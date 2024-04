Aumentan riesgos de violencia doméstica desastres naturales

Houston – Cuando se desató una mortal tormenta invernal en febrero de 2021, decenas de miles de texanos quedaron atrapados en el interior, sin electricidad y, a menudo, sin agua. Michelle J. Abdelnoor quedó atrapada con su novio abusivo.

Intentó irse el primer día de la tormenta de cinco días, cuando él la culpó por el tiempo que pasó en la cárcel después de ser declarado culpable de agredirla en 2020. Pero él la convenció de quedarse, por la nieve y el hielo.

Rápidamente se volvió abusivo, dijo, empujándola, abofeteándola ligeramente, sujetándola y tirando de su cabello. Trató de disfrazar sus amenazas como bromas.

“Podía ver en su cara y en sus ojos que sólo quería lastimarme físicamente, pero se detenía”, dijo Abdelnoor, de 39 años, en una entrevista. Ella sugirió que él estaba tratando de evitar hacer cualquier cosa que pudiera dejar evidencia física en su cuerpo. “Psicológicamente fue casi peor, porque no sabía en qué momento iba a explotar”.

Cuando ella intentó escapar, él le bloqueó el camino, dijo. La tormenta intensificó su sensación de peligro. “El nivel de toxicidad y abuso se condensó”, dijo Abdelnoor. “Las acusaciones o arrebatos de ira que habrían durado tres semanas se condensaron en cinco días”.

La tormenta invernal, llamada “Uri”, mató a 246 texanos.

Si bien Abdelnoor sobrevivió, su experiencia ilustra el mayor riesgo de violencia de pareja provocada o exacerbada por desastres naturales. Las investigaciones muestran que en Estados Unidos este tipo de violencia comienza o empeora durante y después de desastres naturales, como el que azotó a Texas hace tres años.

“A menudo, los abusadores señalan el entorno y las circunstancias y dicen: ‘Bueno, eso es lo que me hizo estallar. Estamos atrapados en casa. Tenemos frío. No tenemos electricidad. No podemos comer’”, dijo. Christina Allen en el Centro de Consejería y Crisis FamilyTime en Humble, Texas.

Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina informaron en enero que los desastres naturales “empeoran la frecuencia y gravedad de (la violencia de pareja)” y hacen que el acceso a la atención y el apoyo sea “aún más crítico”.

Las tormentas, las inundaciones, los incendios forestales y otros desastres naturales dificultan que las víctimas accedan a la ayuda, dejándolas aún más vulnerables a los abusos.

Mientras tanto, desastres como estos son cada vez más frecuentes y extremos a medida que empeora el cambio climático. Un estudio publicado en la revista Atmospheric Environment proyecta que solo los incendios forestales crecerán hasta un 170% en la parte occidental del país durante las próximas tres décadas. También se prevé que las inundaciones, los huracanes y otras tormentas aumenten entre un 25% y un 50% durante ese período.

La última Evaluación Nacional del Clima, publicada en noviembre, encontró que Estados Unidos experimentó 18 desastres relacionados con el clima que causaron más de mil millones de dólares en daños en 2022. Sin embargo, el informe de las Academias Nacionales dijo que “existe escasa evidencia” de que los equipos federales de respuesta a desastres u organizaciones de voluntarios están preparados para responder a la violencia de pareja durante las emergencias.

En Estados Unidos no es posible comprender completamente el impacto de los desastres naturales en la violencia de pareja porque no existe una base de datos nacional integral ni siquiera datos estandarizados de llamadas de emergencia lo suficientemente detallados como para cuantificarlo. Sólo una fracción de los departamentos de policía publica en línea los datos de sus llamadas al 911.

Las encuestas y los estudios son difíciles de comparar porque los investigadores suelen utilizar diferentes términos y preguntas cuando preguntan sobre la violencia de pareja, según el informe de las Academias Nacionales.

Lo mismo ocurre con los departamentos de policía, que a veces registran la violencia de pareja bajo el paraguas de violencia familiar.

Sue Curry, quien presidió el comité de Academias Nacionales que redactó el informe, dijo que la falta de concientización y capacitación pone a las mujeres, que con mayor frecuencia son víctimas de violencia de pareja, en mayor riesgo.

Después del huracán Katrina en 2005, las mujeres de Mississippi que estaban casadas o vivían con sus parejas tenían casi el doble de probabilidades de denunciar abusos físicos graves que durante los seis meses anteriores al huracán, según un estudio de la revista Violence and Victims. Después del huracán, el 8.3% de las mujeres denunciaron abusos, frente al 4.2% antes. Los hombres no informaron de un aumento en la violencia física, pero tanto hombres como mujeres dijeron que tenían más probabilidades de sufrir abuso psicológico por parte de su pareja después de la tormenta.

Una encuesta separada de personas obligadas a trasladarse a parques de casas rodantes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en Luisiana y Mississippi después del huracán Katrina encontró que, 274 días después de ser desplazadas, la tasa de violencia de pareja era casi tres veces mayor que las tasas de referencia de Estados Unidos, según la encuesta.

Los investigadores que estudiaron los efectos del huracán Harvey en 2017 en Texas encontraron un aumento significativo en la violencia psicológica de pareja, aumentando del 36% al 47% entre los participantes del estudio, informaron en Social Work Research.

Después de que Uri llegara a Texas en 2021, una organización de defensa nacional que proporciona subvenciones en efectivo a víctimas de violencia de pareja encuestó a quienes solicitaban ayuda. La organización FreeFrom descubrió que uno de cada cuatro solicitantes informó que el abuso comenzó o empeoró durante la tormenta.

A medida que avanza el cambio climático, “las mujeres definitivamente corren más riesgo”, dijo en una entrevista Jennifer First, autora principal del estudio del huracán Harvey.

Los desastres pueden aislar a las mujeres

Sybil Winters-Little en Bay Area Turning Point, un proveedor de servicios para víctimas de violencia doméstica en Webster, Texas, dijo que puede ser difícil para las víctimas encontrar un momento privado para llamar a una línea directa en medio de un desastre porque los lugares de trabajo y las escuelas cierran, y a menudo viven con sus abusadores.

“Cuando se trata de poder y control, si puedes aislar a tu víctima de todos sus recursos, su familia y su sistema de apoyo, es más fácil aprovecharse de ella”, dijo Heather Bellino, directora ejecutiva del Texas Advocacy Project, que ofrece servicios gratuitos Servicios legales para sobrevivientes de violencia. “Y tienen menos oportunidades de pedir ayuda y salir”.

Un análisis del Proyecto Fuller sobre las llamadas por violencia familiar a los departamentos de policía muestra que disminuyeron durante los huracanes Harvey e Ida y se retrasaron después de los huracanes.

El huracán Harvey causó daños por valor de al menos 125 mil millones de dólares y mató a 88 personas en Texas. El huracán azotó Houston el 26 de agosto. En tan solo unos días, 20 billones de galones de agua cayeron sobre la ciudad. Al día siguiente, sólo 14 llamadas relacionadas con violencia familiar llegaron al Departamento de Policía de Houston, según mostró el análisis del Proyecto Fuller. En las tres semanas posteriores al huracán, la policía recibió un promedio de 61 llamadas por día, significativamente menos que el promedio de 80 llamadas diarias durante el mismo período en los cinco años siguientes.

Durante los nueve días del huracán Ida, que tocó tierra en Luisiana a finales de agosto de 2021, las llamadas de ayuda por violencia familiar al Departamento de Policía de Nueva Orleans cayeron a sus niveles más bajos de 2021. La Policía recibió alrededor de 35 llamadas por día, frente a un promedio de alrededor de 44 llamadas por día durante el mismo período de los cinco años anteriores.

Joseph Fernández, experto en preparación para desastres y respuesta a emergencias de la Universidad Internacional de Florida, explicó que a los afectados por un desastre natural generalmente se les pide que no llamen a los servicios de emergencia a menos que sea absolutamente necesario. “No podemos salir. Las llamadas se estacionan”, dijo. “Luego, cuando (la tormenta) se alivia, las llamadas (al 911) se disparan”.

A veces las víctimas quieren buscar ayuda pero no pueden. Los desastres pueden destruir la infraestructura. El centro de llamadas 911 de Nueva Orleans colapsó, por ejemplo, cuando azotó el huracán Ida en 2021, dejando las llamadas de ayuda sin respuesta. “Es un problema muy común”, dijo Fernández.

En los cinco días en que la tormenta invernal atrapó a los texanos en sus hogares y cortó la electricidad, ni una sola víctima intentó llegar al refugio FamilyTime, dijo la directora ejecutiva Christina Allen. Pero cuando volvió la electricidad, “las líneas directas sonaban sin parar” y el volumen de llamadas se mantuvo más alto de lo habitual durante los dos meses siguientes, añadió.

Chelcee Thomas, directora ejecutiva de Live Violence Free, dijo que después de que se levantaron las órdenes de evacuación por el incendio Caldor de 2021 en California, aumentó el número de llamadas a la línea de crisis de su organización. “El incendio añadió otra capa de estrés”, dijo. “Escuchamos [de los clientes] que el abuso fue más intenso, más frecuente”.

En Kentucky, los miembros del personal notaron que las llamadas de ayuda eran más urgentes después de desastres como un tornado en 2021 o inundaciones repentinas históricas en 2023 en la parte occidental del estado, dijo Mary Foley, directora ejecutiva del Centro de Crisis Doméstica Merryman House en Paducah. “Nos dimos cuenta de que los tipos de abuso físico que amenazarían sus vidas con asfixia, apuñalamientos y pistolas en la cabeza, anecdóticamente, aumentaron”.

En algunos casos, el abuso resultó mortal.

Aaron Richard Nanni y su esposa estaban separados y planeaban divorciarse, pero se vieron obligados a regresar a la misma casa en Conroe, Texas, durante la tormenta invernal de 2021.

El 20 de febrero, pocos días después de que pasara la tormenta, Nanni le dijo a su esposa que iba a salir de casa. Cuando llegó a la casa ese mismo día con Jeremy Entriken, su nuevo socio, Nanni regresó. Disparó mortalmente y mató a Entriken, y luego se suicidó.

El Consejo de Violencia Familiar de Texas descubrió que los homicidios de parejas íntimas ocurrieron con el doble de frecuencia en las cuatro semanas posteriores a la tormenta invernal en comparación con las primeras seis semanas del año. Del 1 de enero al 12 de febrero, la organización contabilizó 13 homicidios. En las cuatro semanas siguientes, 26 personas murieron.

Las tormentas alteran las protecciones

Las órdenes de protección pueden ayudar a mantener seguras a las víctimas, pero los datos del Condado Harris de Houston muestran que el huracán Harvey alteró ese sistema. Sólo dos órdenes de protección penal, que son iniciadas por el tribunal, se presentaron el 27 de agosto mientras el huracán azotaba, en comparación con un promedio de 43 solicitudes diarias durante los últimos seis años.

“Harvey derribó nuestro centro de justicia penal. Literalmente destruyó todo el edificio. No había tribunales”, dijo Amy Smith, directora principal de operaciones y comunicaciones del Consejo Coordinador de Violencia Doméstica del Condado de Harris. Eso provocó un retraso en los casos y los acusados en libertad bajo fianza continuaron atormentando a sus víctimas, dijo.

“La mayoría de las víctimas simplemente se rindieron, no cooperaron o solicitaron que se desestimaran los casos para poder seguir con sus vidas”, dijo Smith. Algunos todavía están esperando su día en la corte, seis años después, dijo.

Los tribunales volvieron a cerrar durante la tormenta invernal Uri en 2021. Durante cinco días completos, ni una sola persona presentó una orden de protección civil. “Hubo un congelamiento del tiempo”, dijo Bellino. La tormenta atrapó a personas en relaciones abusivas sin acceso a ningún sistema de apoyo externo. Incluso una breve interrupción de los servicios puede tener consecuencias nefastas. “Eso puede ser letal”, dijo.

Michelle Abdelnoor sobrevivió cinco días con su abusador durante la tormenta invernal en Texas. Cuatro años después, está construyendo una nueva vida, con un trabajo de cumplimiento que le gusta y dos perros. “Recuerdo haberle dicho en un momento: No importa cuánto intentes derribarme, siempre saldré en una situación mejor que la que me dejaste”.