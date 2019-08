Arremeten Sanders y Warren contra rivales moderados

Detroit— Los revoltosos liberales Bernie Sanders y Elizabeth Warren arremetieron en contra de sus rivales moderados que ridiculizaron la propuesta de “Medicare para Todos” durante el debate presidencial demócrata de este martes en el que los pragmáticos menos conocidos advirtieron en contra de “una lista de deseos económicos”.

“No entiendo por qué alguien se toma la molestia de postularse para presidente de Estados Unidos para hablar acerca de lo que realmente no puede hacer y por lo que no debería pelear”, comentó Warren, senadora por Massachusetts, al criticar a sus detractores.

Uno de los moderados, Steve Bullock, gobernador por Montana, atacó a Sanders diciéndole: “La clase trabajadora no puede esperar a que haya una revolución, sus problemas están aquí y ahora”.

La batalla sobre el futuro del partido decidirá exactamente qué tipo de candidato van a elegir los demócratas para que enfrente al presidente Donald Trump en noviembre del 2020.

Es un debate de alto riesgo que enfrentará a los corazones de los votantes contra su cabeza mientras sopesan su deseo de darle una respuesta agresiva a Trump y encontrar una opción segura sobre quién está mejor posicionado para ganar.

La lucha de la izquierda política fue sólo algo secundario en la primera noche de la segunda ronda de los debates demócratas. Veinte candidatos fueron divididos equitativamente para las dos noches del martes y miércoles.

La segunda noche de los debates contará con el favorito Joe Biden y también con Kamala Harris. Los grupos fueron escogidos al azar por el presentador de CNN.

En muchos aspectos, el debate sólo está empezando.

La nominación demócrata no estará asegurada hasta que se lleve a cabo la convención nacional del partido que será el próximo mes de julio en Wisconsin.

A pesar del largo camino que queda por delante, existe una creciente sensación de urgencia para muchos candidatos que están luchando por la supervivencia.

Más de una docena podría quedar fuera de la siguiente ronda –y quedaría eliminado de la competencia– si no puede llegar a la nueva meta en los sondeos y en la recaudación de fondos implementadas por el Comité Nacional Demócrata.

El ex representante de Texas, Beto O’Rourke, quien va a participar en el primer debate, es probable que califique, aunque está tratando de detener su considerable caída en las encuestas.

Sin embargo, los que están especialmente en riesgo de los participantes de este martes incluyen a Bullock y al ex gobernador de Colorado John Hickenlooper, que son los únicos gobernadores que están compitiendo, y los nativos del norte-centro del país como la senadora Amy Klobuchar de Minnesota y Tim Ryan, representante por Ohio.

También están el ex representante por Maryland John Delaney y la autora y activista Marianne Williamson.

Los contendientes mejor conocidos como Warren, Sanders y el alcalde Pete Buttigieg de South Bend, Indiana, enfrentan un desafío menos extremo.