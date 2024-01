Asambleas electorales de Iowa: miedo, ansiedad y desesperanza

Altoona, Iowa— Las elecciones presidenciales tradicionalmente hablan de aspiraciones futuras, ofreciendo una visión de un mañana mejor, la esperanza y el cambio de Barack Obama o el conservadurismo compasivo de George W. Bush.

Sin embargo, este año, incluso antes de que se haya emitido una sola votación, se ha afianzado un sentimiento mucho más oscuro.

En todo Iowa, a medida que se acerca la primera contienda de nominación el lunes, los votantes recorren las calles nevadas para escuchar a los candidatos, se mezclan en eventos de campaña y hablan casualmente de la perspectiva de una Tercera Guerra Mundial, disturbios civiles y una nación que se desmorona a pedazos.

Hace cuatro años, los votantes estaban preocupados por una creciente pandemia, la incertidumbre económica y las protestas nacionales.

Ahora, en la primera elección presidencial desde el asedio al Capitolio el 6 de enero de 2021, esas ansiedades se han convertido en un temor más sombrío y existencial sobre los cimientos mismos del experimento estadounidense.

“En Iowa ahora mismo se tiene la sensación de que estamos caminando sonámbulos hacia una pesadilla y no hay nada que podamos hacer al respecto”, dijo Doug Gross, un abogado republicano que ha estado involucrado en la política de Iowa durante casi cuatro décadas, que se postuló para gobernador en 2002 y planea apoyar a Nikki Haley en las asambleas electorales del estado el lunes. “En Iowa, la vida no se vive en extremos, excepto el clima, y aun así todavía sienten esta dramática sensación de fatalidad inevitable”.

Donald Trump, el favorito dominante en las primarias republicanas, salta de los tribunales a la campaña electoral, mezclando su retórica con siniestras amenazas de represalias y sugerencias de tendencias dictatoriales. El presidente Joe Biden condena la violencia política y sostiene que si pierde, la propia democracia podría tambalearse.

Bill Bradley, de 80 años, que sirvió durante 18 años como senador de Nueva Jersey, recordó cuando se postuló para la nominación presidencial demócrata en 2000 y pasó más de 75 días en Iowa durante su candidatura. “Debatimos sobre la atención sanitaria y los impuestos, lo cual es razonable”, dijo, y añadió: “¿Guerra civil? No. ¿Tercera Guerra Mundial? No, no, no".

Esta carrera presidencial, dijo, es “un momento diferente a cualquier elección en mi vida”.

Añadió que la carrera por la Casa Blanca en 1968 “fue una elección bastante dura, pero Humphrey versus Nixon no fue exactamente Trump versus Biden. La diferencia es tan marcada en términos de valores estadounidenses y en términos de cuál será el futuro”.

El jueves, con la nieve acumulada en el estacionamiento, granjeros y ganaderos en un salón de baile en Altoona, un suburbio de Des Moines, participaron en una vieja tradición política: escuchar los discursos de los contendientes presidenciales republicanos ansiosos por cortejarlos.

Pero entre los discursos y las promesas de campaña, hubo una corriente subyacente alguna vez inimaginable en un estado que se enorgullece de ser el corazón del civismo estadounidense.

“Se avecina una guerra civil; estoy convencido de ello”, dijo Mark Binns, que había escuchado a dos candidatos republicanos, Haley y Ron DeSantis, esa misma mañana.

Binns no era la imagen de un radical: es un ingeniero químico de 65 años que vive en Kentucky y estuvo en la ciudad para la Cumbre de Combustibles Renovables de Iowa. Votó por Biden en 2020, pero no está seguro de por quién votará este año.

De hecho, está considerando evitar por completo la temporada electoral. Temeroso de la posibilidad de violencia política, Binns está considerando viajar a Brasil en noviembre.

“Literalmente, puedo salir del país esa semana”, dijo Binns. “La división es demasiado amplia”.

El miedo que expresan Binns y otros votantes es bipartidista, aunque cada lado culpa al otro por causarlo.

A los demócratas les preocupa que una segunda administración Trump pueda hundir al país en el caos, pisotear los derechos constitucionales y destruir la legitimidad de las elecciones. Trump y sus partidarios hacen afirmaciones falsas de que las elecciones anteriores fueron robadas, que el motín del 6 de enero no fue una insurrección y que la administración Biden ha estado utilizando el sistema legal para procesar a sus oponentes políticos. En los años transcurridos desde el ataque al Capitolio, Trump y elementos tanto tradicionales como marginales de los medios conservadores han impulsado constantemente esas mentiras, en un esfuerzo por darle la vuelta a la narrativa del 6 de enero y socavar la legitimidad de la administración Biden.

El resultado es un frenesí desorientador de hechos y falsedades que giran en torno a cuestiones que antes se consideraban sacrosantas en la vida pública. Encuestas recientes muestran que los estadounidenses tienen una visión más sombría del futuro y expresan una nueva apertura a la violencia política.

Sólo un poco más de un tercio de los votantes en una encuesta del Wall Street Journal/NORC realizada en noviembre dijeron que el ‘sueño americano’ todavía es cierto, sustancialmente menos que el 53% que dijo lo mismo en 2012.

En una encuesta de octubre realizada por el Public Religion Research Institute, casi una cuarta parte de los estadounidenses coincidieron en que “los verdaderos patriotas estadounidenses tal vez tengan que recurrir a la violencia para salvar a nuestro país”, una cifra récord en la encuesta. En las primeras semanas de 2024, una gran cantidad de funcionarios (políticos, jueces, administradores electorales) han resistido amenazas y acoso, incluidas amenazas de bomba en los Capitolios estatales, llamadas falsas a la Policía y un aluvión de llamadas, correos electrónicos y correos electrónicos violentos.

“¿Qué va a pasar en las próximas elecciones?” dijo Michelle Obama, la ex primera dama, en un podcast reciente. “Estoy aterrorizada por lo que podría pasar. No podemos dar por sentada esta democracia. Y a veces me preocupa que así sea. Esas son las cosas que me mantienen despierta”.

Mientras políticos, comentaristas y votantes buscan analogías históricas, se sigue evocando uno de los capítulos más oscuros de la historia estadounidense: el período que condujo a la Guerra Civil. Algunos ven un paralelo en el choque de dos Américas: ahora no el Norte y el Sur, sino el Rojo y el Azul.

Los temores surgen a pesar de lo que en el papel parece estabilidad nacional. La inflación ha caído, el desempleo ha vuelto a un nivel anterior a la pandemia y los despidos se mantienen cerca de mínimos históricos. La Reserva Federal planea recortar las tasas de interés varias veces durante en el año.

El presidente en ejercicio y sus rivales republicanos también hablan con optimismo sobre el futuro. Biden promueve el progreso económico bajo su administración. Haley promete recortar el gasto federal, ampliar los servicios de salud mental y reconstruir la imagen de Estados Unidos en el exterior. Y DeSantis dice que reducirá los impuestos, frenará la inmigración ilegal y tomará medidas enérgicas contra China.

Sin embargo, en los eventos celebrados en Iowa la semana previa a las asambleas electorales, los votantes hablaron sobre temas que iban mucho más allá de los debates políticos estándar sobre economía, política exterior, atención médica y educación. Políticos, estrategas y votantes de ambos partidos describieron una sensación ineludible de presentimiento, la sensación de que algo podría salir peligrosamente mal.

Cuando Vivek Ramaswamy convocó a los votantes en un evento en Waukee el miércoles por la tarde, uno de los primeros comentarios elogió el enfoque antiintervencionista del candidato en materia de política exterior y planteó el potencial de una Tercera Guerra Mundial; “eso es una amenaza para todos nosotros, la gente normal”, dijo el entrevistador.

A Maria Maher, que estaba escuchando en la parte trasera del restaurante con su hijo menor, ese tipo de pensamiento catastrófico no le pareció impactante. La derrota de Trump en 2020 la convenció de que el sistema democrático del país estaba roto y que el Gobierno era una “operación criminal”. Maher, que tiene una pequeña granja, había estado criando y educando en casa a sus nueve hijos sola después de que su marido muriera tras una difícil batalla contra el cáncer hace unos doce años.

“Votar es una broma y es, cómo se dice, fraude debido a las máquinas”, dijo Maher, de 62 años, que estaba decidiendo si votar por Trump o Ramaswamy. “Si volvemos a tener un presidente falso como Biden, entraremos por la puerta trasera. Vamos a eludir el poder del presidente”.

Para algunos votantes, parte de la desesperanza proviene de los propios candidatos. Biden y Trump parecen encaminarse hacia una elección de revancha, a pesar de que las encuestas muestran que ambos hombres siguen siendo profundamente impopulares entre grandes sectores de estadounidenses.

De pie junto al bar de un pub irlandés una mañana nevada de martes en Iowa, Terry Snyder, una fotógrafa, dijo que estaba más preocupada por los resultados de esta elección que cualquier otra en su vida. Snyder, de 70 años, había conducido a través de la tormenta para escuchar a Haley, pero dudaba que el exgobernador de Carolina del Sur pudiera ganar la nominación republicana.

Trump no era una opción, dijo: “Es un dictador. Y no me gusta ese aspecto”.

Pero Snyder dijo que no estaba menos preocupada por un Estados Unidos liderado por Biden durante otros cuatro años.

Sus tres nietos son ahora adolescentes, y si Biden es reelegido, dijo, le preocupa su futuro y una cultura liberal que teme controlaría lo que podrían decir. “Me temo que les quitarán muchos de los derechos que nosotros siempre hemos disfrutado”, dijo.