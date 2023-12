Aplauden reapertura de cruces ferroviarios

Empresas de transporte, productores agropecuarios y líderes gremiales de Estados Unidos celebraron que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reabrió los tres puentes fronterizos internacionales en Eagle Pass y El Paso, Texas, el viernes por la tarde, permitiendo que las operaciones ferroviarias de carga avancen a través de esos puntos de control.

CBP reabrió las puertas de enlace internacionales a la 1 pm CST, reanudando así las operaciones allí las 24 horas, los 7 días de la semana, según una notificación al cliente del viernes del ferrocarril Western Class I BNSF.

La agencia federal había suspendido las operaciones ferroviarias de carga en tres puentes fronterizos que conectan Texas y México en respuesta al aumento de los niveles de operaciones de tráfico de migrantes en la región.

El Paso tiene dos puentes ferroviarios, uno para BNSF Railway y uno para Union Pacific, mientras que Eagle Pass tiene un puente ferroviario que sirve a ambos ferrocarriles.

Los ferrocarriles expresaron su alivio por la reapertura de los pasos fronterizos, que estaban cerrados desde el lunes. Union Pacific dijo esta semana que el cierre resultó en la retención de casi 10 mil vagones en ambos lados de la frontera.

“La administración Biden tomó la decisión correcta para proteger nuestra cadena de suministro y mantener el movimiento de mercancías entre Estados Unidos y México”, dijo el viernes Ian Jefferies, presidente y director ejecutivo de la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, en un comunicado.

“Ante la crisis humanitaria sin precedentes, CBP ha estado trabajando en circunstancias excepcionalmente difíciles, pero estos cierres imprudentes fueron una herramienta de fuerza contundente que no hizo nada para reforzar la capacidad de aplicación de la ley”, agregó.

A medida que CBP continúa su trabajo para abordar esta crisis, los ferrocarriles alientan firmemente a la agencia a abandonar esta táctica y avanzar en favor de enfoques que sean capaces de mejorar significativamente sus capacidades de respuesta, señaló el funcionario.

“Con la reapertura de los cruces, los ferrocarriles se centran en asociarse estrechamente con CBP para mantener el servicio seguro y confiable que los clientes merecen y que nuestra nación requiere”, dijo Jefferies.

Cruces críticos

Union Pacific calificó los cruces fronterizos en Eagle Pass y El Paso como “críticos” para el comercio internacional y dijo que buscaría “restaurar las operaciones normales lo más rápido posible mientras trabajamos en el retraso de cinco días de envíos retenidos para cruzar la frontera”.

Luego de la reapertura, CBP emitió una declaración en la que señala que “continuará priorizando nuestra misión de seguridad fronteriza según sea necesario en respuesta a esta situación en evolución”.

La agencia federal insiste en que estará evaluando situaciones de seguridad, ajustando nuestros planes operativos y desplegando recursos para maximizar los esfuerzos de aplicación de la ley contra aquellos no ciudadanos que no utilizan vías o procesos legales como CBP One y aquellos que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos.

CBP cerró previamente la puerta de entrada de Eagle Pass en septiembre debido a un aumento de migrantes que intentaban cruzar la frontera en el Sur de Texas.

Sin embargo, tanto UP como BNSF dijeron que casi todos los migrantes que viajan en trenes de carga FXE en México se bajan e intentan cruzar la frontera a pie. Un funcionario ferroviario familiarizado con la situación dijo que los trenes de carga FXE “están literalmente cubiertos de inmigrantes, y muchos incluso usan tiendas de campaña para dormir encima de los vagones. FXE le ha dicho al Gobierno mexicano que no puede abordar esto de manera efectiva y ha solicitado una intervención militar”.

Impacto agropecuario

La Asociación Nacional de Granos y Piensos (NGFA) y la Asociación de Exportaciones de Granos de América del Norte (NAEGA) exigieron desde un principio la reapertura de los cruces fronterizos por el impacto en la cadena alimenticia.

“El mercado norteamericano y la cadena de suministro del comercio de cereales están profundamente entrelazados. El cierre de estos dos cruces está afectando el flujo de cereales y semillas oleaginosas para alimentación humana y ganadera hacia uno de los mercados de exportación y socios comerciales más importantes de los Estados Unidos”, señaló la NGFA.

Según datos del USDA el ferrocarril representa el 64% de las exportaciones de granos y oleaginosas a México.

Las autoridades fronterizas detuvieron a casi 3 mil inmigrantes en Del Río, Texas, y alrededor de mil 300 inmigrantes en El Paso el 17 de diciembre, “lo que agotó los recursos federales, según un funcionario de Seguridad Nacional”, informó CNN.