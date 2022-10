Aumenta inflación deudas con tarjetas

Washington— Grant Yaney y su esposa pagaron casi toda la deuda de su tarjeta de crédito al comienzo de la pandemia y finalmente sintieron que estaban progresando financieramente.

Pero este año se han rezagado de nuevo. Para mantenerse al día con el aumento de los gastos en los últimos seis meses, los Yaney abrieron dos nuevas tarjetas de crédito y agotaron ambas, con miles de dólares en gasolina y comestibles. Ahora, con las tasas de interés subiendo, enfrentan costos aún más altos en su deuda cada vez mayor.

PUBLICIDAD

“Estamos tratando de hacer lo mejor que podemos para manejar lo que tenemos”, dijo Yaney, de 49 años, analista financiero de un hospital en Little Rock. “Pero no puedo dejar de alimentar a mi familia. No puedo dejar de pagar los servicios públicos. Desafortunadamente, cosas como las tarjetas de crédito pueden tener que atrasarse, lo que significa que los recargos por pagos atrasados se activan y el interés se duplica, y lo siguiente que sabes es, estamos muy atrasados y no hay forma de ponernos al día”.

Después del indulto de la era del coronavirus, los estadounidenses están pidiendo prestado fuertemente de nuevo para mantenerse al día con la inflación más alta en décadas en elementos esenciales como alimentos, gas y vivienda.

La deuda de las tarjetas de crédito está aumentando a su ritmo más rápido en más de 20 años, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. En general, los estadounidenses deben $887 mil millones en sus tarjetas de crédito, un aumento del 13 por ciento respecto al año anterior.

Ahora, con la Reserva Federal aumentando rápidamente las tasas de interés para contener la inflación, las familias también están sintiendo la presión de los costos de endeudamiento más altos. Las tasas promedio de las tarjetas de crédito, del 18.7 por ciento, están en su nivel más alto en 30 años y probablemente seguirán aumentando, según Bankrate.

El resultado, para muchos, es una sensación de desesperación creciente a medida que la carga de la deuda y las tasas de interés aumentan al mismo tiempo.

“La deuda de las tarjetas de crédito es riesgosa en sí misma, y las personas que se ven obligadas a asumir más deudas de tarjetas de crédito a medida que la economía se desacelera son personas que no tienen otras buenas opciones”, dijo Christian Weller, investigador principal del Center for American Progress y Política Pública en la Universidad de Massachusetts en Boston. “Esto crea un círculo vicioso de inseguridad financiera, especialmente para los hogares de color”.

Los economistas dicen que hay poco riesgo de que una acumulación de saldos de tarjetas de crédito sin pagar pueda amenazar al sistema financiero de EU. Pero la presión sobre las familias, particularmente aquellas que habían pagado la deuda con cheques de estímulo y ahorros de la era de la pandemia, probablemente será aguda.

Las cargas de la deuda se están acumulando al mismo tiempo que la economía estadounidense parece encaminarse hacia una recesión. Existe una creciente preocupación de que el endurecimiento agresivo de la Fed, combinado con la agitación global, pueda conducir a una desaceleración económica prolongada.

También quedan varios índices económicos preocupantes. La pérdida generalizada de empleos, por ejemplo, podría significar que incluso los prestatarios que hasta ahora han podido mantenerse al día con los pagos mensuales pueden quedarse atrás rápidamente.

Los expertos dicen que eso podría conducir a una avalancha de declaraciones de quiebra personales que podrían deprimir el gasto de los consumidores y profundizar una recesión.

“La preocupación es qué va a pasar dentro de dos años si la gente no puede pagar esta deuda”, dijo Mary Eschelbach Hansen, profesora de Economía en la Universidad Americana. “Las solicitudes de quiebra fueron muy bajas durante la pandemia, pero existe una preocupación real de que podría cambiar, lo que tiene el potencial de convertirse en un problema realmente grave”.

En Indianapolis, Zachary Harmon ha adquirido una deuda de tarjeta de crédito de más de $2 mil 200 el año pasado, principalmente para cubrir necesidades básicas, como alimentos y facturas de servicios públicos. El joven de 28 años, que recibe $500 al mes en cheques por discapacidad y gana otros cientos de dólares como transmisor de videojuegos, dice que cada vez es más difícil mantenerse al día con los gastos.

Recientemente renunció a su apartamento de $900 mensuales para volver a vivir con su madre y está donando plasma a una clínica local para pagar la deuda de su tarjeta de crédito.

“Me estaba yendo bien, estaba llegando a fin de mes, pero la inflación seguía subiendo y subiendo, y se hacía cada vez más difícil”, dijo Harmon. “Vas a la tienda de comestibles ahora y una barra de pan cuesta $3. Simplemente sigue acumulándose”.

Los estadounidenses pagaron una deuda de tarjetas de crédito sin precedentes de $83 mil millones en 2020, según estimaciones de WalletHub.

El dinero del estímulo federal, combinado con una desaceleración en el gasto (en gasolina, viajes, cenas y bienes) significó que las familias de repente tuvieran más efectivo para dedicar a deudas a largo plazo. Pero a medida que la economía se ha reabierto y la inflación ha subido a máximos de 40 años, los estadounidenses están pidiendo más préstamos, por más tiempo.

Casi la mitad de los estadounidenses con tarjetas de crédito tienen deudas pendientes con esas tarjetas, con un saldo promedio de $5 mil 270, según datos de CreditCards.com y TransUnion.

También hay señales de que las personas se están quedando cada vez más rezagadas. La proporción de prestatarios que tienen al menos 30 días de retraso en los pagos de sus tarjetas de crédito ha aumentado a 4.8 por ciento desde 4.4 por ciento hace un año, según la Reserva Federal de Nueva York, aunque todavía están muy por debajo de los niveles históricos.

Y los estadounidenses con deudas de tarjetas de crédito están tardando más en saldarlas. El sesenta por ciento de los que tienen saldos tienen al menos un año de atraso, frente al 50 por ciento de hace un año, según una encuesta de CreditCards.com realizada por YouGov. El porcentaje de prestatarios con al menos dos años de deuda también aumentó, del 32 al 40 por ciento.

Los adultos más jóvenes y aquellos con los ingresos familiares más bajos son más propensos a tener deudas de tarjetas de crédito para necesidades como comestibles, cuidado de niños y servicios públicos, encontró la encuesta.

“Con los precios subiendo como están, la gente está acumulando más y más deuda, y eso es bastante preocupante porque podría conducir a mayores tasas de incumplimiento”, dijo Olga Gorbachev, profesora de Economía de la Universidad de Delaware, cuyo trabajo se centra en tarjetas de crédito y desigualdad. “Eso va a recaer particularmente sobre los consumidores típicamente desfavorecidos: las madres solteras pobres, las personas que ya están en malas condiciones financieras y de ingresos”.

La inflación ha acabado con las ganancias salariales recientes para casi todos los trabajadores. Los precios han subido un 8.2 por ciento desde el año pasado, mientras que las ganancias medias por hora subieron menos del 5 por ciento en el mismo período. Eso ha obligado a muchas familias, especialmente aquellas con ingresos más bajos, a tomar atajos o endeudarse más para llegar a fin de mes.

En Arkansas, por ejemplo, tanto Yaney como su esposa, que trabaja para el Gobierno federal, dicen que sus aumentos salariales del 2 por ciento no han sido suficientes para compensar los crecientes costos para su familia de cuatro. Han aplazado las vacaciones familiares durante dos años y están cultivando tomates, calabacines, guisantes y okra para ahorrar en la compra. Yaney y su hijo adolescente también cazan y pescan más para el alimento de su familia.

Aun así, dice que la deuda de la tarjeta de crédito, junto con los cargos por pagos atrasados y los intereses, continúa acumulándose. Los Yaney tienen cuatro tarjetas en total, aunque sólo usan dos. Las otras son tarjetas de tiendas con tasas de interés especialmente altas.

“Definitivamente no es un gasto frívolo”, dijo. “Mi esposa y yo celebramos nuestro vigésimo aniversario y ni siquiera salimos a comer. Estamos tratando de encontrar formas ingeniosas de llegar a fin de mes, como todos los demás”.

Dee Chartier, una fotógrafa independiente en Shelton, Washington, comenzó a depender más de sus tarjetas de crédito hace aproximadamente un año, justo cuando los precios de la gasolina comenzaron a subir.

Desde entonces, la mujer de 55 años y su esposo obtuvieron seis tarjetas nuevas y acumularon casi $20 mil en deudas para pagar lo esencial. Su creciente carga de deuda, dijo, ha provocado que su puntaje crediticio baje, lo que significa que las compañías de tarjetas le están cobrando tasas de interés más altas. Una tarjeta de crédito, dice, saltó recientemente del 18 por ciento de interés a más del 29 por ciento.

“Cuando su cheque de pago no cubre todo y necesita tener esa gasolina para ir a trabajar para poder recibir un cheque de pago, ¿de dónde saca ese dinero? Lo saca de su tarjeta de crédito”, dijo Chartier. “No es que estemos tratando de vivir más allá de nuestras posibilidades. No. Sólo estamos tratando de sobrevivir”.

En total, ella y su esposo, que trabaja como gerente en una gran cadena de supermercados, tienen una deuda de tarjeta de crédito de alrededor de $35 mil, en comparación con los $7 mil 500 antes de la pandemia.

“Estoy como, 'Dios, desearía poder pagar esto y deshacerme de ello'”, dijo. “Pero ahora estamos en este ciclo que realmente no podemos romper. Y simplemente empeorará…”