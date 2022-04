‘Aún queda mucho por hacer’, ONG’s ante culminación del Titulo 42

A pesar de que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron la culminación del Título 42, organizaciones en defensa de los Derechos Humanos de El Paso, aseguran que aún hay mucho trabajo que hacer con las políticas migratorias.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), esta finalización se ejecutará el 23 de mayo de 2022 para “permitir que el DHS tenga tiempo de implementar los protocolos de mitigación de Covid-19 apropiados”, como la ampliación de un programa para brindar vacunas contra el virus a los migrantes, y prepararse para la reanudación de la migración regular bajo el Título 8.

“Después de considerar las condiciones de salud pública actuales y una mayor disponibilidad de herramientas para combatir el Covid (como vacunas y terapias altamente efectivas), el director de los CDC ha determinado que ya no es necesaria una orden que suspenda el derecho de introducir migrantes a los Estados Unidos”, dice un comunicado de los CDC.

Según datos de CBP, el Título 42 ha expulsado a más de 1.5 millones de solicitantes de asilo. Fernando Gracia, director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, asegura que a pesar de que la noticia es bienvenida, aún falta mucho por hacer para que la política migratoria sea “más humana y justa”.

“Desde luego que la noticia es bienvenida. Sin embargo, esto no resuelve el sistema migratorio roto. Es el primer paso, pero falta todavía terminar el MPP o Permanecer en México”, dijo García.

Añadió que, además, no sólo basta con finalizar el Titulo 42, sino reforzar el sistema de asilo. “Por un lado necesitamos fortalecer el sistema de asilo, donde no sólo se les permita hacerlo legalmente, sino que se les ofrezca el apoyo necesario. Tener centros de bienvenida donde tengan apoyo legal y jurídico. Donde tengamos más jueces y oficiales de asilo resolviendo los casos”, comentó. “Es reformar el sistema migratorio. No podemos permitir que las personas crucen el río o el desierto y se mueran ahí. Tenemos que legalizar el flujo migratorio con una gran reforma. Y vamos a seguir luchando para que los 11 millones de personas que siguen indocumentadas tengan el camino a la ciudadanía”, aseguró.

También agregó que “se tiene que hacer que la BP y los agentes de la frontera rindan cuentas y respeten los derechos humanos y vamos a seguir empujando a nivel federal para que la ley sea más humana y justa”.

Linda Corchado, directora interina de una organización pro inmigrantes emitió la siguiente declaración: “Elogiamos la decisión de hoy de la administración Biden de poner fin a la anarquía del Título 42 en la frontera. Políticas como el Título 42 y Permanecer en México son la explotación de una pandemia por parte de un nacionalista blanco y son contrarias a las medidas de salud pública según los científicos de los CDC” dijo Corchado.

“Como fronterizos, imaginamos un mundo en el que los funcionarios de inmigración estén realmente equipados para proteger a los solicitantes de asilo del peligro y enfrentar el trauma con compasión. Los puertos de entrada deben estar abiertos y accesibles para todos aquellos que huyen de la persecución y buscan refugio, ahora es el momento de construir la infraestructura para hacerlo. Debemos garantizar un debido proceso significativo en el que las personas tengan acceso a abogados sin tener que pasar por los procedimientos”, agregó la directora.

Las Américas ha representado a más de 500 hombres, mujeres y niños bajo el Título 42.

“Debe haber apoyo logístico para los refugios comunitarios y un compromiso del Gobierno para liberar a los solicitantes de asilo en circunstancias en las que tengan acceso a refugio, transporte y atención médica. Todo esto es completamente posible y acorde con los valores de nuestro país”, dijo. “También debemos actualizar nuestras leyes de asilo para los desafíos del momento presente. En estos días, cada vez más personas llegan a nuestras fronteras de todo el mundo, expulsadas de sus hogares por amenazas como el cambio climático, la violencia de pandillas, la persecución y el abuso sexual y de género. Estados Unidos debe garantizar que nuestras leyes se mantengan fieles a su espíritu adaptando y ampliando las protecciones para cubrir a estas nuevas generaciones de solicitantes de asilo”, finalizó.