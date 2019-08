Arrestan a 680 indocumentados durante redadas en Mississippi

Morton, Mississippi – Agentes migratorios federales allanaron el miércoles varias plantas procesadoras de alimentos en Mississippi, arrestando a 680 trabajadores –en su mayoría hispanos– en la operación más grande de su tipo en al menos la última década.

Las redadas, planeadas desde hace meses, ocurrieron horas antes de que el presidente Donald Trump realizara una visita a El Paso, Texas, ciudad fronteriza habitada mayormente por latinos y en la que un atacante vinculado a un largo manifiesto publicado en línea sobre una ‘invasión hispana’ ha sido acusado de matar a tiros a 22 personas.

Las autoridades llenaron tres autobuses –dos de hombres y uno de mujeres– en la procesadora de carne de pollo Koch Foods Inc. en el pueblo de Morton, a 64 kilómetros (40 millas) al este de Jackson. Fueron llevados a un hangar militar para ser procesados por violaciones migratorias. Unos 70 familiares, amigos y residentes del área se despidieron de ellos desde lejos y gritaron “¡Suéltenlos!, ¡Suéltenlos!”. Después llegaron dos autobuses más.

Un niño de 13 años cuyos padres son de Guatemala lloraba mientras se despedía desde lejos de su madre, empleada de Koch, y permanecía junto a su padre. Algunos trabajadores trataron de escapar a pie pero fueron capturados en el estacionamiento.

Los trabajadores que confirmaron su estatus de residencia legal pudieron irse después de que les revisaran la cajuela de sus autos.

“Fue una situación triste”, dijo Domingo Candelaria, residente legal y trabajador de Koch.

Koch Foods Inc. no tiene relación con los hermanos Charles y David Koch, prominentes donantes conservadores políticos y activistas. La compañía no respondió de inmediato a un correo electrónico que se le envió en busca de comentarios.

Los operativos

Unos 600 agentes inspeccionaron las plantas de varias compañías y rodearon los perímetros para evitar que los trabajadores escaparan. Las operaciones se realizaron en pequeñas localidades de los alrededores de Jackson que tienen una fuerza laboral conformada principalmente por inmigrantes latinos, incluyendo Bay Springs, Carthage, Canton, Morton, Pelahatchie y Sebastapol.

El director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Matthew Albence, dijo a The Associated Press que la operación podría ser la más grande de su tipo hasta ahora en un solo estado.

Cuando se le preguntó sobre el hecho de que las redadas coincidieron con la visita de Trump a El Paso, Albence respondió: “Este es una operación de largo plazo planificada de antemano. Nuestras operaciones para hacer cumplir la ley son racialmente neutras. Las investigaciones están basadas en evidencias”.

La operación fue otra muestra de la emblemática prioridad nacional del gobierno de Trump de combatir la inmigración ilegal. Si bien fue planeada desde hace meses, coincidió con la visita de Trump a El Paso para darles sus condolencias a los residentes tras la masacre del sábado.

Esas demostraciones de fuerza en gran escala eran comunes durante el gobierno del expresidente George W. Bush. El expresidente Barack Obama evitó realizarlas. Y Trump reanudó las redadas laborales, que son inusuales porque necesitan meses de preparación y muchos recursos.