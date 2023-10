Arrestar migrantes, nueva meta de Texas

The New York Times | A un año y medio de que Abbott patrocinara el primer traslado, urbes como Chicago y Nueva York enfrentan crisis de espacio en albergues The New York Times

PUBLICIDAD

Empleos.com.mx Encuentra el empleo ideal para ti en Ciudad Juárez - Visitar Houston— Un año y medio después de que el gobernador Greg Abbott comenzara a transportar en autobús a inmigrantes recién llegados desde Texas a grandes ciudades demócratas cuyos líderes se habían comprometido a brindar refugio, el estado ha enviado más de 50 mil inmigrantes a destinos en todo Estados Unidos, contribuyendo a provocar una crisis de vivienda en varias ciudades que ha remodelado el debate sobre la inmigración. Cuando Abbott anunció que se había enviado el primer autobús a Washington en abril, muchos recibieron la medida simplemente como una forma de ganar puntos políticos al llamar la atención sobre lo que el gobernador dijo que era la inacción del presidente Joe Biden en la frontera. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se lanzó a alquilar un avión que llevó a 48 inmigrantes desde Texas a Martha’s Vineyard en Massachusetts. Pero desde entonces, el programa se ha convertido en un sistema organizado de transporte de migrantes, que ayuda a aliviar la presión de los recién llegados a las pequeñas ciudades fronterizas enviándolos sistemáticamente a una lista cada vez más amplia de destinos, incluidos Chicago y Denver, a un costo de aproximadamente 75 millones de dólares y creciendo. Siguiendo el modelo de los esfuerzos de ayuda en casos de desastre después de los huracanes y las inundaciones en Texas, pero imbuido de un deseo político de “llevar la frontera” a los bastiones demócratas, el programa de autobuses ha funcionado mejor de lo que incluso Abbott y sus asesores anticiparon, alterando la conversación sobre la inmigración en los principales ciudades estadounidenses. También ha llevado a algunos demócratas, incluido el alcalde Eric Adams de Nueva York, a instar a la acción federal y a tomar decisiones incómodas sobre la generosidad con la que se debe tratar a quienes llegan a su puerta. “Ha tenido un efecto real en el alcalde y en las políticas aquí”, dijo George Arzt, consultor político demócrata de hace mucho tiempo en Nueva York. “La gente del Partido Demócrata quiere ayudar a los inmigrantes sin enojar a los residentes permanentes aquí”. Las tensiones han estallado en Chicago, donde el alcalde Brandon Johnson anunció este mes que viajaría a la frontera para evaluar la situación, sólo para reconsiderar el viaje, diciendo que se quedaría y abordaría el desafío en casa. En su lugar fue una delegación de la Ciudad. En Denver, los funcionarios han respondido con una estrategia similar a la de Abbott: pagar boletos de autobús para enviar a miles de inmigrantes que llegan en autobús a otras ciudades. “La crisis migratoria no habría llamado la atención en los estados y ciudades azules de no ser por la campaña de transporte de autobuses dirigida por el gobernador de Texas”, dijo Muzaffar Chishti, del Instituto de Política Migratoria, un centro de investigación no partidista. “Creo que es por eso que los historiadores de la inmigración siempre describirán esto como el capítulo sobre traslado en autobús en la historia de la inmigración estadounidense”. Aun así, el programa de Texas no ha logrado lo que quizás sea el mayor objetivo de Abbott, reconocieron sus principales asesores: obligar al Gobierno federal a adoptar controles fronterizos más estrictos, algo que buscan los republicanos. Esfuerzo más audaz Alrededor de 1.1 millones de migrantes fueron encontrados por agentes fronterizos federales a lo largo de la frontera de Texas de octubre a agosto, es decir, en 11 meses. Alrededor del 40 por ciento de los encontrados en la frontera Sur de Estados Unidos han sido liberados en el país. Abbott ahora está llevando a cabo un esfuerzo aún más audaz: cambiar la ley de Texas para convertir el cruce de la frontera desde México sin autorización en un delito estatal, permitiendo a la Policía de Texas arrestar a las personas que cruzan el Río Grande, incluidos los solicitantes de asilo. El Senado estatal aprobó un proyecto de ley para hacer precisamente eso este mes durante una sesión legislativa especial, aunque aún no ha sido aprobado por la Cámara de Representantes de Texas. Los abogados de inmigración dijeron que la legislación equivalía a una violación del papel preventivo del Gobierno federal en el establecimiento de la política de inmigración. Algunos críticos ven la medida como un intento deliberado de crear un caso judicial que podría permitir a la Corte Suprema, más conservadora, ampliar el poder estatal sobre la inmigración. Jennefer Canales-Peláez, abogada y estratega de políticas de Texas en el Immigrant Legal Resource Center, calificó el proyecto de ley como “un intento obvio de impugnar Arizona contra Estados Unidos”, en referencia a una decisión de la Corte Suprema de 2012 que defendía el papel del Gobierno federal en la inmigración. Los principales asesores de Abbott dijeron que revocar ese precedente no era la intención, pero agregaron que la administración estaría preparada para defender dicha ley en los tribunales como parte de su desafío a la política federal de inmigración. “Sentimos que somos los únicos que empujamos hacia atrás”, dijo Gardner Pate, jefe de gabinete del gobernador. “Estamos tirando de todas las palancas que podemos y tratando de pensar en otras nuevas todos los días”. Conexión El Paso El programa de transporte en autobús ha sido parte del esfuerzo multimillonario de seguridad fronteriza de Abbott, conocido como Operación Estrella Solitaria, que incluye el uso de tropas de la Guardia Nacional y la Policía Estatal para disuadir a los inmigrantes de cruzar el Río Grande, colocar alambre de púas a lo largo del bordo del río y arrestar a algunos de quienes cruzan a terrenos privados acusados de allanamiento de morada. Si bien algunos residentes fronterizos y funcionarios de la Ciudad se han quejado de esos esfuerzos agresivos, muchos han adoptado el transporte en autobús como una medida de emergencia necesaria. “Si no podemos trasladar a la gente en tres o cuatro días, todo nuestro sistema se atrasa”, dijo Jorge Rodríguez, coordinador de Manejo de Emergencias de El Paso, Texas. Durante varias semanas el año pasado, la Ciudad alquiló sus propios autobuses, enviando a unos 14 mil inmigrantes al Norte, principalmente a Nueva York, dijo. Ahora la ciudad se está asociando con el programa de Abbott. Desde el mes pasado, cuando hubo un nuevo aumento de llegadas, más de 7 mil 700 migrantes han viajado desde El Paso a Chicago, Denver y Nueva York, según datos de la Ciudad. “Aproximadamente el 99% de los inmigrantes que vienen a El Paso eligen no quedarse en El Paso”, dijo Rodríguez. El programa de Abbott Los asesores de Abbott dijeron que el gobernador inició el programa de traslado en autobús después de escuchar a los funcionarios locales que no podían seguir el ritmo de la gran cantidad de inmigrantes que llegaban. Y quería demostrarles a los demócratas que dijeron que darían la bienvenida a los inmigrantes su punto de vista político. “Se trata de enviar inmigrantes a aquellas ciudades que han dicho públicamente que dan la bienvenida a estas personas con los brazos abiertos”, dijo Pate. El programa está dirigido por el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas, que tiene amplia experiencia en transportar personas en autobuses fuera de áreas de desastres naturales. Aproximadamente 40 inmigrantes son transportados en cada autobús, que sale cuando los funcionarios encuentran suficientes personas interesadas en viajar a un destino elegido por el estado. Cada autobús es un chárter comercial abastecido con agua y raciones del tipo que se proporciona en caso de desastres. La noticia del programa se ha extendido ampliamente entre los inmigrantes que llegan, dijo Chishti, del Instituto de Política Migratoria, que ayuda a remodelar las rutas migratorias. “Sabemos que las redes sociales estaban alborotadas después de que comenzaron los traslados en autobuses a la ciudad de Nueva York”, dijo. Denver comenzó a ver llegar autobuses enviados por Texas en mayo. “Sólo anoche recibimos nueve autobuses”, dijo el alcalde Mike Johnston, un demócrata, en una entrevista este mes. “Una abrumadora mayoría de esos autobuses los envía directamente el gobernador”, dijo, refiriéndose a Abbott. “Antes era más orgánico. Ahora es casi todo deliberado”. Los autobuses fletados por Texas también han comenzado a llegar con mayor frecuencia a Los Ángeles, dijo Isaac Cuevas, director de inmigración de la Arquidiócesis de Los Ángeles, parte de una coalición de grupos creados para dar la bienvenida a los inmigrantes. “Ayer hubo un autobús que llegó sin previo aviso, simplemente sin previo aviso”. Esta semana, la delegación de funcionarios de Chicago viajó a varias ciudades fronterizas de Texas para conocer la situación por parte de los lugareños y pedir más avisos previos sobre los autobuses que salen. También trajeron un mensaje sobre el duro invierno del Medio Oeste. “Enviar gente a Chicago en invierno no es algo humano”, dijo Cristina Pacione-Zayas, primera subjefa de gabinete del alcalde de Chicago. Además de los autobuses de Texas, dijo que la ciudad ha recibido alrededor de 3 mil inmigrantes en vuelos desde San Antonio, pagados en parte con fondos federales. Instó a la administración Biden a hacer más para ayudar a Chicago a atender a los migrantes una vez que lleguen. En cuanto al programa de Abbott, dijo Pacione-Zayas, la política detrás de él era clara: de los 430 autobuses que ha enviado hasta ahora el gobernador de Texas, 320 habían llegado a Chicago desde abril, cuando la ciudad fue anunciada como la ciudad anfitriona del la Convención Nacional Demócrata del próximo año. PUBLICIDAD