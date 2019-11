Arrasa incendio ex farmacia McCrory’s

El edificio que albergara a la antigua farmacia McCrory’s, en el oeste de El Paso, fue destruido totalmente por un incendio la madrugada del jueves, en las primeras horas del Día de Acción de Gracias.

Elementos del Departamento de Bomberos de El Paso (EPFD) señalaron que el inmueble, en este momento abandonado y ubicado en el 6151 Dew Drive, no pudo ser salvado.

“Esperaremos a que el techo se queme. Una vez que lo haga, podremos extinguir el incendio”, dijo el comandante del incidente, Carlos Franco, mientras el fuego aún ardía, entrevistado por KVIA TV Canal 7.

Grandes llamas salieron del tejado de la farmacia, que terminaron colapsando la estructura.

El siniestro no dejó ningún herido e inició alrededor de las 2 am. Hasta el momento no se ha establecido la causa del incidente.

Con más de 60 años en operaciones, McCrory’s perteneció a una familia de El Paso durante varias décadas, hasta que fue vendida en 2015 al corporativo Dougherty Pharmacy, con sede en Dallas.

Dougherty vendió el listado de clientes de McCrory’s y otras tres farmacias pequeñas a un corporativo multimillonario en mayo de este año. Como parte del arreglo, McCrory’s cerró sus puertas este verano al ser considerada una institución no redituable.