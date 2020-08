Anuncia Cinemark reapertura de salas en El Paso

Tomada de internet

El Paso— La cadena Cinemark anunció que el próximo viernes 14 de agosto abrirá las puertas de las salas Cinemark 20 y XD en el este de la ciudad, después de valorar y mejorar las medidas de higiene y seguridad para los amantes del cine en El Paso.

“Con una planificación cuidadosa y medidas de seguridad muy mejoradas, estamos emocionados de comenzar la reapertura gradual de nuestros teatros”, dijo la cadena por medio de su página web, donde los cinéfilos podrán adquirir su entradas.

El corporativo de entretenimiento mantiene la reapertura gradual de sus salas de exhibición a lo largo del país, con una programación especial y medidas de higiene y seguridad estrictas.

De acuerdo al portal en línea de Cinemark, las salas Cinemark 20 y XD, ubicadas en el 11855 de Gateway West, estarán abiertos al publico a partir del próximo viernes.

Para lograr dicho objetivo en medio de la pandemia, la consigna entre el personal es la de poner el práctica extensas medidas de higiene en las salas tanto antes como después de cada función.

Con la intención de disminuir el riesgo de contagios, la capacidad será limitada en cada sala, para poder mantener el distanciamiento social.

Cinemark señala que el uso de mascarillas será obligatorio para todos los asistentes y empleados, duchos dispositivos de protección personal deben de portarse en todo momento, con la única excepción para tomar bebidas o alimentos dentro del auditorio.

La empresa ha puesto especial énfasis a su sistema de aire acondicionado, mismo que aseguran proporcionará aire fresco y desinfectado.

Por su parte la limpieza en los baños y concesiones de alimentos se realizara cada media hora de forma periódica, incluyendo las manijas, picaporte y superficies en contacto con el público.

La opción de tener funciones privadas es también una opción.

En cuanto a la cartelera no se contará con anunciados estrenos de temporada, pero se ha programado la proyección de clásicos del cine como: Jurassic Park, Cazadores del Arca Perdida (Raiders of the Lost Arc), Back to the Future, Deadpool, 2001: Odisea del Espacio, Tiburón (Jaws), Los Cazafantasmas (Ghostbusters) y Beetlejuice entre otras.

El precio por localidad es de 5 dólares para adultos, y 3 dólares para niños.

Para mayor información los interesados pueden incluso adquirir sus boletos en el sitio web: www.cinemark.com

rcarrillo@diariousa.com