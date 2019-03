Apple presenta su servicio de TV

Cupertino, California — Para Apple no es suficiente con que haya un iPhone en el bolsillo de cada persona o una computadora Mac en cada escritorio: quiere que nunca te alejes del universo de la empresa.

La empresa develó en un evento en sus oficinas sede en Silicon Valley una estrategia abarcadora de diversos servicios para los más de mil millones de iPhones e iPads en uso, con una suscripción mensual de programación de televisión, videojuegos y de noticias, además de una tarjeta de crédito.

El anuncio de su oferta de video original, Apple TV+, fue hecho con ayuda de estrellas de Hollywood como Steven Spielberg —quien produjo una serie antológica—, además de Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell —protagonistas de la nueva serie Morning Show, sobre un programa de televisión matutino— y hasta personajes de Plaza o Barrio Sésamo y figuras del mundo del entretenimiento como Oprah. Apple TV+ no tendrá cortes de anuncios en su programación y se lanzará a finales del año en más de cien países. Apple aún no revela detalles sobre el costo de la suscripción.

Evolución

Los nuevos servicios de Apple son una evolución de su negocio. Durante años la empresa se ha enfocado sobre todo en dispositivos de hardware, confiada en que los consumidores actualizarán sus teléfonos y tabletas después de algunos años. Sin embargo, conforme la tecnología y las mejoras de diseño han sido menos evidentes, la demanda por el iPhone, el principal producto de la compañía, se ha estancado.

Apple ahora busca vender contenidos y servicios para los mil 400 millones de dispositivos activos de la empresa, desde el sistema de Apple TV, los relojes Apple Watch, computadoras Mac e iPads.

Apple entonces espera que, además de pagar unos mil dólares cada dos o tres años para tener un nuevo iPhone, los consumidores también desembolsarán unos 20 0 30 dólares al mes para el contenido, de modo que el sea el único destino necesario para conseguir música, videos y noticias en todos los dispositivos del gigante tecnológico.

Apple tiene 56 millones de suscriptores en el servicio de música. Ofrece un servicio de almacenamiento en la nube por un pago mensual. Apple ganó 10.900 millones de dólares de sus servicios y contenido en los últimos tres meses de 2018, en comparación a 73.400 millones por las ventas de hardware.

Pero la empresa ve una oportunidad para tener una parte mucho mayor en las vidas de sus consumidores.

Con la plataforma televisiva y de películas anunciada este lunes, Apple se suma —algo tarde— al ámbito ya repleto de empresas tecnológicas que tienen programación de video original. La apuesta multimillonaria de la compañía palidece frente a los montos desembolsados por Netflix y Amazon en Hollywood y en producciones de todo el mundo. Tan solo en 2018, Netflix gastó por lo menos 8000 millones de dólares en nuevo contenido. YouTube y Facebook también han gastado grandes cantidades para tener programación original en video.

La suscripción de Apple News+, que tendrá su arranque para Estados Unidos y Canadá, dará acceso a trescientas revistas como The New Yorker o National Geographic. Además tendrá periódicos como Los Angeles Times y The Wall Street Journal, a un costo de 9,99 dólares al mes.