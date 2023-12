Arrecia guerra ‘migratoria’ de Abbott vs Biden

The New York Times | El mandatario estatal asegura que bajo la nueva legislación caerá el número de indocumentados que cruzan desde México The New York Times

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Brownsville, Texas– El gobernador Greg Abbott intensificó el lunes su desafío a las políticas fronterizas del presidente Joe Biden al firmar una medida que permite a los oficiales encargados de hacer cumplir la ley de Texas arrestar a migrantes que ingresan al estado desde México sin autorización legal, preparando el escenario para un enfrentamiento con el Gobierno federal. “La inacción deliberada de Biden ha dejado a Texas a su suerte”, dijo Abbott durante el evento de firma del proyecto de ley en una granja privada a lo largo del Río Grande en Brownsville, entre un campo de sorgo y una pequeña sección de valla fronteriza construida por el estado. Una bandera de Texas ondeaba desde una grúa de construcción detrás de Abbott y docenas de agentes del orden y legisladores estatales, mientras un pequeño perro callejero color canela deambulaba entre la multitud reunida. Junto a Abbott había letreros que decían, en inglés y español: “¡Advertencia! Es ilegal cruzar aquí. Se castigará con expulsión o encarcelamiento”. Abbott impulsó la legislación, que fue aprobada en una sesión especial de la Legislatura estatal dominada por los republicanos el mes pasado a pesar de las fuertes objeciones de los demócratas, grupos de derechos de los inmigrantes y organizaciones hispanas que argumentaron que la medida violaba la Constitución de Estados Unidos y alentaría la discriminación racial. Algunos sheriffs fronterizos también se han opuesto a la legislación, expresando preocupación de que podría abrumar rápidamente las cárceles y tribunales locales incluso si una fracción de los que cruzan la frontera todos los días fueran arrestados. En sólo una sección de la frontera de mil 254 millas de Texas con México, alrededor de las ciudades de Eagle Pass y Del Río, los agentes federales encontraron 38 mil migrantes en octubre. El aumento de inmigrantes se ha convertido en una carga política para el presidente Joe Biden, quien ha sido criticado por republicanos y algunos demócratas por el número récord de llegadas a la frontera Sur bajo su mandato. Al firmar la ley, Abbott, un republicano en su tercer mandato, dio su paso más directo hasta el momento al desafiar a la administración Biden por la política federal de inmigración, que actualmente está siendo negociada entre el presidente y el Congreso. La ley de Texas entrará en vigor en marzo y es probable que pase por los tribunales en los meses siguientes, justo cuando se intensifican las campañas presidenciales y del Congreso. Los expertos legales han dicho que la legislación podría crear la oportunidad para que la Corte Suprema de Estados Unidos revise un caso de 2012 –Arizona vs Estados Unidos–, que se decidió por estrecho margen a favor del poder del Gobierno federal para establecer la política de inmigración. Abbott calificó la legislación que firmó el lunes como “tan extrema” que alejaría a los inmigrantes de Texas. “Esperamos una caída dramática: más del 50 por ciento, tal vez el 75 por ciento de las personas que cruzan la frontera ilegalmente dejarán de ingresar por el estado de Texas”, dijo, sugiriendo que en lugar de eso cruzarían por otros estados de Estados Unidos. Mientras Abbott se preparaba para firmar la medida, los miembros demócratas del Congreso de Texas enviaron una carta al Departamento de Justicia instando a la agencia a detener lo que consideraban “el proyecto de ley estatal antiinmigrante más extremo de Estados Unidos”. El Departamento de Justicia, así como el Departamento de Seguridad Nacional, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. En los últimos dos años, Abbott ha intensificado constantemente un programa multimillonario de vigilancia fronteriza a nivel estatal, conocido como Operación Estrella Solitaria, desplegando miles de tropas de la Guardia Nacional y policías estatales en una misión de patrullar indefinidamente la frontera. En el marco del programa, la Policía Estatal ha arrestado a miles de inmigrantes acusados de delitos menores de allanamiento. Pero esas detenciones sólo podían realizarse en terrenos privados y con el consentimiento del propietario. Y el esfuerzo no ha disuadido los cruces ilegales, que han continuado en niveles elevados. La nueva ley convierte en un delito menor cruzar a Texas desde México por cualquier otro lugar que no sea a través de los puertos de entrada legales. También permitiría, durante el proceso judicial, ordenar a los migrantes que regresen a México o enfrentar un proceso judicial si no aceptan irse. Una segunda infracción sería un delito grave. El lunes, funcionarios federales de inmigración cerraron puentes ferroviarios internacionales en Eagle Pass y El Paso para que los agentes fronterizos pudieran ser reasignados para manejar la gran cantidad de inmigrantes que llegaban allí. Cruzar entre puertos de entrada ya es un delito según la ley federal. Pero los agentes federales a menudo no procesan a los inmigrantes hasta que cometen una segunda infracción, admitiendo en el país a muchos de los que cruzan por primera vez, especialmente mujeres y niños. Como resultado, Abbott y otros republicanos de Texas han argumentado que la ley federal no se está aplicando como ellos creen que debería hacerse. La nueva ley del estado no permite que los inmigrantes que solicitan asilo eviten el arresto o el procesamiento a menos que su solicitud de asilo ya haya sido concedida, un proceso que puede llevar años. Abbott ha tomado otras medidas para llamar la atención sobre el aumento en la frontera, incluida la instalación de alambre de púas a lo largo del Río Grande y el transporte en autobús de decenas de miles de inmigrantes desde ciudades fronterizas de Texas a ciudades gobernadas por demócratas como Nueva York, Washington, Los Angeles y Chicago. Los opositores han prometido presentar una demanda para impedir que la nueva ley entre en vigor. “Nuestra opinión es que Texas no tiene autoridad para vigilar y procesar delitos de inmigración”, dijo David Donatti, abogado sénior de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) de Texas. “Iremos a un tribunal federal para que nunca puedan hacerlo”. Abbott también promulgó el lunes alrededor de $1.5 mil millones en fondos adicionales para la construcción estatal de una barrera fronteriza. Los legisladores no proporcionaron fondos para apoyar arrestos o procesamientos adicionales de migrantes, ni estimaron los costos asociados. Para procesar los arrestos por invasión de propiedad privada bajo la Operación Lone Star, Texas ya ha construido áreas de procesamiento específicas y espacio reservado en las prisiones estatales para que actúen como cárceles para los inmigrantes detenidos por cargos de invasión de propiedad privada. Ryan Urrutia, comandante de patrulla de la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, dijo que el sheriff no apoyaba la legislación por temor a que sembrara desconfianza hacia las autoridades en la comunidad mayoritariamente hispana. Urrutia dijo que la oficina había proyectado que podría agregar alrededor de $6 millones en costos anuales para el Condado de El Paso, aunque advirtió: "Nadie lo sabe".