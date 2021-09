Aumentan detenciones de migrantes de Brasil

Además de mexicanos, hondureños y guatemaltecos, El Paso enfrenta un creciente número de encuentros de migrantes originarios de Brasil que intentan cruzar la frontera en busca de una mejor calidad de vida.

En El Paso el año fiscal 2021 (FY21) ha marcado la historia con un drástico aumento del 298 por ciento en cuanto a los cruces de migrantes clasificados como adultos solteros, individuos en una unidad familiar y menores no acompañados.

Hasta julio, un total de 155 mil 882 encuentros fueron contabilizados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de los que 6 mil 213 provienen de El Salvador; 14 mil 486 de Honduras, 35 mil 066 de Guatemala y 47 mil 792 son de origen mexicano.

No obstante, otros 52 mil 126 pertenecen a más de 160 países, incluido Brasil.

Según las estadísticas de los encuentros en la frontera Suroeste, en marzo fueron interceptados casi 4 mil brasileños y más de 3 mil 500 venezolanos, una cifra superior a los 300 y 284, respectivamente, contabilizada en enero.

De acuerdo con el doctor César Augusto Rossatto, cónsul general de Brasil en El Paso, “jamás se había visto tantos brasileños cruzando la frontera”, dijo.

“Jamás habíamos visto un récord como lo ha sido en este año. Los brasileños ya no confían en las instituciones del Gobierno de Brasil. Nosotros nos enteramos ya cuando están siendo deportados”, añadió el también catedrático de Educación en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).

El doctor Rossatto asegura que, la pandemia de Covid-19 y la crisis del desempleo que vive el país desde hace algunos años, son los principales factores de esta situación.

“La crisis es muy profunda. Desde que tumbaron a Dilma, que era una presidenta excelente, el desempleo en Brasil aumentó terriblemente con 22 millones de desempleados”, dijo el cónsul.

“Sabemos que históricamente cuando hay guerra, pobreza, desempleo, la gente va a buscar dónde sobrevivir. Me doy cuenta porque cuando estaba bien Brasil, todos los brasileños se regresaron a Brasil, no había nadie aquí, no había cruces”, aseguró.

Rossatto dijo que, en 2019 y 2020 los números de encuentros de migrantes brasileños en la frontera rondaban los 22 mil, sin embargo, este año la cifra se disparó.

“Son números jamás vistos antes. Todas las cárceles de El Paso están llenas de brasileños”.

Aunque el Gobierno estadounidense intenta regresar de inmediato a los migrantes que son sorprendidos cruzando la frontera de manera ilegal, conforme una orden sanitaria de emergencia por la pandemia conocida como Título 42, México se ha rehusado a aceptar muchos migrantes de Sudamérica, Asia y el Caribe.

En muchos casos, esos migrantes han sido liberados en Estados Unidos con un aviso para aparecer en una fecha posterior en una Corte migratoria.

“Cada semana están llegando en avión a Tijuana entre mil 200 y mil 500 brasileños, pero no por turismo”, mencionó en Twitter Jody Hice, congresista republicano de Georgia, después de recibir información de la Patrulla Fronteriza durante un recorrido que hizo recientemente por la frontera.

El gobierno de Biden sigue enfrentando una creciente cantidad de migrantes que llega a la frontera Suroeste. Tan sólo en abril, la Patrulla Fronteriza se encontró con 178 mil 622 personas, la cifra más alta en 20 años.

Según cifras de CBP, el 30 por ciento de las familias encontradas a lo largo de la frontera en abril provenía de países diferentes a México y países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador, en comparación con tan sólo un 7.5 por ciento en abril de 2019.

Hasta julio de este año en El Paso, se ha visto un 305 por ciento con 52 mil 126 encuentros de migrantes de otros países, en comparación con sólo 12 mil 872 en 2020.