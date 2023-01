Arrancará UTEP bienvenida al Semestre de Primavera

El Paso.- La Universidad de Texas en El Paso (UTEP) dará la bienvenida a los estudiantes al campus para el semestre de primavera con una serie de eventos de dos semanas llamada Miner Welcome. Se invita a los estudiantes a aprender más sobre oportunidades y recursos en el campus y conectarse con sus compañeros de estudios. La serie comienza con una celebración del Día de Martin Luther King Jr. a las 11:30 a. m. del martes 17 de enero en Centennial Plaza. Organizado por el Centro de Liderazgo y Compromiso Estudiantil, el Consejo Griego Multicultural y la Unión de Estudiantes Negros, el evento contará con artistas y oradores que honrarán a King y otros líderes de derechos civiles. Los oradores y artistas incluyen a Carleton Brown, Ph.D., profesor asociado en la Facultad de Educación, y el estudiante Abeni Merriweather, quien interpretará "Lift Every Voice and Sing", conocido como el himno nacional negro. También habrá comida gratis.

Con más de 25 eventos Miner Welcome programados, a los estudiantes no les faltarán cosas para hacer en sus primeras dos semanas de regreso al campus, incluido aprender más sobre el Centro de Recreación Estudiantil, las hermandades y fraternidades, y otras formas de participar.

“El objetivo detrás de Miner Welcome es ayudar a nuestros estudiantes, ya sea como estudiantes por primera vez o estudiantes que regresan, a participar en el campus con nuestra comunidad del campus y aprender sobre los recursos y oportunidades para ellos”, dijo Charlin Jones-Chavez, Ph.D., Vicedecana de Estudiantes de la UTEP.

Chalk the Plaza es un evento nuevo para el semestre de primavera y se lleva a cabo el lunes 23 de enero. Los estudiantes están invitados a mostrar su destreza artística a través de ilustraciones con tiza en Union Plaza. Celebrado por primera vez en el otoño de 2021 y continuado nuevamente en el otoño de 2022, esta es la primera vez que este evento se llevará a cabo en la primavera.

“Tenemos algunos estudiantes increíblemente talentosos en nuestro campus”, dijo Jones-Chavez. "Esta es una oportunidad increíble para que creen algunas obras de arte que pueden vivir en Union Plaza durante aproximadamente 24 a 48 horas".

Los estudiantes también pueden esperar la Feria de Bienestar e Involucrarse el miércoles 18 de enero y el jueves 19 de enero en Union.

“Es una oportunidad de interactuar con nuestras organizaciones estudiantiles y conocer los recursos departamentales disponibles para los estudiantes”, dijo Jones-Chavez.

Otros eventos de bienvenida a los mineros incluyen:

7 p. m. Sábado, 21 de enero: Baloncesto masculino vs. Florida Atlantic University

Muestre su orgullo minero y vea cómo el equipo de baloncesto masculino de UTEP se enfrenta a Florida Atlantic University en el Don Haskins Center. Los boletos gratuitos para estudiantes están disponibles en www.utepminers.com/tickets. Haga clic en "Reclamar boletos de estudiante".

3-5 pm Lunes, 23 de enero: Lanzamiento de liderazgo Primavera 2023

Inicie su desarrollo de liderazgo con actividades y chocolate caliente. Los estudiantes están invitados a unirse al Centro de Liderazgo y Compromiso Estudiantil de UTEP en Union Building East, Bután Lounge.

18:00 Lunes, 23 de enero: Rec.

Los estudiantes experimentarán actividades deportivas, clínicas de aventuras al aire libre, clases de gimnasia y natación en el Student Rec Center, así como también aprenderán sobre oportunidades laborales, deportes intramuros, viajes de aventuras al aire libre y más.

10 a. m. miércoles, 25 de enero: Conoce a los griegos.

Los estudiantes están invitados a visitar Centennial Plaza para obtener más información sobre las hermandades y fraternidades disponibles en el campus.

Visite utep.edu/MinerWelcome para obtener una lista completa de eventos.

