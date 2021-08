Arruina variante Delta ‘momento adecuado’

Nuevamente la apertura de las fronteras y los puentes internacionales se ha vuelto un futuro incierto a medida que la variante Delta se comienza a propagar entre México y Estados Unidos, incluidas las ciudades hermanas: El Paso y Ciudad Juárez.

El ‘tiempo adecuado”, como lo llamó el alcalde Oscar Leeser, para la anhelada reconexión sin restricciones entre ambos lados del Río Grande tendrá que esperar, ante una situación inédita en la historia binacional: el Covid-19 y ahora la contagiosa variante Delta de la enfermedad.

El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, anunció el jueves que el cierre se mantendrá por, al menos, otros dos meses debido a que México enfrenta una tercera ola, y Estados Unidos combate la propagación de la variante.

En una conferencia de prensa realizada en McAllen, el funcionario nacido en Cuba explicó que la tercera ola de contagios hace inviable una reapertura. Hasta el momento, los mexicanos con visas de turistas –considerados como viajeros no esenciales– no pueden cruzar la frontera por vía terrestre.

De acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, la reunión con Jake Sullivan y Alejandro Mayorkas arrojó “que no se podrá realizar una pronta apertura”.

El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció la extensión de la restricción por un mes más a los viajes terrestres a través de la frontera de Estados Unidos y México con el fin de evitar la propagación de la variante Delta.

“Con la intención de disminuir la propagación de Covid-19, incluida la variante Delta, Estados Unidos está extendiendo las restricciones sobre los viajes no esenciales en nuestra tierra y los cruces de ferry con Canadá y México”, se lee en una declaración.

Incremento en El Paso

Aquí en El Paso, las cifras de Covid-19 continúan aumentando, según los datos semanales del Departamento de Salud Pública (DPH) de El Paso que notificaron, a principios de la semana, un total de 692 nuevos casos en los últimos siete días.

Por su parte, el alcalde Oscar Leeser aseguró que, aunque sólo existen tres casos de Delta en el Condado de El Paso, las medidas de vacunación resultan una prioridad para esta región antes que una posible apertura.

“Es muy importante vacunarse. Aquí sólo hay tres personas con Delta, pero en el resto de Texas y Estados Unidas son esas personas que no tienen la vacuna. La importancia es que no podemos parar de ofrecerlas hasta estar a salvo”, dijo Leeser.

Leeser asegura que a pesar de que se han hecho numerosos esfuerzos para agilizar la reapertura, esto se hará cuando ambos países consideren el “momento adecuado”.

“Es importante que las autoridades federales de ambos países decidan conjuntamente el momento adecuado de reabrir la frontera”, dijo el alcalde.

Con la nueva extensión, sumarían 18 meses del cierre de los puentes internacionales, mismos que han causado estragos económicos y la separación de miles de familias fronterizas.

Aylin Ley, una residente de 20 años de Ciudad Juárez, asegura que dejó de ver a su hermana, quien vive en El Paso, desde el momento en que se anunció el cierre, hace 17 meses.

“Ella no podía estar viniendo a Juárez, si ella no viene pues no la veo, antes la iba a visitar, pero desde que cerraron los puentes hace ya más de un año no la he podido ver y también por el Covid”, dijo Ley.

La juarense dijo que, a pesar de que la comunicación es diaria, no es “lo mismo” que verla en persona.

“Hablamos casi todos los días por redes sociales. Los fines de semana hacemos videollamada para vernos”, dijo.

“Aunque sí mantenemos comunicación es menos a la que teníamos al vernos en persona ya que pues no es lo mismo en persona que en redes”, añadió.