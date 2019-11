Autoridades clausuran bar que vendía alcohol a menores

Autoridades clausuraron un bar en el este que operaba sin licencia y ofrecía servicio fuera del horario para venta de bebidas alcohólicas.

El Spot Bar, también conocido como Turnt 2.0, ubicado en 1510 Bengal Dr., Suite B, se cerró temporalmente. La orden fue firmada por la juez Selena Solís, del Tribunal de Distrito 243.

El cierre fue el resultado de un esfuerzo coordinado entre el Departamento de Policía de El Paso, la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas y la Oficina del Fiscal del Condado de El Paso.

Desde junio de este año autoridades documentaron repetidos incidentes que ocurrieron en el establecimiento, incluida la venta de licor sin permiso, el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores y el funcionamiento hasta 5 am (Texas no permite que los bares operen después de las 2:15 am).

En un esfuerzo por reducir la molestia, la Oficina del Fiscal del Condado presentó ayer una solicitud de una orden de restricción temporal contra The Spot, sus propietarios y el gerente del bar, alegando violaciones al Código de Prácticas Civiles y Remedios de Texas (CPRC) y el Código de bebidas alcohólicas de Texas (TABC).

La juez Solís aprobó la orden de restricción temporal después de considerar todas las pruebas, incluidas las llamadas a un asalto agravado con un arma mortal, llama a la conducta desordenada y al delito de allanamiento.