Aumentan hospitalizaciones de pacientes sin coronavirus

Los hospitales locales están experimentando un aumento en los pacientes que demoraron en recibir tratamiento por enfermedades durante la pandemia de Covid-19, ya que los casos de coronavirus en El Paso han disminuido y más paseños han sido vacunados.

Al menos tres hospitales están experimentando un aumento de pacientes con problemas de salud no relacionados con Covid-19, incluidos algunos que muestran signos de atención tardía por afecciones crónicas como enfermedades cardiacas, diabetes y complicaciones psiquiátricas agudas.

“El número de estos pacientes ha aumentado drásticamente y lo he visto en los últimos meses”, dijo el doctor Edward Michelson, director de medicina de emergencia en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas (TTUHSC) en El Paso.

Funcionarios de los Hospitales de Providence y Las Palmas del Sol dijeron que también ha habido un aumento de pacientes no relacionados con Covid-19 en sus instalaciones.

Los hospitales estuvieron abrumados durante meses cuando El Paso vio su pico en casos de Covid-19 el otoño pasado, pero ahora los expertos médicos aumentaron los que necesitaban atención médica por otras afecciones.

Michelson dijo que algunos de los pacientes que ingresan no sólo muestran síntomas graves de atención tardía, sino que también necesitan permanecer en el hospital por más tiempo.

“Estamos al máximo de nuestra capacidad y no estamos solos. Estoy bastante seguro de que eso es común en toda la ciudad ”, dijo Michelson.

Michelson dijo que su hospital pudo adaptarse durante la pandemia al agregar más capacidad de camas bajo las órdenes ejecutivas del gobernador Greg Abbott, que permitieron a los hospitales usar carpas y tratar a pacientes en áreas no tradicionales de los hospitales. Pero Michelson dijo que le preocupa que si se rescinde la orden, el espacio se convierta en un problema. La orden ejecutiva permanece vigente hasta que Abbott declare lo contrario.

“Esas áreas continúan utilizándose para tratar a otros pacientes que no tienen Covid porque de otra manera no tendríamos un lugar para colocarlos”, dijo Michelson.

A pesar del aumento, algunos hospitales dijeron que lo están administrando, pero están avanzando con cautela. El doctor Oscar Vega, director médico del Centro Médico Las Palmas, dijo que el hospital actualmente tiene espacio para pacientes.

“Está ocupado. No voy a quitarle eso, pero no estamos abrumados”, dijo Vega. “Estuvimos cerca de eso durante el aumento (de casos de Covid), pero no estamos abrumados en este momento. Estamos ocupados y estamos buscando ponernos al día aquí”.

Vega dijo que muchos pacientes que tenían enfermedades crónicas están presentando síntomas exacerbados como presión arterial peligrosamente alta y niveles de glucosa en la sangre.

“Estamos viendo que muchas de esas personas llegan tal vez un poco peor de lo que podrían haber estado normalmente, si hubieran continuado con sus visitas médicas de rutina y las visitas ocasionales a la sala de emergencias”, dijo Vega.

También dijo que están viendo un aumento en los pacientes que buscan atención preventiva como colonoscopias y cirugías electivas que incluyen cirugías de rodilla y reparaciones de hernias.

Vega dijo que están tratando de atender a la mayor cantidad posible de pacientes en caso de que haya otro aumento en los casos de Covid-19 a medida que las empresas reabren y la posibilidad de reapertura de la frontera entre Estados Unidos y México se mantiene en foco.

“Siempre existe la posibilidad... de que veamos un resurgimiento de Covid”, dijo Vega.

Las hospitalizaciones por Covid-19 han seguido disminuyendo desde marzo, cuando más de 300 pacientes fueron hospitalizados y más de 120 requirieron tratamiento en unidades de Cuidados Intensivos. Al 7 de julio, 51 pacientes con Covid-19 están siendo tratados en hospitales y 17 en Cuidados Intensivos (UCI), según datos recientes.

Aunque los casos han disminuido, los médicos están convencidos de que El Paso no está completamente a salvo.

Los casos positivos de Covid-19 están por encima de 300 por primera vez desde mediados de junio, lo que según Michelson probablemente se deba a la variante Delta altamente contagiosa. Dijo que la mejor manera para que la comunidad reduzca las posibilidades de otro pico es vacunándose.

“Casi todos los pacientes que ahora tienen Covid no han recibido sus vacunas”, dijo Michelson.

Aproximadamente el 66 por ciento de los habitantes de El Paso de 12 años o más están completamente vacunados y aproximadamente el 77 por ciento ha recibido al menos una dosis.