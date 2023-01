Asesora Consulado de México en declaraciones al IRS

El Paso.- Con el fin de apoyar a la comunidad de la región con su declaración de impuestos y proceso para la obtención y renovación del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) el Consulado General de México en El Paso, en colaboración con diversas agencias especializadas ofrecerán el servicio a partir del 1 de febrero de manera gratuita.

Durante estas jornadas de impuestos se contará con la asesoría personalizada de expertos en el tema, los cuales además de realizar declaraciones de impuestos y el proceso para la obtención del ITIN, también brindarán asesoría a la comunidad sobre cambios fiscales, además de aclarar dudas.

Las autoridades de la sede consular dieron a conocer que la agencia Project Vida Economic Development y el Servicio de Ingresos Internos (IRS) con su programa de VITA, unirán esfuerzos por quinto año consecutivo.

“A través de este programa de apoyo comunitario el consulado refrenda su compromiso con el bienestar de la población mexicana y mexicoamericana que residen en el condado de El Paso y sus alrededores”, comentó el cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León.

Se dijo que el servicio de declaración de impuestos gratuitos se ofrecerá todos los miércoles a partir de la fecha señalada y hasta el 12 de abril. En esta jornada de declaración 2022 la fecha límite sería el 18 de abril.

Las personas interesados deberán realizar su cita a los teléfonos (915) 747 3224 y (915) 747 3220, con el objeto de brindarles un mejor servicio y proporcionar la información correspondiente al trámite, así como de los documentos que se deberán presentar el día de su cita.

El cónsul general Ibarra Ponce de León informó que a través de este proyecto, el Consulado General de México en El Paso, Texas, refrenda su compromiso con el bienestar de la población mexicana y méxico-americana que reside en la región Paso del Norte.

y agregó: apoyándose en estas próximas fechas con los servicios de declaraciones de impuestos de manera gratuita con expertos certificados y el apoyo de aliados en el ámbito financiero, los cuales podrán facilitar el proceso para establecer su crédito, apertura de cuentas bancarias, de ahorro e inclusive de negocios.

De acuerdo a las autoridades al presentar su declaración de impuestos los contribuyentes podrían estar calificando para solicitar y obtener beneficios tanto públicos como privados, entre éstos: recibir reembolsos; obtener créditos tributarios en su declaración de impuestos; calificar para programas públicos de salud a bajo costo o gratuitos; solicitar ayuda financiera para la educación de sus hijos y adquirir beneficios de programas públicos, estatales y/o municipales.

“Comprobar que usted vive en los Estados Unidos da oportunidad a los declarantes en este país a recibir reembolsos podría ayudarle en el proceso de inmigración para residencia y/o ciudadanía”.

Y es que el hacer los taxes siendo indocumentados no es complicado y el no hacerlo puede interferir en el proceso de convertirse en un residente legal o ciudadano americano , ya que no declarar los impuestos puede ser considerado un delito. La ley no hace diferencia entre el ingreso legal o ilegal.

La titular de la oficina de Asuntos Comunitarios Lorena Adriana Martínez Landaverde dijo que este programa realmente beneficia a la comunidad porque es totalmente gratis. El acudir a otros lugares les representa un costo, apuntó.

Gracias a los impuestos que recibe el gobierno, los ciudadanos pueden disfrutar de un mejor nivel de vida. El dinero de los impuestos se convierte en gasto público y éste se invierte en escuelas, carreteras, parques nacionales, hospitales, etc., que están al servicio y protección de todos nosotros, se dijo.