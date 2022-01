Aunque sobran millones en ayuda, desalojan a texanos

Las solicitudes de desalojo en varias ciudades de Texas se encuentran entre las más altas de la nación, incluso cuando millones de dólares federales destinados a ayudar a los inquilinos en dificultades han permanecido sin gastar durante tanto tiempo en algunos condados que el Gobierno federal está retirando el dinero.

Los propietarios en el área de Houston presentaron más de 2 mil casos de desalojo la semana pasada, según Eviction Lab, un centro de investigación con sede en la Universidad de Princeton que rastrea las solicitudes de desalojo, el número más alto desde que comenzó la pandemia. Entre las 31 ciudades que rastrea Eviction Lab, Houston tuvo la mayor cantidad de solicitudes de desalojo en el país durante la semana, con Dallas y Fort Worth también entre las cinco primeras junto con Phoenix y Las Vegas.

A medida que el aumento de omicron obliga nuevamente a muchos trabajadores a elegir entre un cheque de pago y el riesgo de exposición al Covid-19, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incautó $1.9 millones en alivio de alquiler no gastado de cinco condados de Texas: Jefferson, Brazoria, Hays, El Paso y Nueces; así como la ciudad de Laredo porque los funcionarios locales no gastaron el dinero lo suficientemente rápido, dijo la agencia a principios de este mes.

En cambio, el dinero se envía a otras partes del estado o del país donde los gobiernos locales han distribuido la asistencia de alquiler más rápidamente.

La incautación de esos fondos se produce cuando la reserva de dólares de alivio de alquiler en Texas se ha vaciado y las solicitudes de desalojo en las principales áreas metropolitanas del estado se han acercado constantemente a los niveles previos a la pandemia, todo mientras las prohibiciones estatales y federales sobre desalojos han expirado.

“Estamos llegando a un momento crítico para las personas de bajos ingresos que pueden estar luchando por quedarse en sus hogares mientras muchas de las salvaguardas se están derrumbando en el mismo momento”, dijo Ben Martin, analista de investigación principal del grupo de defensa sin fines de lucro Texas Housers.

La cantidad de dólares federales de alivio de alquiler recuperados por el Tesoro es una pequeña fracción de los casi $1 mil millones en dólares federales enviados a los gobiernos locales en Texas para ayudar a mantener a los inquilinos en sus hogares. Ese dinero, destinado a ayudar a los inquilinos con dificultades, ya escasea en Texas.

La agencia estatal a cargo del programa separado de alivio de alquiler y desvío de desalojos de $1.9 mil millones de Texas dejó de aceptar nuevas solicitudes en noviembre, citando una demanda abrumadora.

Los programas de alivio de alquiler administrados localmente también están ajustando sus presupuestos. Se espera que el programa conjunto de asistencia de alquiler y servicios públicos de Houston y el condado de Harris de $283 millones, pagado con dólares federales, pronto reciba una inyección de $13 millones del Gobierno federal. Al programa le quedaban $7.6 millones hasta el miércoles, y solo los solicitantes que tienen un caso de desalojo activo tienen la oportunidad de obtener ayuda.

El aumento de los desalojos y la creciente escasez de fondos de asistencia de emergencia para el alquiler para los inquilinos están “directamente relacionados”, dijo Dana Karni, abogada de Lone Star Legal Aid, que brinda servicios legales gratuitos a los tejanos de bajos ingresos.

“Creo que lo que motiva a los propietarios es el hecho de que se ha ido la esperanza de que los fondos de asistencia para el alquiler básicamente llenen el vacío”, dijo Karni. “Entonces, realmente tienen la opción de tener que decidir si quieren volverse caritativos y dejar que alguien se quede allí gratis o con un alquiler significativamente reducido o desalojarlos para que puedan traer un nuevo inquilino”.

“Muchos propietarios tienen buenas relaciones con sus inquilinos y tratan de evitar desalojar a los inquilinos si pueden”, dijo David Mintz, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la Asociación de Apartamentos de Texas. Pero para muchos que llevan mucho tiempo sin pagar el alquiler, ya no es posible esperar.

“No hay otros remedios disponibles”, dijo Mintz. “Entonces, si, como propietario, me deben el alquiler atrasado y la persona no está pagando esa obligación, no tengo otras opciones”.

El alivio avanza lento

Algunos condados que recibieron dólares federales para ayudar a los inquilinos simplemente no tenían los conocimientos tecnológicos para crear programas desde cero que pudieran poner ese dinero en manos de los inquilinos de manera oportuna, dijeron los observadores.

“No se ha movido en muchas de estas áreas tan rápido como esperábamos”, dijo Jay Malone, director político de la Federación Laboral del Área de la Costa del Golfo de Texas, una coalición de sindicatos laborales del área de Houston que ha trabajado para conectar a los inquilinos en dificultades con alivio de alquiler.

En el condado de Jefferson, en la esquina sureste del estado, donde Beaumont y Port Arthur son las ciudades más grandes, los funcionarios recibieron $10 millones en fondos federales de alivio de alquileres, pero solo gastaron alrededor de $1.3 millones. Como resultado, el Departamento del Tesoro retiró alrededor de $315 mil.