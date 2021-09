Anuncia UTEP creación de academia bancaria

La Universidad de Texas en El Paso (UTEP) anunció el miércoles el lanzamiento de la Academia Bancaria UTEP, respaldada por importantes contribuciones de bancos e instituciones financieras regionales y nacionales.

Como parte de la Facultad de Administración de Empresas de UTEP, la Academia Bancaria se creó para abordar la escasez de profesionales bancarios en la región del oeste de Texas y el sur de Nuevo México y mejorar la participación de los hispanos en los puestos de gestión bancaria.

Los socios fundadores de Banking Academy incluyen WestStar, con sede en El Paso, que contribuyó con un millón de dólares.

Otros bancos que hicieron contribuciones significativas incluyen GECU, Bank of America, Texas Bankers Association, Sunflower Bank, International Bank of Commerce y Commerce Bank, Wells Fargo y JPMorgan Chase & Co.

“Podemos abrir más puertas a las oportunidades para nuestros estudiantes mediante la construcción de asociaciones sólidas con la industria”, dijo Heather Wilson, presidenta de UTEP.

“Nos complace asociarnos con la comunidad bancaria para crear excelentes trayectorias profesionales para nuestros estudiantes sobresalientes mediante la creación de un plan de estudios que se alinee con las necesidades de la fuerza laboral de los bancos y las instituciones financieras de la región”, dijo James E. Payne, Ph.D., Decano de la Facultad de Administración de Empresas.

Dado que el 90 por ciento de los estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas son hispanos y una gran mayoría bilingüe, la facultad de finanzas ha diseñado la Academia Bancaria para aprovechar los talentos únicos de los estudiantes de UTEP y prepararlos para una variedad de carreras en bancos e instituciones financieras, informaron.

“Nuestros bancos sirven a una población hispana en crecimiento con necesidades diversas. Asociarse con UTEP para lanzar la Academia Bancaria es beneficioso para todos: para los bancos que enfrentan una escasez de banqueros altamente calificados que comprendan y puedan satisfacer esas necesidades, y para los estudiantes de UTEP que buscan oportunidades profesionales excepcionales”, dijo Rick Francis, presidente de WestStar y CEO.

“La Academia Bancaria de UTEP proporcionará el marco y la educación para una trayectoria profesional y maravillosa que es desafiante y gratificante”, dijo Crystal Long, presidenta de la Fundación GECU y presidenta y directora ejecutiva de GECU.

“La Fundación GECU está encantada de expandir nuestro apoyo a UTEP con esta adición a través de nuestro Fondo de Empoderamiento GECU y con pasantías, voluntariado y becas. GECU siente pasión por los estudiantes que quieren quedarse y ayudar a nuestra comunidad a prosperar. La academia abrirá oportunidades educativas y profesionales que serán fundamentales para mantener a nuestros estudiantes locales y tener un impacto a largo plazo en nuestra comunidad”, añadió.

El plan de estudios básico subyacente a la Academia Bancaria incluye el análisis y la valoración de estados financieros, cubriendo técnicas para analizar una empresa. Se abordaran temas de mercado valores; gestión de bancos comerciales con especial atención a la gestión de activos y pasivos, pruebas de estrés y análisis de coeficientes de liquidez; préstamos bancarios comerciales, que cubren la estructuración de préstamos, evaluación de declaraciones de impuestos comerciales, flujo de caja global, detección de problemas de préstamos, entre otros temas alineados con el plan de estudios de certificación Credit Essentials de la Risk Management Association; y problemas actuales en banca, que incluyen cumplimiento, ciberseguridad y banca transfronteriza.

“La Universidad de Texas en El Paso es un pilar en nuestra comunidad, y el lanzamiento de la Academia Bancaria es un indicador de su capacidad para identificar oportunidades de crecimiento y satisfacer las necesidades de la fuerza laboral en nuestra región”, dijo Kristi Marcum, presidenta de Bank of America, El Paso.

“En Bank of America, esperamos apoyar y aportar experiencia a esta increíble iniciativa. Creemos que abrirá un camino hacia el éxito para muchos hispanos latinos interesados en unirse a la industria bancaria”, finalizó.