Apoya Castro exigencias de trabajadores de McDonald’s

Durham, Carolina del Norte— El candidato presidencial demócrata Julian Castro se sumó el jueves en Carolina del Norte a una marcha de trabajadores de McDonald’s, activistas y sindicalistas que piden un aumento del salario mínimo, protecciones contra el acoso sexual y otros beneficios laborales.

Casi todos los candidatos demócratas a la Presidencia han manifestado apoyo a la idea de que el salario federal mínimo debe de ser más del doble de lo actual, 15 dólares por hora, y varios candidatos estaban participando el jueves en otras partes en eventos parecidos al de Carolina del Norte.

La marcha coincidió con la reunión anual de accionistas de McDonald’s en Dallas. Cocineros y cajeros en huelga del restaurante de comida rápida planeaban viajar a la reunión de accionistas, donde participarán en una conferencia por video dada por el senador Bernie Sanders, otro candidato demócrata a la Presidencia.

Castro, ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano y actual alcalde de San Antonio, marchó con unos 200 activistas, trabajadores y sindicalistas desde un parque en Durham hasta un McDonald’s cercano.

Los manifestantes corearon consignas como, “Pon un poco de respeto en mi cheque” y realizaron un mitin enfrente del restaurante.

“Lo que ha pasado en este país en los últimos 40 años es que hemos esperado cada vez menos y menos de los jefes y de las corporaciones más ricas, y hemos esperado más y más de la clase media y los trabajadores pobres”, dijo Castro durante el mitin.

Trabajadores han criticado a McDonald’s en los últimos años por su trato laboral y los salarios que paga. Jamese Cook, de 19 años, de Durham, quien trabaja para un McDonald’s en Durham desde hace cinco meses, dijo que tiene problemas para ayudar a su madre, que vive con ella, a pagar las cuentas con lo que gana.

“Tuve que trabajar más horas para ayudarla”, dijo.

Pero Cook manifestó escepticismo hacia el compromiso de los políticos, incluyendo Castro, hacia la campaña laboral Fight for 15. Dijo que lo que quiere ver es más acciones legislativas concretas.

“Realmente no veo a nadie peleando por el salario mínimo como la gente que está aquí”, dijo. “Éste es sólo el comienzo”, agregó.