abbott

La ciudad de El Paso recibió el martes la orden de restricción temporal contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, que respaldaría la propuesta de la Autoridad de Salud Local de la Ciudad y el Condado de emitir un mandato de uso de máscara facial en todas las instalaciones interiores.

La orden surgió luego de que el Dr. Hector Ocaranza, autoridad de salud de la Ciudad y el Condado, asegurara que los casos de Covid-19 a nivel local y la variante Delta, a nivel nacional, ha causado una gran “preocupación” en las instancias de salud.

De acuerdo con los mandatarios locales, el juez Rubén Morales en la Corte del Condado en Ley 7 concedió la petición de la Ciudad, que fue presentada ese mismo día 17 de agosto.

La corte emitió una Orden de restricción temporal encontrando que excede la autoridad del Gobernador bajo la Ley de Desastres de Texas de 1975.

El lunes 16 de agosto, el Concejo Municipal de El Paso votó 5 a 3 para presentar una demanda contra el gobernador de Texas, Greg Abbott, que respaldaría las medidas de protección locales.

“Sabemos que el cubrebocas es una herramienta más en un plan integral de protección”, dijo Ocaranza.

“Las recomendaciones consisten en bastantes puntos en los cuales sabemos que una intervención por sí sola no va a tener el éxito. Tenemos que usar la combinación de varias herramientas como el aislamiento, cuarentena, las medidas de higiene, el distanciamiento social”, añadió.

Karla Nieman, abogada municipal de la Ciudad, aseguro que espera que el amparo continúe hasta el día de la audiencia.

“Se nos autorizó un amparo contra el gobernador para no permitir que esta clase de medidas se lleve a cabo. El cubrebocas es recomendado y se requiere que todos lo usemos”, dijo.

“Mi oficina y la oficina del gobernador tienen una audiencia con juez el 31 de agosto. Debemos tener autorización para permitir a las autoridades de El Paso que el público siga las ordenes locales”, añadió.

La abogada municipal aseguró que, mientras continúe el mandado, el Departamento de Policía de El Paso (EPPD), así como la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPSCO) se encargaran de monitorear los establecimientos y negocios para que estos sigan la orden.

“La penalización es una multa de hasta 500 dólares. Nuestros policías tienen la autorización de ir a enforzar esta regla. Ellos tienen orden de prioridad para responder a los reportes del público y monitorear, depende de los recursos de las agencias policiacas”, añadió.

Por su parte, Angela Mora, directora del Departamento de Salud Pública de El Paso (DPH), dijo que continuaran implementando el Grupo de Trabajo de Educación Covid-19 para informar a la comunidad sobre la situación y monitorear la ordenanza.

“Al igual que el principio de la pandemia teníamos un Grupo de Trabajo de Educadores de la Salud y ahora vamos a hacer lo mismo. Ahora ellos están yendo a diferentes sitios para monitorear y hablarles de la orden que se debe de obedecer y reportar a la policía o al sheriff para que ellos hagan su trabajo”, dijo Mora.

“Nosotros sólo podemos monitorear, educar y reportar para determinar el nivel de cooperación que vamos a tener de ellos y si estos establecimientos se rehusan a desobedecer la orden que tenemos vigente”, finalizó.

Mandato de máscara para el condado y todas las instalaciones interiores:

• Todas las personas mayores de dos años deben usar algún tipo de cubierta facial sobre la nariz y la boca, mientras estén en espacios interiores.

• Una cubierta facial puede incluir una variedad de opciones.

• Los padres y tutores de niños mayores de dos y menores de diez años serán responsables de enmascarar adecuadamente a los niños cuando estén fuera de su residencia.

• No se requiere que se cubra la cara a ninguna persona que tenga problemas para respirar, que tenga una condición médica o una discapacidad que se lo impida, o que esté haciendo ejercicio activamente en el interior y no a menos de 6 pies de cualquier otra persona que no pertenezca al mismo hogar.

• No es necesario que una persona se cubra la cara mientras consume alimentos o bebidas.

• El uso de una cubierta facial no sustituye a la vacuna Covid-19, mantener el distanciamiento social de 6 pies y el lavado de manos, ya que estos siguen siendo pasos importantes para frenar la propagación del virus.