Atienden la salud de San Eli

Para brindar servicios médicos y orientación sobre los trámites que ofrecen las instancias de Gobierno y diversas agencias a la comunidad, la organización Familias Triunfadoras llevó a cabo una feria de salud en sus instalaciones ubicadas en el 12500 Socorro Road en San Elizario.

Personal médico, apoyado por promotoras de la salud, practicaron exámenes de presión arterial, diabetes, VIH y hepatitis C, donación de sangre, servicio dental e inscripciones para Chip, Medicaid y Medicare a alrededor de 150 personas.

“En estas ferias de salud se benefician muchas personas que no tienen seguro médico, además pueden venir con confianza porque aquí no se pide documentos legales, no importa su estatus migratorio” afirmó María Covernali, directora de la agrupación.

Durante el evento se entregaron a las madres de familia vales para exámenes cervical –papanicolaou–, mamografías e información de cáncer colorectal.

Uno de los módulos más visitados fue el atendido por la organización Leones Five Points. “Aquí apoyamos a las personas y les practicamos su exámen de la vista y prueba de glucosa gratuitamente”, dijo Roberto Iruegas, director del programa.

Manifestó que en la actualidad un gran porcentaje de la población tiene problemas de la vista por lo que es importante practicarse la prueba.

“Si no tienen recursos nosotros los canalizamos con el doctor Caballero y si hay un problema serio podemos asistirlos con el Banco de Vista que tienen fondos para asistirlos ya sea en cirugía o darles los lentes que necesitan, explicó.

Y es que la glaucoma, agregó, es cuando empiezan a perder la vista alrededor del ojo, en el perfil y si no se trata la personas pueden quedar ciegos.

De cada 30 personas que acuden a la práctica del examen 3 presentan problemas de vista o glucosa, dijo el representante de la agrupación, la cual tienen 100 años sirviendo a la comunidad.

Este tipo de eventos representa una oportunidad para que las personas conozcan su estado de salud y saber si están sanos o enfermos. “Deben tomar conciencia de sus enfermedades y saber qué pasos deben seguir para cuidarse antes de que sea demasiado tarde”.

Esta serie de actividades, se dijo, tiene como objetivo atender a las familias de escasos recursos y sobre todo realizar la práctica de exámenes médicos para de esta manera contribuir a la prevención de las enfermedades.

En la feria de la salud se entregaron despensas a las madres de familia y atractivas rifas entre los asistentes en un afán por contribuir a la mejoría de la economía familiar.

Una de las invitadas al evento fue Rosalinda Guadalajara, gobernadora de los Rarámuris en Ciudad Juárez, quien además de ofrecer artesanías anunció la instauración del programa ‘Mujeres Trabajando Juntas’, cuyo objetivo es involucrar a las madres solteras en actividades productivas.

“Gracias a la participación de las diversas agencias podemos beneficiar a poco más de 10 mil familias al año”, comentó la líder de la organización sin fines de lucro.

Familias Triunfadoras organiza cuatro ferias de la salud durante el año, siendo la del mes de octubre la más grande al participar más de 40 agencias en el marco de la celebración del mes binacional de la salud.