Atendía sus ‘empresas’ y era superintendente de EPISD

Juan Cabrera envió un correo electrónico rápido de dos líneas en abril del año pasado, horas antes de que terminara la semana laboral.

“¡¡¡Somos oficiales!!!

Ya lo firmé en la página 22. ¿Alguna otra página?”

Eran las 2:23 p.m. tiempo de la Montaña del viernes 24 de abril de 2020. En unas pocas horas, el Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD) notificaría a los padres que un trabajador de la cafetería en un sitio de distribución de comidas había dado positivo por Covid-19. Una semana antes, el gobernador ordenó a los distritos que continuaran con el aprendizaje virtual durante el resto del año escolar para frenar la propagación del coronavirus.

Pero en ese momento, la atención de Cabrera no estaba en el distrito de 55 mil estudiantes por el que le pagaron más de 500 mil dólares para supervisar: estaba a 600 millas de distancia en Benavides, Texas. Días antes, había llegado a un acuerdo de tres años con el Distrito Escolar Independiente de Benavides para Public School Partners, la organización sin fines de lucro que fundó, y de la que se desempeña como presidente de la mesa directiva, para administrar su escuela secundaria.

Public School Partners no fue el único proyecto paralelo de Cabrera.

Todavía estaba involucrado activamente con la escuela en línea con sede en Texas que la ex presidenta de la junta de EPISD, Dori Fenenbock, lanzó en 2019, un acuerdo que finalmente llevó a su renuncia seis meses después cuando la directiva escolar se enteró de que los dos fueron demandados por fraude en relación con un esquema de escuelas tipo chárter –privadas con fondos públicos– en California.

Los tratos externos definieron el mandato turbulento de siete años del ex líder de EPISD.

Los correos electrónicos, registros judiciales y otros documentos obtenidos por El Paso Matters pintan un retrato de un superintendente cada vez más centrado en sus propias empresas en lugar de EPISD, incluso cuando los educadores se enfrentan a la mayor crisis escolar en generaciones. Sus jefes, los siete miembros de la junta escolar, no estaban al tanto de sus actividades externas e hicieron poco o nada para rastrearlos.

El contrato de Cabrera le dio amplia libertad para perseguir proyectos externos. En entrevistas con El Paso Matters, los miembros de la junta dijeron que su falta de conocimiento sobre estas empresas no fue un fracaso de su parte, sino el resultado de un contrato defectuoso del que Cabrera abusó.

Negoció cláusula en contrato

Cabrera negoció una cláusula en su enmienda de contrato de 2017 que le permitía servir como director o asesor de la junta y “participar en compromisos de consultoría y oratoria” siempre que estas actividades “no interfirieran con el desempeño de sus funciones como superintendente, en ningún conflicto manera con los negocios del Distrito, o violar la ley estatal”.

De acuerdo con la ley de Texas, necesitaba la aprobación de la junta para realizar trabajos de consultoría o asesoría remunerados. Los fideicomisarios también estipularon que use los días de vacaciones y cubra los costos de viaje asociados con el trabajo remunerado. No estaba obligado por contrato a obtener la aprobación de la junta para el trabajo no remunerado, y mucho menos a informar a los fideicomisarios de este trabajo.

Cabrera no se puso a disposición para una entrevista telefónica, aunque respondió a las preguntas por correo electrónico.

Escribió que “nunca ha recibido ningún beneficio económico” de Public School Partners o eSchool Prep, la escuela virtual de Fenenbock, “en ningún momento antes, durante o después de mi empleo en el distrito”. Tampoco es compensado como presidente de la junta de Public School Partners, dijo.

Las entrevistas con los miembros de la mesa directiva revelan que nadie sabía sobre Public School Partners hasta que comenzaron a negociar la renuncia de Cabrera el otoño pasado después de que se supo que él y Fenenbock fueron acusados de defraudar a un grupo de inversionistas de escuelas autónomas que dieron dinero a eSchool Prep. Los fideicomisarios dijeron que debido a que se enteraron de su última organización sin fines de lucro en una sesión a puerta cerrada, no pudieron especificar quién les informó.

“Juan Cabrera mantuvo a los fideicomisarios en la oscuridad, al menos a mí”, dijo el fideicomisario Freddy Klayel-Avalos. “Me mantuvo en la oscuridad sobre lo que estaba haciendo durante ese tiempo. Yo no estaba al tanto, y si alguien más en la junta lo sabía, yo no estaba al tanto”.

La demanda civil contra Cabrera y Fenenbock en la corte estatal de California está pendiente. En enero, el juez ordenó a las partes involucradas que intentaran mediar en el caso.

Al igual que lo hizo con eSchool Prep, Cabrera se comunicó sobre Public School Partners durante la jornada laboral y asistió a las reuniones de la junta virtual por la tarde, según los correos electrónicos y las actas de las reuniones.

Asegura que estuvo disponible para EPISD

Su jefe de personal, José López, consultor de la escuela de Fenenbock, también aparece en correos electrónicos y se le dio una dirección de correo electrónico de Public School Partners.

La información de contacto de López, incluido su teléfono celular y el correo electrónico de Public School Partners, se encuentra en un formulario de solicitud de proveedor que la organización sin fines de lucro envió a Benavides ISD en mayo de 2020. La dirección postal de la organización es la misma que su dirección de registro de votantes del Condado de El Paso.

Cabrera, por correo electrónico, refutó la afirmación de que su trabajo no remunerado con Public School Partners y eSchool lo distrajo del puesto que le pagaron en El Paso.

“Como superintendente, estuve disponible los 7 días de la semana para trabajar en asuntos relacionados con EPISD y nuestros resultados hablan por sí mismos”, escribió. “Pasamos del control estatal en 2013 a uno de los distritos de mayor desempeño en Texas en 2018”.

Durante su mandato de siete años, Cabrera dijo que se desempeñó en más de 15 organizaciones sin fines de lucro y comités relacionados con la educación “mientras mantenía un alto enfoque en el trabajo de nuestro distrito”.

Describió a Public School Partners como una organización sin fines de lucro “formada para apoyar a los distritos escolares públicos con modelos escolares innovadores”.

La junta escolar fue “tomada por sorpresa” cuando se enteraron de los socios de las escuelas públicas. El fideicomisario Al Velarde dijo: “No hubo señales de alerta durante este período”.

La revelación de que Cabrera estaba trabajando no en una, sino en dos escuelas externas “confirmó... que necesitábamos crear un plan de salida”, dijo Velarde. “Eso fue el colmo”.

Esperaban uso ‘distinto’

Al Velarde, Bob Geske, Chuck Taylor y Diane Dye estaban en la junta en 2017 y aprobaron la cláusula de consultoría en el contrato modificado de Cabrera.

La intención era que Cabrera “vendiera” los éxitos de EPISD en conferencias y reuniones nacionales de educación, dijo Velarde. “En ese momento, nadie está pensando que la consulta también está trabajando con alguien más para abrir una nueva escuela autónoma que ofrece aprendizaje en línea”.

“Lamentablemente, no se puede predecir todo tipo de perversión” de “una regulación de políticas”, dijo Velarde.

Los fideicomisarios Josh Acevedo, Daniel Call y Klayel-Avalos, que se unieron a la junta en el verano de 2019, creían que la cláusula de consulta, específicamente la disposición de que Cabrera no necesita informarles sobre el trabajo no remunerado, limitaba su capacidad para supervisar al superintendente.

Pero no pudieron eliminarlo porque las negociaciones del contrato, o renegociaciones, deben ser acordadas tanto por el superintendente como por la junta.

Velarde dijo que permitiría una cláusula similar en el contrato del próximo superintendente, pero con la salvedad de que la consultoría solo podría incluir la participación en conferencias o actividades que promuevan el éxito de EPISD.

Acevedo, Call y Klayel-Avalos, quienes junto a Velarde forman parte de la nueva junta que contratará al sucesor de Cabrera, dijeron que no permitirían que esa persona consultara por distritos o negocios externos.

Geske y Taylor no buscaron la reelección este mes de mayo, y Dye perdió su candidatura para un tercer mandato.

Los fideicomisarios estaban lo suficientemente preocupados por la participación de Cabrera con la compañía de Fenenbock, eSchool Prep, que en diciembre de 2019 ordenaron a la auditora interna principal, Mayra Martínez, que “revisara y observara lo que estaba ocurriendo en el informe que El Paso Times había publicado”, dijo Velarde, quien presidió el comité de auditoría de la junta. Los fideicomisarios se enteraron en gran medida de la escuela en línea de Fenenbock a través de los informes del periódico.

“Fue solo una oportunidad ... de reunirnos con nuestro abogado para poder ver si teníamos suficiente información para decir que había una violación de contrato vigente”, dijo Velarde. Los fideicomisarios le encomendaron específicamente a Martínez que revisara si los recursos del distrito, incluido el personal, se estaban “utilizando para promover esta actividad”.

Velarde dijo que Martínez completó su revisión el 5 de febrero de 2020 y solo se entregó una copia a él y a Geske, el entonces presidente de la junta. Los otros cinco fideicomisarios, dijo, recibirían una copia al día siguiente durante una reunión especial celebrada para completar la evaluación sumativa de Cabrera, la evaluación anual que requiere el Código de Educación de Texas. Pero Cabrera canceló la reunión, cuyo motivo se desconoce.

El distrito también buscó mantener la revisión de Martínez protegida de la vista del público.

Debía “ser utilizado por la Junta como parte de su evaluación anual formal del Superintendente, y tenía la intención de ser una parte integral de la misma”, escribió el abogado de EPISD, Anthony Safi, en una carta que envió a la Oficina del Procurador General de Texas para mantenerlo en secreto después de que El Paso Matters solicitara el documento.

En febrero, el fiscal general dictaminó que la revisión era “confidencial” porque podría considerarse una evaluación de administrador. Los fideicomisarios también tienen prohibido discutir los hallazgos de la revisión.

Los fideicomisarios nunca completaron la evaluación de Cabrera porque votaron unánimemente a fines de abril para renunciar a todas las evaluaciones de educadores para el año escolar 2019-2020 debido al coronavirus, incluida la del superintendente.

En los ocho meses transcurridos entre que el auditor interno terminó su revisión y Cabrera fue demandada en un tribunal estatal de California, nunca se agregó a la agenda de una reunión regular, ni se convocó ninguna reunión especial para abordar sus hallazgos.

Cuando se les preguntó por qué los siete fideicomisarios tardaron tanto en verlo, varios fideicomisarios, incluido Velarde, dijeron que su atención se centró en la pandemia y los desafíos imprevistos que trajo.

Acevedo dijo que le preguntó a Gekse sobre la revisión en una llamada telefónica de marzo de 2020, pero no pudo revelar el resultado de la conversación porque involucró una acción que tuvo lugar en una sesión ejecutiva.

Geske no pudo responder por qué la junta entera tardó meses en leer la reseña. En retrospectiva, dijo que deseaba que todos lo hubieran visto al mismo tiempo porque “se habría ahorrado muchos dolores de cabeza”.

‘No hubo violaciones al contrato’

Debido a que los fideicomisarios ordenaron a la auditora Martínez que revisara el trabajo de consultoría externa de Cabrera durante una discusión a puerta cerrada, el público solo se enteró de su revisión cuando Velarde la mencionó en una entrevista de octubre de 2020 con El Paso Inc.

López, jefe de gabinete de Cabrera, también fue evaluado en la revisión, según la carta que envió el abogado de EPISD a la Procuraduría de Texas. López renunció el 14 de diciembre de 2020, semanas después de que El Paso Matters informara que no había obtenido la aprobación necesaria de Cabrera para ser consultor de la escuela de Fenenbock.

Velarde dijo que no cree que los hallazgos de la revisión les hubieran permitido despedir a Cabrera por violaciones de contrato:

“Cuando miras hacia atrás en todo, es mi opinión ... tuvimos el mejor resultado posible que podría suceder, y ese es Cabrera renunciando voluntariamente a su puesto”, dijo. “Tomó tiempo, había espacio, pero evitamos batallas legales largas y costosas. No creo, estas son mis opiniones, que alguna vez tuviéramos lo suficiente para terminar con él sin tener que enfrentar (una) batalla legal seria”.

Tal batalla habría sido costosa para el distrito y resultó en un arbitraje, que Velarde sospecha podría haber llevado a una renuncia forzada y un pago más alto. En cambio, Cabrera y la junta acordaron una separación voluntaria que le pagó aproximadamente 558 mil 900 dólares, el equivalente al salario y beneficios de un año.

“A veces solo tienes que darle a la gente suficiente cuerda, y les das la cuerda y se ahorcan”, dijo Velarde. “Odio decirlo de esa manera, pero es la verdad, en este caso particular, eso es exactamente lo que sucedió”.

Klayel-Avalos especuló que la mayoría de la junta de siete miembros no habría apoyado la adopción de medidas punitivas contra el superintendente con base en el hallazgo de la revisión. Dijo que probablemente habría votado en minoría, pero se negó a decir qué fideicomisarios cree que habrían estado en la mayoría.

Klayel-Avalos, Acevedo y Call fueron inicialmente los más críticos del trabajo de Cabrera con la escuela virtual de Fenenbock.

“Antes de (la demanda), por tanta preocupación como hubiera tenido, y tantos sentimientos personales como hubiera tenido (sobre su consultoría), mi entendimiento era legal, no había nada malo”, dijo Klayel-Avalos.

Taylor fue más directo en su evaluación. “Creo que fue simplemente pescar en el agua en busca de algo de lo que quejarse”, dijo.

Unos a favor, otros en contra

En las entrevistas, quedó claro que surgió una división entre quienes creen que Cabrera cometió delitos a través de sus actividades de consultoría y quienes no.

“Ninguna persona en nuestro distrito, ni un estudiante, profesorado, administrador o personal de apoyo se vio afectado por esto”, dijo Geske. Cabrera no violó ninguna política del distrito, dijo.

“No tengo nada más que admiración por lo que hizo por el distrito escolar: nos llevó de la letrina a la cima, para ser sincero contigo. Es un administrador extraordinario y también es amigo mío”.

Taylor destacó la selección de Cabrera en mayo de 2020 como Superintendente del Año para la Región 19, que cubre los condados de El Paso y Hudspeth.

Geske, Taylor y Dye votaron en contra de autorizar al abogado de la junta a hacer un seguimiento con Velarde sobre una discusión que tuvo lugar a puerta cerrada durante una reunión especial del 30 de octubre de 2020, solo una semana antes de que los fideicomisarios aprobaran por unanimidad el acuerdo de separación de Cabrera con el distrito.

Aunque los fideicomisarios no están de acuerdo con los hallazgos de la revisión, los seis miembros de la junta entrevistados para esta historia estaban unidos en un punto clave: ellos, como fideicomisarios individuales, no dejaron de supervisar al superintendente. Dye se negó a ser entrevistado.

“Hice todo lo que pude para responsabilizarlo, y creo que habla por sí solo el tiempo que tomó para que hubiera una verdadera responsabilidad para discutir lo que estaba sucediendo”, dijo Acevedo, refiriéndose al año entre el momento en que la junta se enteró por primera vez de eSchool. Prep y cuando Cabrera renunció.

“Creo que hubo ex miembros de la junta que habían tenido una relación con él durante años y pensaron que era muy eficaz en su trabajo y estaban muy contentos con él”, dijo.

Acevedo se negó a decir quién cree que era demasiado cercano a Cabrera.

Velarde describió su relación con Cabrera como estrictamente profesional.

“Mantengo la distancia porque mi integridad es muy importante para mí”, dijo Velarde, y agregó que nunca socializó con Cabrera, por ejemplo, al compartir comidas o bebidas con él. También se negó a decir si ciertos fideicomisarios se habían acercado demasiado al superintendente.

Geske dijo que no era demasiado cercano a Cabrera y describió su “amistad” con él como una de “respeto mutuo”.

“Trabajamos bien juntos. Tomamos algunas cervezas juntos de vez en cuando por algunas cosas en las que estábamos trabajando”, dijo. “Él era un amigo. Al igual que los otros miembros de la junta escolar son amigos míos, pero no socializo con ellos. Y no socializamos de esa manera”.

Los expertos en educación dicen que el éxito de un distrito se basa en una sólida relación de trabajo entre el superintendente y la junta escolar.

David DeMatthews, profesor asociado en el Departamento de Liderazgo y Políticas Educativas de la Universidad de Texas en Austin que investiga el liderazgo escolar y trabajó anteriormente en UTEP, dijo que eso no significa que los miembros de la junta no puedan estar en desacuerdo con su superintendente o desafiarlo.

“No son amigos; son colegas “, dijo DeMatthews. “Están trabajando juntos, pero la junta tiene la responsabilidad ante el público de mantener una relación que les permita hacer su trabajo de manera efectiva”, lo que incluye monitorear y evaluar el progreso del distrito.

Contratos con conflicto de interés

Cabrera abandonó oficialmente el distrito el 1 de febrero, pero la nueva junta está lidiando con las decisiones tomadas bajo su supervisión.

La semana pasada, EPISD publicó una auditoría interna que encontró “una apariencia de conflicto de intereses” entre Cabrera y dos proveedores de servicios académicos que promovió y con los que contrató su organización sin fines de lucro.

Según la auditoría, a principios de mayo de 2020, Cabrera, como presidente de la junta de Public School Partners, votó para contratar Renaissance K-12 Educational Software Systems y Engage Learning Inc., también conocido como Engage2Learn. Semanas más tarde, a mediados de junio, y nuevamente a fines de septiembre, firmó contratos con estos mismos proveedores en nombre de EPISD.

También reveló que Cabrera tiene una relación profesional y social con la ejecutiva sénior de cuentas estratégicas de campo de Renaissance, quien está casado con el vicepresidente de la junta de Public School Partners. Emilio Zamora, cuyo perfil de LinkedIn lo enumera como gerente de cuentas estratégicas de Renaissance, está casado con la vicepresidenta Martha Salazar-Zamora.

El auditor recomendó que EPISD “implemente controles” para asegurar que el superintendente, entre otros administradores con autoridad de compras, presente declaraciones juradas anuales de conflicto de intereses. Cabrera no había presentado dicha declaración jurada desde 2017, señaló el informe.

Más allá de los arreglos institucionales, muchos miembros de la comunidad, e incluso los propios fideicomisarios, creen que hacer la contratación adecuada para el próximo superintendente es fundamental para acabar con la reputación de EPISD de que sus líderes se vayan en circunstancias cuestionables. El predecesor de Cabrera, Lorenzo García, renunció en 2011 luego de su acusación y arresto por cargos de fraude federal.

Múltiples candidatos que se postularon para los puestos de fideicomisario abiertos en las elecciones del 1 de mayo pidieron contratar a alguien “ético”, “honesto” y “digno de confianza”. Otros sugirieron que el próximo superintendente aceptara firmar una cláusula de moralidad.

Velarde, el miembro de mayor jerarquía del directorio, ve el trabajo de consultoría externa de Cabrera y el secreto que lo rodea como “un caso único”. “¿Alguna vez se nos volverá a presentar de la misma manera? Lo dudo”, dijo.

Pero para Acevedo, la experiencia de trabajar con Cabrera aclaró el tipo de persona que quiere ver en el papel.

“(Cabrera) me enseñó lo que no quiero ver en un superintendente: un contrato lucrativo, un contrato donde él o ella tiene tanto poder; nada de consultoría”, dijo. “Quiero a alguien que se centre en la educación, impulsado por la educación y no por el dinero”.

