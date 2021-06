Anuncia Diócesis nuevas asignaciones parroquiales

Internet

Una serie de nuevas asignaciones en parroquias de la Diócesis Católica de El Paso fueron anunciadas por el obispo Mark Seitz, se informó.

A partir del 1 de julio del 2021 entrarán en efecto las nuevas asignaciones parroquiales de diferentes clérigos, a la vez que se informó del retiro de sacerdotes, transferencias y licencias.

“Gracias, buenos y fieles servidores de Dios y de la Iglesia, por sus muchos años de servicio, alegría y sacrificio”, dijo el obispo Seitz sobre los retiros sacerdotales.

El padre Raúl Trigueros, pastor en la iglesia de St. Peter & Paul; monseñor David Fierro, pastor de Mother Cabrini, y el padre Bill Donnelly, administrador de la parroquia en St. Patrick’s Canutillo y del Inmaculado Corazón de María, anunciaron su retiro.

Entre las asignaciones pastorales se nombraron a los siguientes sacerdotes:

El padre James Marcus McFadin será el rector de la Catedral de San Patricio; el padre Benjamín Flores-Ruiz será el pastor, vicario general y moderador de la Curia en la iglesia de St. Francis Xavier Mother Cabrini.

El padre Allan Alaka será pastor de Queen of Peace; el padre Fabián Márquez será pastor en la iglesia de St. Joseph.

En tanto el padre Emanuel Alcázar fue nombrado pastor en La Purísima; y el padre Ed Carpenter, será el pastor en St. Luke.

El padre Ángel Maldonado fue asignado como pastor en St. Peter and Paul; y el padre Ken Ducre asumirá como pastor en St. Thomas Aquinas.

El padre John Paul Manadu, será el nuevo administrador parroquial en Blessed Sacrament; mientras el padre Glenn Carpe asumirá el cargo de administrador parroquial en Christ the Savior.

El diácono Robert Guerra será administrador parroquial, y el padre Carl Quebedeaux, el ministro sacramental en El Buen Pastor .

El padre Alfonso Bonilla asumirá el cargo de administrador parroquial en Little Flower; el padre Juan Víctor Gamino será el administrador parroquial en San Lorenzo, Clint y pastor de San Elizario.

El padre Germán Alzate fungirá como administrador parroquial y director de vocaciones en San Pedro de Jesús Maldonado.

El padre Mount Joseph Durai Raj, será el nuevo administrador en St. John en Monahans.

El padre Charles Rajan Michael, será el nuevo administrador en St. Joseph / St. Thomas en Kermit, Texas.

El padre Paul Mata fue asignado como administrador parroquial en St. Mary en Marfa, Texas y pastor de Our Lady of Peace en Alpine, Texas.

Entre las nuevas asignaciones parroquiales figuran las siguientes:

El padre Roberto Alvarado en Our Lady of the Light y en Santo Niño de Atocha.

El padre Victorino Lorezca en Our Lady of Peace en Alpine y St. Mary’s en Marfa; mientras el padre Wilbert Colas fue asignado a St. Pius X.

Diferentes diáconos tuvieron las siguientes asignaciones:

Carlos Rubio en Corpus Christi; Sergio Legarreta en Blessed Sacrament; César García en Holy Trinity; Alfonso Coronado en Our Lady of Peace en Alpine.

Asimismo Ignacio Torres fue asignado como diácono en La Purísima; José William Arévalo en St. Jude; Astry Deraly en St. Matthew; Edroud Jean en St. Mark; y el seminarista Loyd Divinagracia en St. Peter & Paul.

Por licencia y otras circunstancias el padre Saúl Pacheco, administrador parroquial de San Pedro de Jesús Maldonado, ha solicitado una licencia por ausencia; mientras que el padre Ed Roden, pastor de St. Thomas Aquinas será transferido a la Arquidiócesis de Santa Fe.