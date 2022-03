Asignan residencia a nuevos médicos

La generación 2022 de la Escuela de Medicina Foster ha superado enormes desafíos para llegar a la cúspide de su próxima gran aventura: la residencia de especialidad.

Completaron sus últimos dos años de educación en el Centro de Ciencias de la Salud de Universidad Texas Tech (TTUHSC) en El Paso, durante la pandemia mundial de Covid-19, y el 18 de marzo celebraron el Día de Selección con familiares y amigos.

El viernes fue el “Match Day” 2022 a nivel nacional, cuando miles de estudiantes de medicina que se gradúan en todo el país se enteraron de dónde continuarán su formación.

Los 91 miembros de la promoción de 2022 de la Escuela de Medicina Foster coincidieron con programas de residencia en todo el país.

18 estudiantes de la Escuela de Medicina Foster realizarán sus especialidades en esta frontera.

De esos 18 estudiantes, 17 coincidieron con residencias en El Paso.

De esos 17 estudiantes, 15 coincidieron con residencias en TTUHSC El Paso.

Además, un número preliminar de 68 estudiantes de medicina de otras facultades de todo el mundo coincidieron con los programas de residencia de TTUHSC El Paso, y seis residentes comenzarán sus becas en TTUHSC El Paso.

TTUHSC El Paso ofrece 15 programas de residencia con vacantes para más de 200 residentes médicos talentosos de la zona fronteriza y de todo el país.

Los programas de residencia que se ofrecen actualmente incluyen: medicina de emergencia, medicina familiar, medicina interna, obstetricia y ginecología, neurología, pediatría, psiquiatría, radiología, cirugía y cirugía ortopédica.

Todos los programas de residencia en TTUHSC El Paso cumplen con los estándares de acreditación del Accreditation Council for Graduate Medical Education y la American Board of Medical Specialties.

Estrenan programa

Este año, el Match Day de TTUHSC El Paso se amplió para incluir un nuevo programa de residencia para medicina familiar. Los residentes se capacitarán en la práctica clínica de Texas Tech Physicians of El Paso (TTP) en Transmountain, una colaboración entre The Hospitals of Providence Transmountain Campus y TTUHSC El Paso. La asociación está ayudando a expandir la capacidad de capacitación de la Escuela de Medicina Foster y mejorar el acceso a la atención médica en la región.

Todos los programas en TTUHSC El Paso brindan a los residentes experiencias únicas de capacitación clínica y oportunidades para actividades académicas y de investigación.

La ubicación de TTUHSC El Paso a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México también brinda a los residentes la oportunidad de comprender mejor la salud fronteriza y practicar una atención culturalmente competente para la población predominantemente hispana de la región.

Con el tiempo, TTP El Paso en Transmountain albergará hasta 100 nuevos puestos para residentes en el lado Oeste El Paso.

Los residentes médicos a menudo permanecen en la región donde se capacitan, por lo que la coincidencia con las residencias de El Paso ayuda a cumplir la misión de la Escuela de Medicina Foster de reducir la escasez de médicos que afecta a la zona fronteriza.

3... 2... 1... "¡Abran sus sobres!"

Es difícil superar la víspera de Año Nuevo, pero para los estudiantes de la Escuela de Medicina Foster, la cuenta regresiva tradicional del Día de Selección es algo que recordarán toda la vida.

A medida que pasaban los segundos, Giselle Angermaier sostuvo su sobre con una sonrisa emocionada. Lo abrió para revelar que tenía su primera opción: continuar su educación médica como residente de psiquiatría en TTUHSC El Paso.

“Nací y crecí en El Paso, y es realmente especial continuar mi entrenamiento aquí y servir a mi comunidad”, dijo. “Estoy emocionada de quedarme”.

Angermaier ha estado interesada en la psiquiatría durante mucho tiempo y considera que es un momento especial para verla llegar a buen término.

“La psiquiatría es un campo importante”, dijo Angermaier. “La salud mental es muy importante y ha tenido un estigma en el pasado, estamos cambiando eso. Aún así, hay una gran necesidad, por lo que es emocionante ingresar a este campo”.

Angermaier también se complace en participar en el cumplimiento de la misión de la Escuela de Medicina Foster.

“Creo que es crucial tener médicos que nazcan y crezcan en El Paso y que se queden aquí para servir a su comunidad”, dijo. “Esta es una población desatendida, por lo que necesitamos más médicos. Estoy agradecido de ser parte de esto”.

Eric Vest ha llamado hogar a El Paso desde el tercer grado. Con su esposa Iliane y su hijo Logan de 4 meses, Vest estaba interesado en quedarse en El Paso para su residencia.

Se llenó de alegría cuando cumplió su deseo y fue emparejado con el Departamento de Medicina de Emergencia de TTUHSC El Paso, una residencia de tres años.

“Cuando solicité ingreso a la Escuela de Medicina Foster, les dije directamente, durante mi entrevista, que planeo quedarme aquí después de graduarme como residente”, dijo Vest.

“Y estoy haciendo exactamente eso. No había duda sobre eso que eso es lo que iba a hacer”.

Dos años difíciles

Los últimos dos años han sido desafiantes para la clase de 2022 de la Escuela de Medicina Foster debido a cómo la pandemia de Covid-19 cambió la educación superior en todo el país, incluso en TTUHSC El Paso.

También ofreció una oportunidad para que estudiantes como Vest obtengan una capacitación única asociada con una pandemia global.

Él y sus compañeros completaron rotaciones clínicas en departamentos de emergencia y unidades de cuidados intensivos.

PROGRAMAS

• Medicina de emergencia

• Medicina familiar

• Medicina interna

• Obstetricia y ginecología

• Neurología

• Pediatría

• Psiquiatría

• Radiología

• Cirugía general

• Cirugía ortopédica