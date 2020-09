Asaltan a pareja para robarle su cachorro

Cortesía

Un hombre amaga a una pareja a punta de cuchillo y les roba su cachorro de bulldog francés. Crime Stoppers of El Paso e investigadores de la Policía de El Paso (EPPD) piden ayuda para identificar a este ladrón armado a través del programa “Crimen de la semana”.

La noche del jueves 10 de septiembre de 2020, a las 7:53 p.m., una pareja estaba en el estacionamiento del restaurante Arby’s ubicado en 6138 Montana. Habían acordado reunirse con un hombre para venderles un cachorro de bulldog francés que habían puesto a la venta en el sitio web de Craigslist. El supuesto comprador se acercó al vehículo y pidió ver al perro. La pareja pidió ver el dinero y en ese momento, el atacante sacó un cuchillo y amenazó a la pareja.

El sospechoso exigió el cachorro y las llaves de su camioneta. El afectado reaccionó y aceleró alejándose del sospechoso. El sospechoso huyó de la escena con el cachorro en un Chevrolet Tahoe negro, modelo más antiguo, con llantas plateadas.

El fugitivo es un hombre hispano, delgado, de 25 a 30 años, con las cejas recortadas o afeitadas. Vestía una gorra de beisbol, una chaqueta negra y jeans.

Cualquiera que tenga información sobre este robo a mano armada debe llamar a Crime Stoppers of El Paso inmediatamente al 566-8477 (TIPS), o en línea en www.crimestoppersofelpaso.org. Permanecerá en el anonimato y, si su información conduce a un arresto, puede calificar para una recompensa en efectivo. Crime Stoppers of El Paso, Inc., es una organización sin fines de lucro que reúne a la comunidad, las fuerzas del orden público y los medios de comunicación para resolver delitos.