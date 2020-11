Aplicará Sheriff ordenanza contra cierre de negocios

Armando Vela/El Diario de El Paso / Restaurantes solo podrán ofrecer servicio para llevar o entrega a domicilio

El Sheriff del Condado de El Paso informó que acatará la orden del juez del condado relativa al cierre de negocios no esenciales que permanezcan abiertos durante la pandemia, en medio de una controversia legal que es opuesta a la postura de Dee Margo, alcalde de El Paso.

“Entendemos que el Procurador General del Estado de Texas ha emitido su opinión de que ciertas disposiciones contenidas en la nueva orden del Juez del Condado de El Paso no son ejecutables. Además, somos conscientes de que se ha presentado una demanda y actualmente está pendiente”, informó la Oficina del Sheriff del Condado en un comunicado.

“Sin embargo, según la opinión emitida anoche por la Oficina de la Procuradora del Condado de El Paso, está claro que la orden del juez del condado es de hecho legal y ejecutable. Como tal, la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso hará cumplir todas las disposiciones de la nueva orden”, agregó.

El viernes pasado Ken Paxton, procurador estatal, sostuvo que el juez Ricardo Samaniego no tenía la autoridad legal para establecer la orden de cierre, pero fue la opinión legal de la procuradora del Condado de El Paso, Jo Anne Bernal, la que disipó la controversia al apoyar el cierre de establecimientos no esenciales.

La procuradora Bernal justificó legalmente la postura del Juez del Condado, la cual enfrenta la oposición del alcalde Margo, un grupo de restauranteros locales y del procurador general de Texas.

Bernal sostuvo que el Capítulo 418 del Código del Gobierno de Texas le otorga al juez del condado Ricardo Samaniego autoridad para emitir órdenes de emergencia durante una declaración de desastre.

Asimismo señaló que la ley de Texas sólo permite al gobernador suspender las disposiciones de cualquier estatuto regulatorio.

De tal forma, la Orden de Emergencia No. 13, emitida por el Juez del Condado, no es un estatuto reglamentario y por lo tanto no está limitada por el gobernador.

La opinión legal de la procuradora del condado especifica que en caso de conflicto entre una orden del juez del condado y la directiva del alcalde, el capítulo 418 establece que prevalecerán las decisiones del juez del condado.

“Como tal, la Orden de Emergencia No. 13, emitida por el Juez del Condado el 29 de octubre de 2020, es válida y ejecutable”, sostuvo Bernal.

De acuerdo a la procuradora del condado, la legislatura estatal nunca autorizó al gobernador a anular las órdenes de emergencia de un juez local, a pesar de las afirmaciones de Margo y del fiscal general de Texas, Ken Paxton.

De hecho, la defensa de Bernal se basa en las limitaciones del gobernador para suspender los estatutos regulatorios estatales, que efectivamente no incluyen las órdenes del juez.

Adicionalmente, Bernal hizo hincapié al decir que la ley es clara en cuanto a que los alcaldes deben cumplir con las órdenes de los jueces del condado.

La orden del juez Samaniego especifica que durante dos semanas los negocios señalados como no esenciales deberán de cerrar sus puertas, es decir: salas de tatuajes, salones de belleza y uñas, gimnasios, locales de masaje, así como el servicio al interior de restaurantes, con la excepción de que podrán ofrecer el servicio de comida para llevar o de entrega a domicilio.

Sin embargo, la oposición del alcalde Dee Margo a la medida hizo que el Departamento de Policía de El Paso informara que no aplicaría la orden del juez Samaniego, incluso a pesar de los números récord de contagio que se viven en la región fronteriza.

La orden del juez Samaniego entró en vigor desde el primer minuto del viernes 30 de octubre, y fue reiterada un día después tras el escrito legal expedido por la procuradora Bernal.

Capítulo 418

En caso de conflicto entre una orden del juez del condado y la directiva del alcalde, el capítulo 418 establece que prevalecerán las decisiones del juez del condado, explicó la procuradora.