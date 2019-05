Apoyan a 10 mujeres para salir de la violencia

En lo que fue la última entrega de becas económicas ‘Cycle for Change’ a mujeres categorizadas como víctimas de la violencia, la Procuraduría del Condado favoreció con 20 mil dólares a 10 mujeres para que continúen con sus estudios y puedan obtener un empleo en el futuro.

El programa el cual estuvo vigente durante los 5 últimos años logró recaudar alrededor de 50 mil dólares en los paseos ciclistas organizados anualmente y benefició a 50 mujeres con igual número de becas.

“Esta beca nos da la oportunidad para salir adelante. En mi caso voy a buscar certificaciones que me ayuden en mi carrera como entrenadora profesional”, afirmó Isabel Zamora, madre de dos hijos.

Ella al igual que decenas de mujeres que sufren relaciones abusivas, comentó que durante 10 años vivió tres episodios dramáticos de abuso por parte de su pareja. En el último decidió poner punto final a la relación y pedir ayuda profesional.

“Esa fue la gota que derramó el vaso, que me hizo darme cuenta de muchos problemas que había dentro de la relación, abuso emocional, control y pues de ahí me di cuenta que ya no podía seguir con esa relación abusiva y no tanto por mí, sino por mis hijos”, expresó la originaria del Distrito Federal, México.

Explicó que en esa ocasión, su entonces esposo, quiso ahorcarla en un ataque que se dio frente a sus hijos. “Fue demasiado para mí ver a mis hijos aterrados y yo peleando por mi vida”.





Objetivo: Empoderarlas





Caso como éste, dijo Elihú Domínguez portavoz de la procuradora del Condado, son atendidos por nuestra dependencia para apoyar a las madres de familia que sufren el maltrato por parte de sus parejas.

Agregó que el origen de la entrega de becas a mujeres en situaciones agresivas se dio luego de que las afectadas no se decidían a dejar a su pareja por temor a quedarse solas o desamparadas.

“No tenían estudios, trabajo, ni quién les cuidara a sus hijos por lo que acudían hasta cinco veces a solicitar un acta de protección y luego se desistían. Era un circulo vicioso”.

Fue entonces que la procuradora Jo Anne Bernal en conjunto con el Refugio Villa María, un albergue dedicado a la atención de mujeres desamparadas, diseñaron este programa ‘Cycle for Change’ (Pedaleando por un cambio) para recaudar fondos y apoyar a las víctimas.





Trabajan en proyecto





Explicó que a pesar de la cancelación de este programa ya se trabaja en el diseño de otro que lo suplirá para continuar con la ayuda, la cual, dijo, es necesaria para dar soporte y ayudarlas a ser independientes.

La razón de la baja de esta emisión es el retiro de un grupo de abogados especializados en la organización de torneos ciclistas. “El último año nos representó un mayor trabajo porque no somos especialistas en ciclismo, por lo que decidimos modificar el esquema”.





Su hija la motivó a cambiar





Jannet Montoya, de 26 años de edad, es otra de las mujeres beneficiadas con una beca de mil dólares, misma que aprovechará para iniciar sus estudios de paramédico en el campus Rio Grande de El Paso Community College.

“Cuando termine mi carrera quiero abrir un centro de baile y un lugar donde pueda ayudar y educar a mujeres que se encuentren en esta situación de maltrato”, dijo la madre de una pequeña de 7 meses.

“Yo también fue víctima. El padre de mi niña se enojaba y me golpeaba, pero cuando nació mi hija y volvió a pegarme me di cuenta que tenía que salir de esa situación”, expresó la originaria de Sunland Park, Nuevo Mexico.

Ahora, dijo, aquí me tratan muy bien, me he sentido protegida en los lugares en donde he estado, ya no estoy en peligro, comentó tras afirmar que su ex pareja ya no la molesta.





