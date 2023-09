Ausentismo escolar, serio problema legal

El ausentismo escolar es un delito grave en Texas, con consecuencias legales que incluyen la cárcel para padres de familia y estudiantes.

Con el fin de hacer un frente común encaminado a evitar que los alumnos de nivel primaria y secundaria dejen la escuela, el miércoles funcionarios de Gobierno y superintendentes de los diversos distritos escolares celebraron la firma del Plan de Prevención del Ausentismo Escolar de El Paso.

El fiscal de Distrito del Condado de El Paso, Bill D. Hicks, el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego, y la fiscal del Condado de El Paso, Jo Anne Bernal, fueron quienes encabezaron la junta justo un día antes de la primera Cumbre Anual sobre el Ausentismo Escolar a realizarse en la Sala de la Corte de Comisionados.

Conscientes de la problemática escolar, pero sin tener un plan definido, los jueces de Paz de los diversos precintos se comprometieron a coadyuvar en el tratamiento de cada uno de los casos que atienden en su jurisdicción.

“Tenemos que tener varias opciones, principalmente comenzar con el hogar, a decirles a los padres de familia que es muy importante una educación para sus hijos. Antes un diploma era ideal, pero ahora no es así”, dijo Lucía Nájera, juez de Paz del Precinto 5.

Nájera enfatizó en que esta situación debe abrir los ojos no sólo a los padres sino también a los hijos porque ellos van a ser el futuro de este país.

Para los expertos el que se dé el ausentismo escolar de manera frecuente afecta el proceso escolar e influye en la deserción escolar que a la postre terminará en el mejor de los casos en el impacto de pocas opciones de trabajo y bajo nivel de calidad de vida.

En conferencia de prensa y previo a la rúbrica en los documentos del plan escolar el fiscal Hicks, resaltó la importancia del plan e invita a la comunidad a participar. “Unámonos y firmemos este plan, es un plan contra el ausentismo escolar, de un extremo de nuestro condado al otro, Este y Oeste, no importa a dónde vayas, somos una sola voz”.

Rebeca Bustamante, juez de Paz del Precinto 4, consideró que el incremento del ausentismo escolar “es muy grave y debe corregirse porque por ley tienen que ir a la escuela y los papás tienen mucha culpa”, expresó al recalcar la importancia de que los niños sigan su educación.

De acuerdo a las autoridades si un alumno tiene 7 o más ausencias injustificadas en un mes, o 15 ausencias injustificadas en un año escolar, el Distrito puede considerar al estudiante “ausente sin permiso” y puede presentar una acción de ausentismo escolar contra el padre de familia y/o su niño ante el juzgado.

Sin precisar un número exacto de los casos en cada uno de los distritos Joshua Herrera, integrante del Tribunal de Justicia de Paz, del Precinto 3, dijo que al momento se ventilan un poco más de 100 expedientes de ausentismo escolar en los ocho juzgados. Se desconoce la cifra global que tiene cada distrito.

Ricardo Samaniego, juez del Condado de El Paso, manifestó que tan sólo en el Distrito Escolar Independiente de Fabens, se contabilizaron un total de 120 alumnos no registrados por lo que de no hacer algo sería desastroso hablando académicamente.

“Sabemos que debido a la pandemia aumentó el ausentismo de los niños en el nivel de secundaria. Sabemos que cuando se salen de la escuela la posibilidad de que se incrementen los problemas sociales son muchas”.

Comentó que uno de éstos y de los más graves es que los jóvenes se vayan por el mal camino y al final terminen en la cárcel. “Si usted va a ver quién está en la cárcel, quién está en el sistema criminal, la mayoría son personas que se salieron de la escuela, que no terminaron su escuela y cuando entran a ese ambiente de estar en la escuela es muy diferente”, aclaró.

Indicó que al estar fuera no se están educando, no están aprendiendo cosas de la sociedad al encontrarse en un ambiente de soledad sin supervisión de los padres.

“Sabemos que el ausentismo es un síntoma, no es la causa raíz, tenemos que figurar qué es lo que está sucediendo para que ellos no vayan a la escuela”, dijo Samaniego.

Entre los factores que podrían incidir pueden estar que no tengan la ropa adecuada, no coman bien o que los padres salgan al trabajo muy temprano y los dejen solos y no los lleven a la escuela… “hay muchas razones de causas raíces, y es lo que queremos entender y ahora el grupo que estuvo aquí es un grupo muy fuerte que quiere atacar este problema”, detalló.

Explicó que la comunidad debe saber que si un niño no regresa a la escuela le va a ocasionar al Gobierno un costo muy alto porque si entra al sistema criminal y luego tiene problemas de salud mental será una inversión increíble que deberá hacer en esa persona simplemente nomás para sostenerla.

“Yo prefiero invertir en el niño para que no se vaya, para que no se salga de la escuela, que se esté en la escuela, porque ya saliendo es muy difícil que regrese al plantel”, dijo en tono de preocupación.

Sin embargo dijo que ante ello es también importante ponerles la responsabilidad a las familias, aunque también saben que la pandemia causó mucha crisis y problemas de salud mental entre la comunidad escolar y hay que ser consciente de ello.

“Tenemos que entender con mucho corazón de que estos niños hacen lo posible de no salirse, pero a los que ya se han salido hay que facilitarles la entrada a través de un programa intermedio que les permita una transición del regreso a clases”, apuntó tras invitar a los padres a que se acerquen e informen sobre lo que deben hacer.

Resaltó que ello permitirá conectarlos de nuevo facilitándoles los medios y recursos, “porque si un niño no come bien tenemos que atender esa situación”, añadió al remarcar que hay cinco causas raíces y cinco mil síntomas que hay que detectar para enfrentar el problema.

Se dijo que la intención es que este tipo de casos no tengan que llegar a las cortes para evitar costos financieros familiares a los padres, pero en el caso de que lleguen, implementar programas especiales.

“En primer lugar no debe pensarse que habrá un tratamiento criminal sino un programa de transición que les ayude a regresar sin miedo a la escuela”, enfatizó Samaniego.

