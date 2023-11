Arrancan campañas para sheriff y procurador

La temporada electoral de 2024 comenzó el sábado, el primer día en que los candidatos pudieron presentar oficialmente su candidatura para las primarias de marzo.

Y si bien varias contiendas federales y estatales estarán en la boleta –desde presidente de Estados Unidos hasta representantes estatales– las dos contiendas locales de alto perfil son para los puestos de sheriff y fiscal de Distrito del Condado de El Paso.

Hasta ahora cinco candidatos, incluidos cuatro demócratas, han anunciado que se postulan para reemplazar al sheriff Richard Wiles, quien se jubila y no busca la reelección después de 16 años en el cargo.

En la carrera por el puesto de fiscal de Distrito, tres demócratas y un republicano se han anunciado para el puesto, que saltó a la palestra el año pasado cuando la anterior fiscal del Distrito renunció abruptamente, dejando el cargo en un estado de parálisis.

“Lo que la gente no se da cuenta es que se necesitarán décadas de reconstrucción para que la Oficina del Fiscal de Distrito vuelva a donde estaba”, dijo el abogado defensor de El Paso, Leonard Morales.

Renuncia abrupta

Yvonne Rosales, quien fue elegida fiscal del Distrito en 2020, renunció dos años después de su mandato antes de que se llevara a cabo un juicio para destituirla de su cargo. Durante su mandato, la defensora pública del Condado de El Paso consiguió que se desestimaran miles de casos penales sin juicio ni audiencia porque la Oficina del Fiscal del Distrito no trasladó los casos a través del sistema judicial en el tiempo permitido por la ley. Rosales también fue criticada por desmantelar la unidad de violencia doméstica y manejar mal varios casos penales.

Morales, quien se postuló para DA hace cuatro años, dijo que los votantes en 2020 no entendieron cuán poderosa e importante es esa posición. Espera que a los votantes les vaya mejor esta vez.

“Obviamente, el nuevo fiscal del Distrito debe tener una buena mentalidad jurídica porque tiene que tomar decisiones que afectan a mucha gente”, dijo. “Pero igualmente importante es que la persona tenga experiencia en administración y preparación de presupuestos. Deben conocer el lado burocrático de la operación, el funcionamiento diario de una oficina”.

El puesto del fiscal

La Oficina del Fiscal de Distrito, que cubre los condados de El Paso, Hudspeth y Culberson, tiene 175 empleados y un presupuesto operativo de $21,7 millones. El fiscal de distrito cumple un mandato de cuatro años y recibe un pago de 198 mil dólares, calculado según el estatuto estatal.

El abogado de El Paso, Justin Underwood, dijo que espera que los votantes se tomen el tiempo para examinar el historial de todos los candidatos al fiscal del distrito analizando sus carreras completas.

“Creo que la experiencia de los candidatos es lo más importante”, dijo Underwood. “¿Quién ha juzgado más casos? ¿Quién ha manejado la colección más diversa de asuntos legales? ¿Quién tiene experiencia de liderazgo en la gestión/gestión de una oficina o entidad exitosa?”.

Entre los que han anunciado que se postularán para fiscal de Distrito se encuentra el titular republicano Bill Hicks, quien fue designado por el gobernador Greg Abbott para reemplazar a Rosales. Todavía no tiene un oponente republicano en las primarias.

Hasta ahora, tres demócratas han dicho que se postularán para fiscal del Distrito.

Incluyen a James Montoya, ex asistente del fiscal de distrito que perdió ante Rosales en la segunda vuelta demócrata de 2020; Nancy Casas, asistente del fiscal del Condado de El Paso que anteriormente trabajó en la Fiscalía de Distrito, y Alma Trejo, quien se jubiló como juez del Tribunal Penal N°1 del Condado de El Paso y anteriormente trabajó en la Oficina del Fiscal de Distrito.

Dado que ningún republicano ha sido elegido fiscal de Distrito en el Condado de El Paso, el presidente del Partido Demócrata del condado de El Paso, Michael Apodaca, dijo que es importante que los votantes en las primarias demócratas examinen a los candidatos.

“Tenemos tres grandes candidatos. En las primarias nos aseguramos de incluir al candidato correcto en la boleta electoral de noviembre”, dijo Apodaca.

El puesto del sheriff

En la carrera por el puesto de sheriff del Condado de El Paso han anunciado cuatro demócratas y un republicano. El sheriff cobra 190 mil dólares al año, cumple un mandato de cuatro años y supervisa un presupuesto de 147 millones de dólares.

Los demócratas que lo han anunciado públicamente son Ryan Urrutia, un comandante de la Oficina del Sheriff; Oscar Ugarte, agente del Condado; Bobby Flores, quien se retiró de la Oficina del Sheriff después de 33 años, y Raúl Mendiola, ex policía de El Paso.

La republicana Minerva Torres Shelton, una agente retirada del FBI, ha dicho que planea presentarse a las primarias republicanas.

La boleta primaria de marzo también incluirá otras contiendas judiciales, así como los jueces de paz, el comisionado del condado, Distrito 3, todos los agentes del condado, el fiscal del condado y el tasador-recaudador de impuestos.

Cualquiera que desee presentarse a las primarias tiene hasta el 11 de diciembre para presentar su solicitud. La votación anticipada se realizará del 20 de febrero al 1 de marzo. El último día para solicitar una boleta por correo es el 23 de febrero. Las elecciones primarias en Texas serán el 5 de marzo.

Otros cargos en juego

Estas son algunas de las otras carreras clave en las primarias demócratas:

• Distrito 77 de la Cámara de Representantes de Texas: la titular Lina Ortega no busca la reelección. Tres ex funcionarios electos han declarado su intención de postularse: el ex comisionado del Condado de El Paso, Vince Pérez; la representante municipal Alexsandra Annello, y la ex representante estatal Norma Chávez.

• Precinto 1 del Comisionado del Condado de El Paso: el titular Carlos León se jubila y no busca la reelección. Jackie Butler, asesora principal de políticas de León, ha dicho que se postulará para el cargo.

• Tribunal de Distrito 65: la jueza Yahara Gutiérrez se jubila. El abogado defensor Omar Carmona y la fiscal adjunta del Condado Selina Sáenz han dicho que se postularán.