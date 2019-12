Arrestan en Dallas a ex secretario de seguridad de México

Nueva York– El ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, hizo una primera comparecencia ante un tribunal de Dallas el martes bajo cargos de que aceptó sobornos millonarios del cártel de Sinaloa para dejarlos operar con impunidad en México.

García Luna, de 51 años, renunció a su derecho a una audiencia de identificación. Habló con ayuda de un intérprete. Su audiencia de detención está programada para el 17 de diciembre.

Los alguaciles federales de Estados Unidos escoltaron a García Luna a la corte junto con otros seis hombres, pero lo sentaron por separado en una esquina, donde habló brevemente con un abogado.

Sus manos y pies estaban esposados y estaba vestido con tenis azules, jeans y un suéter con cierre.

Durante la audiencia, que duró menos de 10 minutos, un grupo de agentes federales vestidos de civil hicieron una fila frente a la pequeña y única puerta pública de la sala.

La abogada del exsecretario rechazó comentar o confirmar su nombre completo tras la audiencia.

García Luna, quien vive en Florida, fue acusado por la fiscalía federal de Brooklyn de tres cargos de asociación ilícita para el tráfico de cocaína y de mentir en declaraciones, dijeron las autoridades en un comunicado el martes.

Los fiscales de Brooklyn, donde se lleva a cabo una investigación al cártel, dijeron que buscarán trasladar al ex secretario a Nueva York.

El fiscal federal Richard P. Donoghue dijo que el exfuncionario aceptó millones de dólares en sobornos del entonces líder del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, “cuando controlaba la policía federal mexicana y era responsable de garantizar la seguridad pública en México”.

“El arresto demuestra que estamos resueltos a llevar ante la justicia a quienes ayudan a los cárteles a infligir daños devastadores a Estados Unidos y México, independientemente de los puestos que ejercían cuando cometían sus crímenes”, añadió el fiscal.

De 2001 a 2005, García Luna encabezó la Agencia Federal de Investigaciones, y de 2006 a 2012 fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública, que controlaba a la Policía Federal.

Felipe Calderón, quien fue presidente de México de 2006 a 2012, tuiteó el martes que se había enterado del arresto por redes sociales.

“Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho, como de los cargos que, en su caso, se le imputen”, señaló en la red. “Mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley”.

En 2018, el ex miembro del cártel Jesús Zambada declaró en el juicio a “El Chapo” en Nueva York que entregó personalmente al menos 6 millones de dólares a García Luna por encargo de su hermano mayor, el capo Ismael “El Mayo” Zambada.

El dinero fue entregado durante dos encuentros en un restaurante en México entre inicios de 2005 y fines de 2007, añadió.