Ante hacinamiento, libera DHS a migrantes

El número de migrantes que cruzan ilegalmente la frontera Sur ha seguido cayendo en la semana desde que la administración Biden levantó las restricciones por la pandemia, aliviando la presión sobre los cansados agentes estadounidenses y las instalaciones de detención abarrotadas, dijo el viernes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Pero datos no publicados obtenidos por The Washington Post el viernes muestran que muchos más inmigrantes fueron liberados en Estados Unidos durante la semana pasada que los deportados o devueltos a sus países de origen.

PUBLICIDAD

Los funcionarios de la administración Biden han estado publicitando sus operaciones de deportación desde el 11 de mayo, como parte de una campaña de mensajes para disuadir a los inmigrantes de contratar traficantes e intentar ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. DHS dijo que envió a más de 11 mil inmigrantes, incluidas familias con niños, a más de 30 países durante la semana pasada, mientras emitía comunicados de prensa diarios que describían el aumento de las deportaciones.

Sin embargo, de manera más discreta, las autoridades fronterizas han estado tratando de aliviar el hacinamiento dentro de las celdas de detención abarrotadas y las tiendas de procesamiento a lo largo de la frontera liberando a miles de migrantes mientras sus reclamos de inmigración están pendientes en los tribunales estadounidenses, una práctica que durante años ha sido un impulsor importante de entradas ilegales.

La aglomeración se agudizó especialmente la semana pasada cuando llegó un número récord de migrantes antes del fin del Título 42, la política de la era de la pandemia que permitía expulsar rápidamente a México a los que cruzaban la frontera ilegalmente, pero no imponía sanciones legales para los infractores reincidentes.

Desde que finalizó la política la semana pasada, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) ha liberado a aproximadamente 21 mil migrantes con un aviso para que comparezcan ante una Corte de inmigración federal en algún momento en el futuro, según muestran los datos no publicados.

De 3 a 4 días en El Paso

La cantidad promedio de tiempo que los migrantes pasan bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza es de tres a cuatro días en puntos de cruce concurridos como El Paso y el Valle del Río Grande en el Sur de Texas, así que algunos de los que fueron liberados durante la semana pasada llegaron cuando el Título 42 aún estaba en vigor.

Los funcionarios de Seguridad Nacional no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre las liberaciones.

Habían pronosticado un aumento significativo en los cruces ilegales cuando se levantara la política del Título 42, y el presidente Biden dijo a los periodistas que era probable que el período fuera “caótico por un tiempo”. Una vez que las instalaciones de la Patrulla Fronteriza estén más cerca de su capacidad de retención normal, dicen las autoridades, el Gobierno tendrá más recursos disponibles para procesar a los que cruzaron la frontera recientemente para su deportación.

Lo que ocurrió fue lo contrario: un número récord de migrantes se apresuró a ingresar a los Estados Unidos antes, no después, de la expiración de las reglas de la pandemia. Muchos dijeron a los periodistas que se sintieron motivados por las amenazas de Estados Unidos de aumentar las deportaciones cuando las reglas de la pandemia ya no estuvieran vigentes.

Menos que con Título 42

Los agentes federales han realizado un promedio de 4 mil arrestos por día en la frontera durante la última semana, un 60 por ciento menos que los días previos a la expiración de la política del Título 42 el 11 de mayo, según muestran las últimas cifras del DHS. La cantidad de migrantes retenidos en las estaciones de la Patrulla Fronteriza y las tiendas de procesamiento se ha desplomado de unos 30 mil hace una semana a menos de 10 mil el viernes, según las últimas cifras obtenidas por The Post.

“Estamos alentados por este progreso, pero es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas o predecir tendencias”, dijeron funcionarios del DHS en un comunicado. “Las condiciones subyacentes que provocaron la migración histórica en el Hemisferio Occidental permanecen, y los contrabandistas continuarán difundiendo desinformación para atraer a los migrantes y que realicen el peligroso viaje”.

Aproximadamente 28 mil personas que cruzaron la frontera llegaron durante la semana pasada. Los funcionarios de la administración Biden no respondieron a las preguntas sobre cuántos de ellos se encontraban entre los 21 mil liberados en Estados Unidos con un reclamo pendiente de protección humanitaria.

Theresa Cardinal Brown, asesora principal de políticas de inmigración en el Bipartisan Policy Center, un grupo de expertos de Washington, D.C., dijo que es demasiado pronto para saber si los planes de aplicación de la ley de la administración están funcionando. “Un par de días, incluso un par de semanas, no es tiempo suficiente para juzgar la efectividad general de cualquier cambio de política”, dijo. “Es más probable que veamos una pausa en este momento. Todos, los migrantes, los contrabandistas, la comunidad, están tratando de descubrir las nuevas reglas”.

Ella dijo que es probable que las redes de contrabando de migrantes se detengan temporalmente mientras observan cómo la administración Biden maneja la frontera. Si los funcionarios federales están deteniendo y deportando a la mayoría de los migrantes, eso podría disuadir a otros de cruzar. Pero si los migrantes están siendo liberados en los Estados Unidos para esperar una audiencia en la Corte, dijo, eso podría inspirar a otros a seguir.

“Están tratando de entender qué les está pasando a las personas que llegan ahora”, dijo. “Están prestando atención a quién entra, quién es deportado, qué encontraron”.

“Si la realidad sobre el terreno no coincide con la retórica muy rápidamente, todos se darán cuenta de eso”.

El nuevo sistema de cumplimiento de la administración Biden también es frágil porque está sujeto a fallos judiciales que podrían prohibir temporalmente sus políticas. La semana pasada, un juez de Florida impidió que los funcionarios liberaran rápidamente a los inmigrantes sin una fecha en la Corte, una táctica de emergencia que la Patrulla Fronteriza estaba usando para aliviar el hacinamiento en sus instalaciones.

Muerte en hacinamiento

El miércoles, una niña de 8 años que había estado detenida en una estación de la Patrulla Fronteriza en el Sur de Texas murió después de una emergencia médica. La menor, Anadith Tanay Reyes Álvarez, viajaba con sus padres y dos hermanos, según informó un funcionario hondureño.

“Cuando hay hacinamiento, esos riesgos aumentan”, dijo Brown.

La administración Biden se ha enfrentado a intensas críticas republicanas por sus políticas de inmigración y, en particular, por las liberaciones masivas de inmigrantes a Estados Unidos con reclamos humanitarios pendientes. Sin embargo, los legisladores se han estancado en las propuestas para revisar las leyes de inmigración de Estados Unidos y abordar los retrasos en los tribunales de inmigración.

Las probabilidades de deportación de los inmigrantes varían ampliamente según la nacionalidad, la demografía y otros factores. Los menores no acompañados que cruzan la frontera son transferidos automáticamente a Servicios Humanos y de Salud (HHS) y, por lo general, entregados a un pariente o tutor. Aquellos que llegan como parte de un grupo familiar tienen muchas menos probabilidades de ser detenidos o devueltos a casa. Los solicitantes de asilo que pasan una evaluación preliminar conocida como ‘entrevista de miedo creíble’ son liberados con una fecha pendiente en la Corte.

Altas expectativas

Los funcionarios del DHS dijeron que tienen la esperanza de que la disminución de los cruces durante la semana pasada sea una respuesta a las nuevas políticas de Biden que aumentan las oportunidades para que los migrantes vivan y trabajen temporalmente en los Estados Unidos de manera legal, al tiempo que amenazan con consecuencias más severas para quienes ingresan ilegalmente.

Durante la semana pasada, los funcionarios de Biden dijeron que un promedio de mil 70 migrantes por día recibieron citas en los puntos de control fronterizos de Estados Unidos, o puertos de entrada, que según una nueva regla es el primer paso para buscar asilo en los Estados Unidos. Las citas están disponibles a través de una aplicación móvil, CBP One, que muchos inmigrantes y defensores de los inmigrantes describen como problemática y difícil de usar.

CBP One y programa especial

Los funcionarios del DHS, sin embargo, dicen que miles de migrantes están utilizando con éxito CBP One en lugar de pagar a los contrabandistas. Las tres principales nacionalidades que recibieron citas en Estados Unidos a través de la aplicación fueron la haitiana, mexicana y venezolana, señalaron funcionarios del DHS, quienes han enfrentado críticas de grupos de defensa de inmigrantes que alegan que la aplicación CBP One discrimina a los haitianos.

A otros 7 mil inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela se les permitió ingresar legalmente a Estados Unidos durante la semana pasada a través de un programa especial de libertad condicional humanitaria establecido para ellos porque las condiciones en sus países de origen limitan las deportaciones, dijeron las autoridades.

Los inmigrantes que intentan ingresar a los Estados Unidos sin una cita están sujetos a nuevas restricciones de asilo más estrictas promulgadas por la administración Biden para desalentar los cruces ilegales. Las restricciones penalizan a los solicitantes de asilo si no buscan protección en otro país en su camino hacia la frontera, aunque los defensores están demandando para bloquear esa medida, argumentando que viola la ley federal.

Nueva regla

DHS no ha dicho cuántos inmigrantes fueron rechazados bajo la nueva regla. Pero Human Rights First y otras organizaciones sin fines de lucro dijeron en un informe que los defensores de los inmigrantes presenciaron cómo se devolvía a migrantes a campamentos de tiendas de campaña insalubres en México porque no tenían una cita previa. Las autoridades mexicanas impidieron que algunos llegaran incluso a la frontera con Estados Unidos, dijeron los activistas.

Los funcionarios del DHS dijeron que enviaron a más de mil 100 migrantes de Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba de regreso a México durante la última semana, destacando un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador que por primera vez permite a las autoridades estadounidenses deportar a no mexicanos de vuelta al otro lado de la frontera.