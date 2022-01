Aplazan libertad condicional de Lozano

En un acto de misericordia el juez de la Corte de Distrito Judicial 384, Patrick García, aplazó el beneficio de la libertad condicional a Carlos Alberto Lozano, procesado bajo cargos de homicidio en primer grado, para que atendiera los servicios funerarios de su madre, quien murió en días pasados.

El inculpado, quien fue citado el miércoles para que atendiera una última audiencia con el magistrado antes de ir a prisión, no fue detenido, lo que le provocó sorpresa y satisfacción.

“Para demostrarle que soy un juez de compasión lo voy a dejar que vaya a enterrar a su madre”, dijo García al indiciado sentenciado a 25 años de cárcel por el crimen cometido en contra de Jorge Hinojos, el 27 de septiembre del 2015.

Lozano, originario de El Paso, Texas, perdió a su madre el pasado 22 de enero a causa de un paro cardiaco derivado de una enfermedad subyacente y el estrés causado por el inminente encierro de su hijo.

“Me siento más tranquilo y gracias a Dios y al juez podré ir a sepultar a mi madre”, dijo visiblemente contento al salir de la sala del tribual, ubicado en el edificio de la Corte del Condado. “Por la gracia de Dios aún sigo libre”, manifestó al término de la audiencia que duró 12 minutos.

En la comparecencia presidida por la autoridad judicial a cargo de Patrick García, asistieron el fiscal Todd Darnold y Tate Saunders, abogado de Lozano, quienes estuvieron de manera virtual a través de la plataforma zoom.

Luego de la introducción de la causa el abogado Saunders refirió la presentación de la solicitud para emplazar el mandato de ley y permitir a su cliente asistir al velorio de su progenitora a lo que el juez preguntó al fiscal su opinión a la diligencia.

“Creo que el mandato de la Corte ya está dado y en mi opinión debe ser encarcelado sin importar que haya fallecido su madre”, expresó el acusador del DA al magistrado, sin embargo agregó que el juez tenía la discrecionalidad.

“Gracias a Dios que en esta ocasión el juez –García– demostró compasión aunque en otras veces no lo ha demostrado. La verdad no esperaba esto”, dijo aún incrédulo de salir de nuevo a las calles.

Y es que al principio, al llegar al tribunal, fue puesto en el sitio donde regularmente se colocan los detenidos, pero luego se le ordenó que se sentara en una de las bancas para que escuchara los comentarios y resolución.

Vestido con pantalón de mezclilla, sudadera y calcetines dobles, Lozano llegó puntual a la comparecencia e iba preparado para que le pusieran las esposas y lo escoltaran los agentes a la celda. “El fiscal sí quería que el encarcelamiento se hiciera de inmediato”, señaló.

En su percepción dijo que el juez quería ver su presencia en la sala, “a lo mejor dudaba o pensaba que no me iba presentar pero mi abogado ya había puesto la moción para pedir que se me diera un tiempo más para sepultar a mi madre y creo que eso lo hizo reflexionar y darme una oportunidad”.

De acuerdo a la agenda funeraria, las honras fúnebres y la sepultura están programadas para los días 4 y 5 de febrero por lo que el día 7 el inculpado deberá atender lo que sería la última diligencia en los tribunales. Ese día podría consumarse su detención y encarcelamiento.

“Lo importante era que me dieran oportunidad de enterrar a mi madre ya después no importa que me encierren de nuevo, que venga lo que venga”, señaló Lozano.

Y remató: “Voy a seguir peleando y demostrar que soy inocente, pero también denunciaré toda la corrupción que hay en esta Corte y varias otras, al igual que en la Oficina de Distrito Judicial, voy a continuar peleando para exponer a toda esa gente corrupta que está haciendo daño a esta población de El Paso”.

El investigado, quien encabezó su causa y obtuvo su libertad condicional a finales de enero del 2021, después de permanecer 4 años en prisión, manifestó tener confianza de algún día salir absuelto.

Indicó que después de que la Corte de Apelaciones del Octavo Distrito de El Paso, le haya concedido en enero de 2021 su libertad bajo fianza le da herramientas para seguir peleando y demostrar la serie de anomalías, alteración de pruebas, falsedades de declaraciones de testigos y corrupción denunciadas durante el proceso del juicio. “Solamente quiero que se haga justicia”.