Anuncia Mayorkas visita a El Paso

Hoy, Alejandro Mayorkas, jefe del Departamento de Seguridad Nacional, visitará la frontera Sur con México, en una gira de trabajo que según fuentes confiables podría tocar El Paso, Texas, trascendió.

Mayorkas visitará la región ante la creciente presión que se cierne sobre las reformas a las leyes migratorias que la administración federal ha implementado, y que han provocado un creciente flujo de personas a la zona fronteriza.

Legisladores republicanos no han dudado en denominar como “crisis” a la creciente cifra de peticionarios de asilo, entre ellos miles de menores de edad que viajan a la frontera sin la compañía de adultos o unidades familiares.

Datos oficiales revelados el jueves confirman que al menos 14 mil menores migrantes se encuentran bajo custodia del Gobierno federal, en una situación que ha motivado entre otras medidas la visita de Mayorkas a la frontera, y previamente el exhorto del presidente Joe Biden al decir: “No vengan a los Estados Unidos, quédense en sus ciudades”.

De acuerdo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, al momento mantiene a 9 mil 500 menores bajo su custodia, mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos hace lo propio con 4 mil 500 menores.

La cantidad de menores sin compañía y bajo custodia ha aumentado exponencialmente al paso de los días, aunado al número de unidades familiares que han ingresado al país como parte de programa de Protocolos de Protección al Migrante (MPP).

En entrevista con medios nacionales, el secretario Mayorkas sostuvo que la saturación que se registra en centros de procesamiento obedece al factor de precaución que se guarda debido a la pandemia.

“Recuerde que estamos lidiando con una pandemia, por lo que estamos lidiando con restricciones sobre el distanciamiento físico y cosas por el estilo”, dijo Mayorkas. “Entonces, en realidad, el equipo, las provisiones que les damos a estos niños se eligen selectivamente para su cuidado. Pero tengo que repetir, porque no quiero alejarme de esto, la estaciones de la Patrulla Fronteriza no son un lugar para niños”, afirmó el funcionario federal.

Mayorkas agregó que tanto el Departamento de Seguridad Nacional como el Departamento de Salud y Servicios Humanos hacen esfuerzos para establecer nuevas instalaciones para albergar a los menores.

Haciendo eco a las palabras del presidente Biden, Mayorkas reiteró su mensaje a quienes piensen movilizarse a la frontera: “No vengan a los Estados Unidos”.

“No venga porque no es seguro hacer el viaje, no es seguro en tiempos de pandemia llegar a la frontera”, sostuvo.

“En varios meses ampliaremos los procesos legales que ya hemos comenzado a reconstruir. Ya hemos reinstituido el programa de menores centroamericanos que se construyó en la administración Obama/Biden y que fue derogado por la administración anterior”, sostuvo.

Mientras funcionarios de la administración federal sostuvieron el jueves que la mayoría de los migrantes adultos y las familias de migrantes que cruzaban la frontera estaban siendo deportados, a su vez reconocieron que existían limitaciones en la capacidad de México para acoger a los migrantes, en particular a aquellos con niños pequeños.

Se anunció que la administración Biden no expulsará a los menores no acompañados, y que expandirá la capacidad en sus instalaciones, para acelerar el procesamiento de los niños no acompañados, abrir nuevas instalaciones y pagar los vuelos o el transporte de los menores para reunirse con sus familiares o tutores.

De forma paralela se dijo que por medio de canales diplomáticos se tratan de abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, que incluyen violencia, pobreza y, este año, dos huracanes devastadores.

Aunque dichos esfuerzos se proyectan a largo plazo, a corto plazo se busca aumentar la capacidad en las nuevas instalaciones de federales en Texas y Arizona para albergar a los migrantes.