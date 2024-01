Arriesga crisis fronteriza reelección de Biden

Washington— En el primer día de su mandato el presidente Joe Biden detuvo casi todas las deportaciones. Juró poner fin a las prácticas severas de la administración Trump, mostrar compasión hacia aquellos que deseaban venir a Estados Unidos y asegurar la frontera Sur.

Para Biden, era una cuestión de principios. Quería mostrar al mundo que Estados Unidos era una nación humanitaria, al mismo tiempo que demostraba a sus conciudadanos que el Gobierno podía funcionar nuevamente.

Pero esas primeras promesas se han dejado en gran medida de lado mientras el caos envuelve la frontera y pone en peligro las esperanzas de reelección de Biden. El número de personas cruzando hacia Estados Unidos ha alcanzado niveles récord, más del doble que en los años de Trump. El sistema de asilo sigue prácticamente roto.

El viernes, en un giro dramático desde esos primeros días, el presidente suplicó al Congreso que le concediera el poder de cerrar la frontera para poder contener una de las mayores oleadas de inmigración descontrolada en la historia estadounidense.

“Si se me otorga esa autoridad”, dijo Biden en un comunicado, “la usaría el día en que firme el proyecto de ley”.

Algunas de las circunstancias que han creado la crisis están fuera del control de Biden, como el colapso de Venezuela, un aumento en la migración en todo el mundo y la obstinación de los republicanos que han intentado obstaculizar sus esfuerzos para abordar los problemas. Se negaron a proporcionar recursos, bloquearon los esfuerzos para actualizar leyes y desafiaron abiertamente a los funcionarios federales encargados de mantener la seguridad y el orden a lo largo de la frontera de 2 mil millas (3 mil 200 kilómetros).

Pero un examen del historial de Biden en los últimos tres años por parte de The New York Times, basado en entrevistas con más de 35 funcionarios actuales y anteriores, entre otros, muestra que el presidente no ha logrado superar esos obstáculos. Muchos votantes ahora dicen que la inmigración es su principal preocupación y no tienen confianza en que Biden la esté abordando.

Inicialmente, el presidente buscó un equilibrio. Creó vías legales para los migrantes y comenzó a reconstruir el sistema de refugiados, incluso cuando adoptó algunas de las tácticas más restrictivas del ex presidente Donald Trump. Pero esos esfuerzos fueron rápidamente superados por el gran número de personas que llegaban a la frontera, y en ocasiones, Biden no logró apreciar la creciente indignación en ambos partidos.

Durante la campaña de 2020, Biden dijo que sería un antídoto contra el enfoque antiinmigrante de su predecesor. Pero después de años de inflación, sufrimiento económico y polarización política, el público está dividido sobre si Estados Unidos –que alberga a más inmigrantes que cualquier otra nación– debería absorber más.

Biden pasó de ser un candidato en 2020 que juró “poner fin al asalto de Trump a la dignidad de las comunidades inmigrantes” a ser un presidente en 2024 que está “dispuesto a hacer compromisos significativos en la frontera”. Cuando los niños de América Central comenzaron a cruzar en masa en la primavera de 2021, el primer instinto del presidente fue la compasión. Biden creía que fue electo para abordar la inmigración de manera humanitaria.

Fue la primera gran prueba de su agenda de inmigración y de si el enfoque más acogedor que prometió funcionaría.

Durante su campaña para la Casa Blanca en 2020, Biden se comprometió a limitar las redadas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), invertir en el sistema de asilo y cerrar prisiones de inmigración privadas. En su primer día en el cargo, propuso un vasto proyecto de ley de inmigración al Congreso que habría otorgado un camino a la ciudadanía para millones de inmigrantes que ya vivían en Estados Unidos sin permiso legal.

Al día siguiente, detuvo las deportaciones durante 100 días, y aunque un juez federal bloqueó esa política más tarde, algunos migrantes lo interpretaron como una señal de que valía la pena un peligroso viaje a la frontera de Estados Unidos.

Los republicanos aprovecharon el momento. Declararon muerta la reforma migratoria de Biden y advirtieron que traficantes y contrabandistas de personas dirigirían a los migrantes a Estados Unidos con la falsa promesa de que el nuevo presidente estaba abriendo la frontera, un riesgo que algunos dentro de la administración aceptaron, según varios funcionarios actuales y anteriores de Estados Unidos.

El presidente desestimó las críticas.

Pero la postura más acogedora de Biden fue puesta a prueba rápidamente.

En abril de 2021, amplió el número de haitianos que podían quedarse en Estados Unidos después de huir de la violencia de pandillas en su país. Pero la administración también decidió que, si llegaba una oleada de haitianos a la frontera, Estados Unidos los enviaría de regreso, utilizando una autoridad de la era Covid conocida como el Título 42.

No llevó mucho tiempo. Durante un período de 16 días en septiembre de 2021, 19 mil 752 haitianos cruzaron hacia un campamento improvisado bajo el puente internacional de Del Río en Texas.

A muchos de los haitianos se les permitió quedarse en Estados Unidos, con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración, debido a las limitaciones de la capacidad de la Patrulla Fronteriza para expulsarlos del país. Pero miles fueron deportados.

Las deportaciones rápidas expusieron una división en la administración que sólo aumentaría con el tiempo.

Personas cercanas a Biden dijeron que él siempre había apoyado hacer cumplir la ley. Pero otros en la administración veían el trato a los haitianos como una traición a los valores que Biden había prometido defender.

La presión sobre Biden para encontrar una solución iba en aumento. Buscó el único lugar que podría aprobar nuevas leyes significativas de inmigración pero que no lo había hecho en décadas: el Congreso.

Pero los republicanos en Washington en gran medida ignoraron las súplicas de Biden para sentarse a negociar y ayudar a arreglar el sistema de inmigración. Y en el país, los funcionarios del Partido Republicano idearon su propio plan.

En abril de 2022, el gobernador Greg Abbott de Texas juró “llevar la frontera al presidente Biden” transportando en autobús a miles de migrantes a ciudades lideradas por demócratas.

Fue un truco, pero funcionó.

Los líderes demócratas estaban abrumados. Exigieron al presidente que interviniera, diciendo que el flujo era una carga para sus recursos.

Las personas que exigían seguridad fronteriza ya no eran sólo republicanos. Eran miembros del propio partido de Biden.

La administración se apresuró a cumplir con las demandas demócratas, proporcionando más dinero y acelerando el procesamiento de permisos de trabajo.

Pero el traslado de migrantes en autobús claramente cambió el discurso en torno al problema. Y las encuestas comenzaron a mostrar un creciente apoyo en Estados Unidos a medidas fronterizas que antes eran condenadas por los demócratas y defendidas por Trump.

Poco después del Año Nuevo de 2023, Biden pronunció el único discurso de inmigración de su presidencia. En él, anunció duras restricciones al asilo, el sistema de leyes que durante décadas ha establecido a Estados Unidos como un lugar de refugio para personas desplazadas y temerosas de todo el mundo.

Biden acusó repetidamente a los “republicanos extremos” de bloquear sus esfuerzos para modernizar las leyes de inmigración de la nación, negarse a proporcionar miles de millones de dólares para la seguridad fronteriza y rechazar negociaciones bipartidistas.

“Pueden seguir utilizando la inmigración para intentar obtener réditos políticos”, dijo, “o pueden ayudar a resolver el problema”.

Grupos de derechos humanos condenaron las restricciones como demasiado severas. Pero los republicanos dijeron que las restricciones aún eran demasiado indulgentes.

Algunos asesores que intentaron apelar al corazón de Biden sobre el tema eventualmente abandonaron la administración, sintiéndose desilusionados. Los que permanecieron alentaron al presidente a escuchar su cabeza: la situación en la frontera empeoraba y se necesitaba más aplicación de la ley.

Más tarde en 2023, los republicanos en el Capitolio exigieron medidas más estrictas en la frontera a cambio de sus votos en una de las principales prioridades de Biden: enviar más ayuda militar a Ucrania.

Tres años antes, los demócratas podrían haberse resistido. Pero ya no. Legisladores demócratas profundamente frustrados de Massachusetts se desahogaron con Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad Nacional, en una sesión a puerta cerrada en el Capitolio en octubre de 2023.

Su mensaje al secretario fue impulsado por los costos financieros de lidiar con los migrantes en su estado: tienes que hacer algo. Esto tiene que parar.

Biden pronto percibió una oportunidad para capitalizar el cambio dinámico, y el 6 de diciembre, lo oficializó.

“Estoy dispuesto a hacer compromisos significativos en la frontera”, dijo. “Necesitamos arreglar el sistema fronterizo. Está roto”.

Mientras hace campaña para un segundo mandato en la Casa Blanca, Biden parece no sentir más remordimientos por sus llamados a una aplicación más estricta en la frontera. Ahora parece estar listo para postularse más como un líder determinado a mantener a las personas fuera y menos como un defensor de las personas desplazadas.