Aumentan asesinatos aquí en el 2021

Con una diferencia de un 36 por ciento en el número de homicidios ocurridos este año, en comparación con el 2020, la cifra de asesinatos este 2021 aumentó conforme a lo proyectado por el Departamento de Policía de El Paso (EPPD), informaron.

Las autoridades también indicaron que esperan que dicha tendencia al alza continúe en años posteriores.

De acuerdo con el vocero del Departamento de Policía de El Paso (EPPD), Enrique Carrillo, hasta el 23 de diciembre de este año se han registrado 38 homicidios, de los cuales 33 fueron catalogados como ‘asesinato’, mientras que cinco de ellos fueron clasificados como ‘homicidios justificados’.

Nueve de los 38 casos fueron resultado de violencia familiar. El portavoz de EPPD también explicó que en 11 de los delitos, las víctimas conocían a sus agresores; asimismo que tres de los casos fueron resultado de una transacción de droga. Mientras tanto de los 15 casos restantes, las víctimas no conocían a sus agresores.

Según los datos del 2020, se registraron 28 muertes catalogadas como homicidios en El Paso.

Aunque la cantidad de este año representa un aumento, las autoridades creen que era lo esperado y aseguraron que se prevén fluctuaciones en las cifras de homicidios conforme pasan los años.

“El cambio en el número de homicidios no es inusual y, de hecho, se espera que fluctúe de un año a otro”, dijo Carrillo.