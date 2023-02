Ante un Congreso dividido, ensayará Biden rumbo al 2024

Washington— El presidente Joe Biden podrá probar su mensaje de campaña de 2024 frente a la nación hoy martes cuando pronuncie su discurso sobre el Estado de la Unión.

Aunque Biden aún no ha anunciado oficialmente su candidatura a la reelección, ha comenzado el año usando un tono más agudo contra los republicanos en una serie de eventos al estilo de campaña. Su discurso ante una sesión conjunta del Congreso es una oportunidad para promocionar sus logros y contrastarse con sus oponentes ante decenas de millones de votantes.

PUBLICIDAD

Biden entregará su segundo Estado de la Unión en circunstancias políticas muy diferentes a las del primero, aunque se está enorgulleciendo de dos eventos recientes que acapararon los titulares. El viernes, el Gobierno federal reportó un explosivo informe de empleos que superó las expectativas y el sábado, el Ejército de Estados Unidos derribó un supuesto globo de vigilancia chino frente a la costa de Carolina del Sur.

En conjunto, los dos eventos afirman los principios clave de las posturas de política económica y exterior de Biden: que la economía se mantiene fuerte y es más probable que experimente un aterrizaje suave en lugar de una recesión y que se garantiza una postura más dura de Estados Unidos hacia China.

Sin embargo, Biden, de 80 años, también enfrenta un nuevo escrutinio sobre si debería buscar cuatro años más en la Casa Blanca o entregar las llaves a una nueva generación de líderes. Eso hará que sea imperativo que explique al público por qué merece permanecer en el poder.

Más de seis de cada 10 estadounidenses no creen que haya logrado mucho como presidente, según una encuesta de Washington Post-ABC News, y la mayoría de los demócratas no creen que deba postularse para la reelección, mostró una encuesta de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Arrogancia

El viernes, Biden elogió un informe que muestra que la nación agregó 517 mil empleos en enero y que la tasa de desempleo cayó al nivel más bajo en cinco décadas.

“En pocas palabras, diría que el plan económico de Biden está funcionando”, dijo.

Esa arrogancia volvió a exhibirse el sábado cuando Biden, vestido con sus características gafas de aviador oscuras, respondió a las preguntas de los periodistas sobre el globo simplemente diciendo “Nos encargaremos de él”, horas antes de que un avión de combate F-22 lo destruyera.

Aun así, su manejo sobre el globo chino es un nuevo punto álgido partidista, ya que los demócratas elogian su decisión de esperar hasta que el avión estuviera sobre las aguas del Atlántico para minimizar la probabilidad de víctimas, mientras que los republicanos argumentan que debió ser derribado antes.

Mientras tanto, el presidente se enfrenta a una mayoría republicana hostil en la Cámara de Representantes que está forzando un enfrentamiento de alto riesgo sobre el límite de deuda de la nación y prometiendo investigar su administración, su familia y la posesión de registros clasificados, este último caso es objeto de una investigación de un fiscal especial. Esos conflictos ensombrecerán el esperado lanzamiento de la campaña 2024 de Biden esta primavera.

Con optimismo

Biden planea entregar un mensaje optimista, promoviendo los muchos logros legislativos de sus primeros dos años en el cargo, según un funcionario de la Casa Blanca, como su amplia ley climática y de salud que se aprobó en 2022 y el paquete de infraestructura bipartidista de 2021. Biden también mirará hacia el próximo año, dijo el funcionario. Pero con escasas esperanzas de que se apruebe una legislación bipartidista a través de la Cámara de Representantes dominada por los republicanos, la Casa Blanca está enfocando su trabajo en implementar leyes que ya están en los libros.

También se espera que el presidente hable sobre la resiliencia económica de la nación frente a la inflación. Por separado, incluso antes del derribo del globo, Biden había planeado abordar la competencia con China en el discurso, dijo el funcionario.

Biden desafió las probabilidades al llevar a los demócratas a un desempeño de mitad de período en noviembre más fuerte de lo esperado, pero aún enfrenta desafíos políticos antes de la reelección, desde encuestas persistentemente deficientes hasta preguntas persistentes sobre su edad.

Aproximadamente el 53% de los estadounidenses desaprueba cómo Biden está manejando su trabajo como presidente, según el promedio de encuestas FiveThirtyEight, una cifra que a su equipo le gustaría reducir para mejorar sus posibilidades de ganar un segundo mandato.

Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y los funcionarios del gabinete planean salir de Washington para recorrer el país después del discurso, destacando sus logros en más de dos docenas de eventos en 20 estados.

Encampañado

Biden ya salió este año a la carretera para organizar eventos con una sensación de campaña. Ha promocionado iniciativas respaldadas por la Ley de Infraestructura, incluida la financiación de un puente que conecte Kentucky y Ohio, los esfuerzos para eliminar las tuberías de plomo y mejorar el acceso al agua limpia y nuevos proyectos ferroviarios en Baltimore y la ciudad de Nueva York. La semana pasada en Baltimore, Biden habló desde un escenario ubicado entre una bandera estadounidense y un tren de Amtrak que tocó la bocina cuando terminó su discurso.

Si bien el paquete de infraestructura recibió el apoyo de los republicanos, Biden no ha podido resistirse a dar golpes en el pasillo. Dijo en Nueva York que la clase media de la nación fue vaciada debido a la “economía de goteo” apoyada por el Partido Republicano.

“Tenemos que hacer dos cosas. Exponer lo que hemos hecho. Decirles qué más tenemos que hacer y cómo vamos a pagarlo. Y, por último, señalar a estos republicanos de MAGA”, dijo Biden el viernes pasado en un evento del Comité Nacional Demócrata en Filadelfia.

Es probable que el presidente se refiera a la lucha por el techo de la deuda –comentarios que serán observados de cerca por los inversionistas– y las revisiones policiales después de la muerte de Tyre Nichols, cuyos padres estarán entre los asistentes el martes.

Apoyo a Ucrania

También se espera que Biden destaque el apoyo internacional a Ucrania, ya que algunos republicanos en el Congreso han expresado su escepticismo sobre una mayor ayuda estadounidense.

El funcionario, que habló bajo condición de anonimato para discutir el discurso, advirtió que el texto del discurso continúa evolucionando y que el contenido podría cambiar.

Todos esos son temas en los que Biden deberá trabajar con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, para avanzar en sus objetivos. Ambos hombres se reunieron el miércoles pasado por primera vez desde que los republicanos tomaron la Cámara. No hubo avances en la lucha por el techo de la deuda, pero los dos hombres acordaron continuar las conversaciones.

Durante el discurso del Estado de la Unión, el orador –el presidente de la mayoría en el Congreso– se sienta detrás del presidente en la tribuna. Las reacciones de McCarthy a Biden serán bien analizadas.

En 2020, la última vez que un orador de un partido contrario asistió al discurso del Estado de la Unión de un presidente, Nancy Pelosi rompió una copia del discurso de Donald Trump al concluir.

En una señal de que la cooperación con los republicanos no será fácil para Biden, el Comité de Supervisión de la Cámara planea realizar una audiencia el día después del discurso del Estado de la Unión sobre la decisión de Twitter de restringir el acceso a una historia sobre Hunter Biden, el hijo del presidente, en el últimas semanas de la campaña 2020.