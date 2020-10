Anuncian probable reanudación de cruces no esenciales

Archivo/ El Diario de Juárez El Diario de El Paso

El Paso.- El Departamento de Seguridad Nacional ha dado instrucciones a las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a lo largo de la frontera para que comiencen a involucrar a los funcionarios electos en sus comunidades sobre la reapertura de los puertos de entrada terrestres para viajes no esenciales, dijo el jueves en conferencia de prensa el representante de Estados Unidos por Texas, Henry Cuellar.

El representante del Distrito 28 de Texas, afirmó que los cruces no esenciales podrían reanudarse este 21 de octubre, para lo cual se reunirán autoridades de CBP y representantes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, (CDC) con autoridades locales fronterizas.

En El Paso, aunque autoridades locales no han manifestado postura, se prevé que se sigan protocolos independientes, ya que la decisión ahora recae por completo en la situación sanitaria que se presente en cada una de las urbes fronterizas.

Aunado a las altas cifras de contagios -con números récord por arriba de los 400 contagios diarios, es probable que El Paso tenga que seguir bajo restricciones de cruce.

“Para el 21 de octubre se abrirá la frontera de manera de que cada ciudad se va a juntar con CBP y los CDC para ver cómo se pueden levantar las restricciones y permitir el ingreso a los Estados Unidos”, dijo Cuellar, en Laredo, Texas.

“Cada ciudad hará su decisión, si una ciudad dice que no es posible debido a la situación”, agregó.

La oficina de Verónica Escobar, congresista de los Estados Unidos Distrito 16 en Texas, informó que la última vez que la congresista se había reunido con autoridades federales con relación al tema, fue justo después de que CBP iniciara con procesos más estrictos en las garitas de cruce.

Por su parte, una carta al secretario interino del DHS, Chad Wolf, Cuellar sugirió reabrir los puentes a los viajes no esenciales de forma individual e independiente.

“Si una comunidad siente que puede abrir su economía de manera segura a los viajeros 'no esenciales', entonces puede involucrar al DHS a través de esta propuesta. Si una comunidad desea continuar restringiendo los viajes 'no esenciales' a través de los cruces fronterizos locales, entonces tiene la opción de que el DHS mantenga sus restricciones actuales en ese lugar”, escribió Cuellar.

“Este es un enfoque ideal porque permitirá a las comunidades locales mantener el control sobre sus decisiones de salud pública”, agregó.

La Casa Blanca tendrá la última palabra sobre este plan, pero Cuellar dijo que el comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, ya ha hablado con Wolf. Y como las instrucciones han llegado a las oficinas del sector, Cuellar asume que Wolf ha dado su aprobación.

“No puedo hablar en nombre de la Casa Blanca, pero por ahora, no creo que avancemos si no fuera autorizado por la gente que necesitaba hacerlo”, dijo el congresista. "... Me siento muy confiado, a menos que caiga un rayo desde la Casa Blanca, que para el 21 de octubre o antes habrá un anuncio”, señaló.

El 21 de marzo, el DHS restringió los viajes fronterizos a través de puertos de entrada terrestres, permitiendo que solo las personas que cruzan por motivos laborales, escolares o médicos viajen desde México a los EU.