Arrestan más estudiantes por ‘vapear’ THC

Siendo un adolescente ansioso que enfrentaba el aislamiento y la depresión, Tony recurrió a la mariguana como una forma de sobrellevar la situación.

El pequeño cartucho cilíndrico lleno de THC, el componente psicoactivo de la mariguana, que usó Tony era fácil de ocultar y emitía poco o ningún olor. Pero finalmente Tony, que usa pronombres ellos/ellas, se enfrentó a cargos por delitos graves por posesión de una sustancia controlada después de que un perro policía rastreador de drogas hizo sus rondas en Pebble Hills High School y detectó el dispositivo en su bolsillo.

Ahora, el joven de 15 años es parte de un número creciente y alarmante en El Paso, de estudiantes de secundaria, incluso de primaria, que enfrentan sanciones generalmente reservadas para algunas de las ofensas más graves.

En todo El Paso, ha habido un aumento dramático de menores que enfrentan cargos criminales graves por posesión de vaporizadores de THC en los últimos dos años, según datos obtenidos por El Paso Matters a través de solicitudes de registros públicos.

Entre 2021 y 2022, la cantidad de menores de 17 años acusados de delitos graves de posesión de THC se triplicó con creces, de 199 a más de 700, según muestran los datos del Departamento de Libertad Condicional Juvenil del Condado de El Paso.

Sólo en los primeros cinco meses de 2023, más de 650 niños y adolescentes, algunos de tan solo 10 años, enfrentaron estos cargos.

Ahora, el Departamento de Seguridad Pública de Texas está lidiando con una acumulación de casos mientras la agencia se esfuerza por hacer que se analicen estos vaporizadores para asegurarse de que no contengan cáñamo legal, que puede tener niveles bajos de THC.

Si bien la posesión de hasta 2 onzas de mariguana es un delito menor en Texas, la posesión de concentrados de THC utilizados en dispositivos de vapeo se considera un delito grave que se castiga con dos años de prisión perpetua, según la cantidad. Texas es uno de los únicos siete estados del país donde la posesión de incluso una pequeña cantidad de concentrados de THC conlleva cargos tan elevados.

Un menor a unas pocas millas de distancia en Nuevo México solo enfrentaría una infracción civil y 48 horas de servicio comunitario por la misma infracción.

“Lo que sucedió después de Covid, una vez que los niños regresaron al campus, hubo esta enorme ola de problemas sociales y emocionales, mucha depresión, mucha ansiedad. Y mi hijo era uno de ellos”, dijo el papá de Tony a El Paso Matters.

“No teníamos idea de que era un delito automático debido a la concentración de THC en el cartucho. Si hubiera sido una articulación o incluso unas pocas articulaciones, no sería tan grave”.

El Paso Matters no identifica a Tony ni a su padre para proteger su privacidad.

Para este informe detallado que incluye entrevistas con padres, expertos legales, educadores e investigadores, El Paso Matters analizó datos para descubrir qué tan prolífico se ha vuelto el vapeo de THC entre los menores; las leyes en torno a la mariguana y los esfuerzos para transformar el sistema de justicia penal; los intentos, a veces infructuosos, de abordar el consumo de sustancias en menores; y la investigación emergente sobre la prevención del consumo de cannabis entre los jóvenes en el panorama en constante evolución de la legalización en los Estados Unidos.

Inusual epicentro

En El Paso, el problema parece traspasar los límites socioeconómicos, y las escuelas son el epicentro donde los jóvenes son atrapados vapeando THC y son remitidos a las fuerzas del orden.

“Esto está pasando en todos los campus, y es una amplia gama de niños”, dijo el abogado defensor penal Omar Carmona. “Veo a muchos niños consumados que enfrentan estos cargos. Niños con excelentes calificaciones que participan en actividades extracurriculares y tienen una reputación bastante buena en el campus, incluso ellos lo están usando”.

Los correos electrónicos obtenidos por El Paso Matters de los distritos escolares locales describen a estudiantes que fueron encontrados bajo la influencia en clase y admitieron haber usado un vaporizador de THC.

Algunos fueron atrapados vapeando en los partidos de fútbol o en los baños de la escuela, mientras que otros quedaron atrapados en una búsqueda de drogas al azar. En al menos un caso, los administradores del Distrito Escolar Independiente de El Paso encontraron a un estudiante, del que se sospechaba que estaba bajo la influencia, en posesión de siete bolígrafos de vape etiquetados que contenían dos gramos de THC cada uno.

Al menos el 60 por ciento de los arrestos de menores por THC fueron realizados por oficiales de recursos escolares, pero es probable que la cantidad de arrestos que tuvieron lugar en las escuelas sea mucho mayor, ya que las fuerzas del orden locales ayudarán a los distritos sin su propia fuerza policial.

Carmona dijo que en muchos casos, los padres no son conscientes de la gravedad de las consecuencias que conllevan los cargos por posesión de THC, que a menudo conducen a una serie de nuevos problemas para los jóvenes a medida que se introducen en el sistema de justicia penal.

Después de que un menor ha sido acusado de posesión de THC, su caso generalmente se remite al departamento de libertad condicional juvenil del condado. En la escuela, muchos estudiantes enfrentan consecuencias disciplinarias adicionales, incluida la colocación en una escuela alternativa y la prohibición de actividades extracurriculares.

“Estamos viendo muchos niños buenos que terminan en un ambiente escolar alternativo y créanme cuando les digo que son miserables”, agregó Carmona.

En el caso de Tony, se les permitió permanecer en sus clases normales bajo el programa de primer delincuente de vapeo de Pebble Hills High School. Se les exigió que usaran uniforme en la escuela, algo que no se requiere de otros estudiantes.

“Era como una especie de letra escarlata, como, 'Mira lo que están usando. Deben haberlo jodido'”, dijo el papá de Tony. “¿Cuál fue el punto de eso? ¿Para humillarlos? ¿Cómo les ayudó eso a aprender la lección?”.

Incluso antes del arresto, Tony lidiaba con depresión y ansiedad y estaba en terapia por autolesiones.

“Parte de la razón por la que insistimos en la terapia fue el corte”, dijo su papá. “Así que hemos estado nerviosos al respecto. Tuvimos que vigilarlos mucho más de cerca, pero es más difícil hacerlo cuando tanto mamá como papá están trabajando”.

Desvío del sistema de justicia penal

Pasaron meses antes de que Tony llegara al escritorio de un oficial de libertad condicional juvenil para una entrevista. Durante ese tiempo, la incertidumbre de lo que sucedería a continuación hizo que la salud mental de Tony se disparara.

“Están enojados por eso ahora, pero enojados porque todavía no tenemos ni idea. … Entonces, algunos de estos problemas comienzan a agravarse en mi hijo”, dijo su papá antes de la entrevista.

Ahora Tony participará en un programa de desviación especializado para menores que han sido acusados de posesión de THC por primera vez.

El programa de desviación fue creado a fines de 2022 por la Oficina del Fiscal del Condado de El Paso y el Departamento de Libertad Condicional Juvenil en respuesta al creciente número de casos.

La fiscal adjunta del condado de El Paso, Emily Dawson, dijo que la mayoría de los menores remitidos a la libertad condicional juvenil por THC son delincuentes por primera vez, como Tony, que nunca antes habían enfrentado problemas legales.

“Nuestro enfoque principal en mi oficina, desde que comenzamos a ver este aumento, fue la educación y los servicios para estos niños”, dijo Dawson. “Si vienen con múltiples ofensas, obviamente, eso es algo que se remitirá al proceso judicial. Pero si es un infractor por primera vez... por lo general, los referiremos a la desviación cuando ingresen a nuestro sistema, y eso se debe a que nuestro objetivo es brindarles servicios y asesoramiento y que regresen a sus actividades regulares como niños”.

El programa de desvío también le permite al condado evitar tener que realizar pruebas de la sustancia dentro de un vaporizador.

“Dado que el programa de desvío es voluntario y el menor no admite culpabilidad, no enviamos los vaporizadores para pruebas de laboratorio ya que el caso se cerrará si completan el programa con éxito”, dijo Dawson.

Según la ley de Texas, los productos de cáñamo como el CBD con menos del 0.3 por ciento de THC son legales. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley generalmente analizarán la sustancia para ver si contiene THC a fin de presentar cargos.

Antes de que se puedan procesar los cargos, el tribunal debe probar que la sustancia contiene más del límite legal de THC.

El Departamento de Policía de El Paso tiene un contrato con los laboratorios de Servicios Médicos Nacionales para realizar pruebas de THC, pero el oficial Andrés Rodríguez dijo que actualmente no pueden determinar si está dentro del límite legal.

“En este momento no sabemos si es CBD o no porque nuestra prueba de laboratorio no muestra un porcentaje”, dijo Rodríguez durante una presentación reciente con la Coalición de Defensores de la Prevención de El Paso. “Simplemente muestra positivo o negativo. Así que tenemos todos estos casos que se están acumulando. Mientras tanto, la ciudad está tratando de contratar un laboratorio que pueda analizar un porcentaje, pero eso es un poco más caro”.

Bajo el programa de desviación, se requiere que los menores participen en sesiones de consejería y pasen una prueba de drogas. Dawson dijo que si lo completan con éxito, tendrán la oportunidad de sellar su registro.

Si no pasan la prueba de drogas, es posible que se requiera que el menor pase por un programa de desviación más largo que podría durar hasta seis meses, o que se le envíe a través del proceso judicial.

Si un menor es declarado culpable y adjudicado, es posible que deba someterse a libertad condicional. Dawson dijo que el término estándar en la libertad condicional juvenil es de seis meses, pero algunos pueden permanecer en el programa hasta los 18 años.

Estricta vigilancia

Bajo libertad condicional, a los menores se les puede exigir que cumplan con un toque de queda, se sometan a exámenes de detección de drogas al azar e incluso se les puede exigir que usen un monitor de tobillo si se considera que corren el riesgo de fugarse.

Los registros muestran que de los más de 1,800 casos remitidos a libertad condicional juvenil por THC en los últimos cuatro años, el 25 por ciento fueron desestimados, el 33 por ciento aún están pendientes y el 36 por ciento pasó por un programa de desviación. El 6% restante fueron adjudicados, el término utilizado en los tribunales de menores para los condenados.

De los 780 casos que estaban en libertad condicional o pasaron por un programa de desvío, poco menos del 90 por ciento se completó con éxito.

Si bien existe la idea errónea de que un registro juvenil se borra una vez que la persona cumple 18 años, Carmona dijo que ese no es realmente el caso.

“En una abrumadora mayoría de los casos (los registros son) elegibles para ser sellados, pero los padres o el niño, cuando se convierte en adulto, tienen que solicitar a la corte que selle el registro. Así que no es algo automático”, dijo Carmona.

Explicó que si no se sella, estos antecedentes penales juveniles aún pueden afectar la capacidad de una persona para conseguir un trabajo, unirse al ejército o calificar para ayuda financiera.

El ascenso del cartucho

A medida que la mariguana se hizo más accesible para los adultos en Nuevo México, algunos padres y educadores se han preguntado si estos productos de cannabis vendidos lícitamente están provocando un aumento en el vapeo de THC por parte de los jóvenes.

Pero Dawson dijo que el condado ya había visto un aumento repentino en los cargos por posesión de THC entre menores antes de que Nuevo México legalizara la mariguana en 2022.

“El aumento de niños que vapean y son arrestados por cargos de THC realmente comenzó un poco antes de la pandemia”, dijo Dawson a El Paso Matters. “Así que no podemos relacionarlo con la legalización en Nuevo México porque ya estaba ocurriendo. Pero lo que podemos decirles es que también ha seguido aumentando desde ese momento, y generalmente está ocurriendo en las escuelas”.

En 2017, 16 menores de 17 años fueron arrestados por posesión de cartuchos de vapeo de THC, según Dawson, y 40 fueron arrestados en 2018. En 2019, el número aumentó a casi 250.

Dawson señaló que la cantidad de cargos de THC relacionados con el vapeo juvenil disminuyó durante los cierres por la pandemia, pero comenzó a aumentar nuevamente cuando los estudiantes regresaron a las clases en persona. Solo 65 menores fueron acusados por posesión de concentrados de THC en 2020, según muestran los datos.

Si bien la gran mayoría de los estudiantes que enfrentan cargos por delitos graves por vapear THC tienen 13 años o más, en los últimos años se ha agregado a la lista un número creciente de niños más pequeños.

En 2021, los niños más pequeños acusados de un delito grave por un vaporizador de THC tenían 11 años. En los primeros tres meses de 2023, al menos cinco niños de 10 años fueron acusados de un delito grave de posesión de THC.

Aún así, los funcionarios señalaron que estos casos son probablemente atípicos.

El aumento reciente de jóvenes que vapean THC no es exclusivo de El Paso.

La investigación muestra que el vapeo se ha convertido en el método más popular para consumir mariguana entre los adolescentes en los Estados Unidos

Alrededor del 15 por ciento de los estudiantes en Estados Unidos entre las edades de 9 y 19 años admitieron en 2022 vapear THC al menos una vez en la vida, y alrededor del 8 por ciento lo había hecho en los 30 días anteriores, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. Encuesta Nacional de Tabaquismo en Jóvenes .

Además, la cantidad de estudiantes de último año de secundaria que admitieron haber vapeado THC al menos una vez aumentó del 12 por ciento en 2017 al 28 por ciento en 2022, según el estudio en curso Monitoreo del futuro sobre el uso de drogas, que encuesta a aproximadamente 50 000 estudiantes de Estados Unidos cada año . La encuesta también encontró que en 2022, el 15% de los estudiantes de último año de secundaria admitieron haber vapeado THC al menos una vez en los 30 días anteriores y el 2% dijo que lo hacía a diario.

Aún así, la encuesta encontró que la gran mayoría de los estudiantes en los Estados Unidos desaprueban el vapeo de THC, aunque puede variar según la edad, con una tasa de desaprobación del 80 por ciento en el 8° grado, 73 por ciento en el 10° grado y 68 por ciento en el 12° grado.

Dawson señaló que el aumento de jóvenes que vapean THC puede deberse simplemente a la facilidad de acceso.

“Desafortunadamente, es muy fácil obtener cualquier dispositivo de THC”, dijo Dawson. “Ahora, en muchos casos, debido a la forma en que los niños están en línea, pueden hablar con traficantes de drogas a través de redes como Instagram y recibirlo en su casa. Es cierto que parte de él probablemente provenga de lugares como Nuevo México y Colorado, pero lo que sabemos es que es de fácil acceso”.